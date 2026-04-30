“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Rocha Moya fue acusado junto con otros nueve funcionarios de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU) dijo, por medio de una publicación realizada en su cuenta de X, que se había acabado la impunidad para los narcoterroristas, mencionando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable. Esto es solo el principio”, se dijo en la publicación, en la que, a su vez, se compartió una nota informativa acerca de que Estados Unidos había acusado a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de alto rango de la misma entidad, de varios cargos relacionados con narcotráfico.

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El pasado miércoles, Rubén Rocha Moya fue acusado ante un tribunal federal de Estados Unidos de cargos relacionados con el narcotráfico. Así lo dio a conocer por medio de un comunicado el Departamento de Justicia de ese país.

El mandatario estatal fue acusado, junto con otros nueve funcionarios de alto rango de Sinaloa, de delitos de tráfico de drogas y armas. “Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, se señaló en un comunicado.

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(X @HouseForeignGOP)

El caso fue presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.

Rocha Moya y los otros acusados fueron vinculados a Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en ese estado y otros de México.

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“Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”, se añadió.

Los delitos por los que se acusa al gobernador y a los demás funcionarios tienen penas de mínimo 40 años de prisión, y máximo de cadena perpetua.

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Sheinbaum afirma que si FGR halla pruebas “claras” contra Rocha Moya será procesado en México

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe por parte de Estados Unidos pruebas contundentes e irrefutables contra Rubén Richa Moya, las autoridades mexicanas se dedicarán a investigar al mandatario estatal y a los nueve funcionarios del mismo estado que fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente estar coludidos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum aseguró que no se encubriría a nadie si se muestran pruebas contundentes.

Sheinbaum expuso que su gobierno no encubriría a nadie que haya cometido un delito, pero aseguró que si no hay pruebas claras, evidentemente las acusaciones formaban parte de un tema político.

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“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo en Palacio Nacional.

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“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, puntualizó.