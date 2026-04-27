México

Baja la presión arterial en semanas: los hábitos que debes cambiar

Un simple ajuste en la rutina puede reducir riesgos de enfermedades graves, daño cardíaco y mejorar la calidad de vida

Guardar
Ilustración 3D de un corazón humano dentro de un torso transparente, mostrando arterias con placas de colesterol. Gráficos de ADN y alimentos rodean el órgano.
La presión arterial alta, conocida como “la asesina silenciosa”, puede causar enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas oculares y otros daños si no se controla, de acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo.

En México, 29.9% de la población adulta presenta hipertensión entre 2020 y 2023, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

PUBLICIDAD

La hipertensión representa uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV), discapacidad y muerte prematura.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América.

PUBLICIDAD

Debido a que la hipertensión suele ser asintomática, la única forma de detectarla es mediante la medición periódica de la presión arterial.

Según la ENSANUT, casi la mitad de la población adulta en México no monitorea su presión, lo que provoca que reciban el diagnóstico años después, cuando ya presentan daño grave en su salud.

Las poblaciones de bajo nivel socioeconómico enfrentan dificultades para acceder a atención médica

La hipertensión arterial causa más de 10 millones de muertes prevenibles cada año en el mundo, con mayor impacto en los países de ingresos bajos y medios, según estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud.

Aunque la prevalencia de hipertensión en México (29.4%) según la ENSANUT 2021-2024 es ligeramente menor que el promedio global (33.0%), solo 54% de los adultos con esta condición ha sido diagnosticado y apenas 21% lleva un control adecuado de su presión arterial.

Ilustración de objetos de fitness y comida saludable: sujetador deportivo, zapatillas, mancuernas, traje, avena, salmón, espárragos, frutas y agua sobre madera.
Solo 21% de los adultos diagnosticados con hipertensión en México mantiene un control adecuado de su presión arterial, conforme ENASUT. (Imagen ilustrativa Infobae).

Esto implica que una parte considerable de la población vive con hipertensión sin saberlo, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.

El nivel socioeconómico incide directamente en la posibilidad de detectar y controlar la hipertensión.

Las personas con ingresos bajos enfrentan barreras para acceder a servicios de salud: dificultades de transporte, imposibilidad de faltar al trabajo para consultas médicas o limitaciones para adoptar estilos de vida saludables.

El análisis de la ENSANUT 2021-2024 sobre factores socioeconómicos muestra que los adultos del grupo de menor ingreso presentan una prevalencia de presión arterial controlada de 53.8%, frente a 64.2% en niveles socioeconómicos altos.

Ilustración de un corazón humano rodeado por elementos que representan dieta, ejercicio, estrés, tabaquismo y descanso
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la hipertensión varía según la región y el acceso a servicios médicos en México

A nivel estatal existen diferencias regionales relacionadas con el contexto socioeconómico y el acceso a servicios médicos. En el norte del país, donde predomina la urbanización, se reporta un mayor porcentaje de personas diagnosticadas y con control de la hipertensión.

En el sur, donde la mayoría de la población adulta reside en zonas rurales, la proporción de personas diagnosticadas y con presión arterial controlada es menor.

Estas desigualdades muestran el efecto del nivel socioeconómico en la salud, en particular en la detección oportuna de la hipertensión y la prevención de complicaciones graves.

Se calcula que, si la presión arterial se mantuviera en valores normales, en México podrían evitarse entre 943 mil y 1.1 millones de eventos cardiovasculares en los próximos diez años.

Cambiar hábitos es clave para disminuir la presión arterial

El sedentarismo, el consumo elevado de sodio y alcohol, así como el tabaquismo, se asocian con una presión arterial alta, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Muchas personas con hipertensión asumen que el uso de medicamentos es suficiente para controlar la presión y no consideran necesario modificar su comportamiento.

Ilustración acuarela de un plato con espinacas, brócoli, col rizada, coles de Bruselas, huevos cocidos y queso, con un fondo de vasos sanguíneos.
La presión arterial se mide en dos cifras: el primer número indica la presión cuando el corazón impulsa la sangre (sistólica) y el segundo cuando el corazón está en reposo (diastólica), conforme a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En México, 52.1% de los adultos con hipertensión no realiza cambios en su estilo de vida para controlar la presión arterial y 53.5% de quienes no toman el medicamento de forma regular considera que no lo necesita, de acuerdo con la ENSANUT 2021-2024.

Esta situación provoca un daño silencioso y progresivo en órganos vitales como el corazón, los riñones y los ojos, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y problemas de visión.

Hábitos a implementar para reducir la presión arterial, según el Instituto Nacional de Salud Pública

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indica que reducir la presión arterial requiere modificar varios hábitos.

Limitar el consumo de sodio a un máximo de 2 gramos al día, es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica evitar productos procesados y ultraprocesados, principales fuentes de sodio en la dieta mexicana.

Se recomienda mejorar la alimentación evitando el exceso de grasas saturadas y trans, además de limitar el consumo elevado de alcohol y el tabaquismo.

Mantener un peso saludable es fundamental, ya que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo.

El INSP señala que aumentar la actividad física y evitar la inactividad ayuda a regular la presión.

Controlar el estrés y considerar la edad también es relevante, ya que incrementan la resistencia vascular.

Ilustración de una pirámide de bienestar sobre fondo naranja. Niveles: alimentos, ejercicio físico (fuerza y cardio) y símbolos de equilibrio (balanza, reloj, plato).
Las recomendaciones para reducir la presión incluyen mantener un peso saludable, realizar al menos 30 minutos de actividad física y reducir la ingesta de sal, de acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Medirse la presión arterial al menos cada seis meses es necesario, sobre todo en personas con factores de riesgo como diabetes, obesidad o consumo de tabaco y alcohol.

Al medir la presión arterial, se recomienda hacerlo en condiciones óptimas y preferentemente por las mañanas.

La persona debe permanecer sentada durante cinco minutos y relajada antes de realizar la medición en el brazo derecho. No se debe consumir alcohol ni bebidas con cafeína previamente.

Una presión de 140 sistólica/90 diastólica se considera hipertensión, mientras que valores inferiores a 120 en la sistólica y 80 en la diastólica corresponden a un rango normal, de acuerdo con el INSP.

Temas Relacionados

Hipertensión ArterialEnfermedades CardiovascularesEstilo de Vida Saludablepresionpresion arterialnewsroom mxmexico-noticiashabitos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 27 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 27 de abril

Golpe de calor en mascotas: síntomas y cómo prevenirlo en casa

Cambios en la rutina, cuidados especiales y señales a vigilar para prevenir el golpe de calor en mascotas

Golpe de calor en mascotas: síntomas y cómo prevenirlo en casa

Por quejas ciudadanas, Profepa clausura predio en Puebla por tala de árboles, apertura de caminos y lotificación ilegal

Se constató la remoción de vegetación forestal, lo que genera daños al medio ambiente

Por quejas ciudadanas, Profepa clausura predio en Puebla por tala de árboles, apertura de caminos y lotificación ilegal

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

Audias Flores Silva es requerido por autoridades de EEUU, país que ofrece una recompensa millonaria por este narcotraficante

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

SSPC emite recomendaciones para proteger el entorno digital de menores y adolescentes: establece reglas sobre el tiempo y tipo de contenido

El objetivo de estas medidas es fortalecer la seguridad en los entornos digitales mediante la aplicación de controles parentales

SSPC emite recomendaciones para proteger el entorno digital de menores y adolescentes: establece reglas sobre el tiempo y tipo de contenido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

Operativo en Durango era para detener a Iván Archivaldo y no contra “El Guano”, afirma Jesús Lemus

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Bárbara de Regil sorprende por su gran parecido con John Lennon: memes, burlas y más sobre su grave error viral

¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

DEPORTES

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Tato Noriega deja de ser el Presidente Deportivo de los Rayados de Monterrey

David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández tras señalamientos de presunto abuso: “Me equivoqué”

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026