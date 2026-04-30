Asesinan a Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

El líder sindical fue atacado a balazos afuera de su domicilio. Foto: Facebook

Homar Salas Gastélum, el dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) fue asesinado a balazos cuando se encontraba al exterior de su vivienda en Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el ataque se registró poco antes de las 09:00 horas de este jueves 30 de abril, cuando el dirigente se encontraba en la cochera de su domicilio, ubicado en la colonia Brisas del Humaya del sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

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Homar Salas se encontraba en compañía de un hombre, quien medios locales identificaron como Benjamín “N”, funcionario del Ayuntamiento de Culiacán que también falleció luego de ser atacados por un grupo de sujetos armados a bordo de un vehículo con el que huyeron del sitio.

El reporte de una agresión a tiros movilizó a elementos de seguridad hasta el inmueble, donde localizaron a los dos hombres muertos, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado para la realización de las investigaciones.

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Los primeros informes refieren que en el sitio también se encontraba su escolta, integrada por policías municipales.

Hace dos meses su domicilio fue atacado a balazos

Foto: Redes sociales

Homar Salas ya había sufrido un atentado en su contra, el cual se registró el pasado 18 de febrero en su domicilio por un grupo de sujetos armados que arribaron y abrieron fuego contra la fachada de la vivienda.

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En ese entonces, José Ernesto Peñuelas Castellanos, secretario del Ayuntamiento, informó que el atentado ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana, cuando se reportó al 911 detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Las Brisas.

La vivienda de Salas Gastélum quedó perforaciones por arma de fuego en gran parte de la fachada. El secretario del Ayuntamiento detalló que tanto el dirigente como su familia se encontraban al interior del inmueble cuando se registró el ataque, pero ninguno sufrió lesiones.

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El domicilio quedó con impactos de arma de fuego. Foto: X/ Peiro Noticias

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó tras los hechos que Homar Salas no había presentado una denuncia pero que ya se contaba con una carpeta de investigación de oficio por el ataque armado.

De acuerdo con los datos proporcionados, fue un grupo de sujetos armados que arribaron al domicilio a bordo de dos vehículos, uno de color negro y otro blanco, quienes abrieron fuego en contra de la vivienda.

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La fiscal también descartó que Salas Gastélum haya denunciado amenazas previas al hecho.

Alcalde de Culiacán lamentó su fallecimiento

Homar Salas con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Foto: Facebook

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, lamentó el asesinato de Homar Salas Gastélum durante un ataque armado y solicitó una investigación “exhaustiva”.

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“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento”, escribió en sus redes sociales.

Estos hechos se dan luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó tanto al alcalde de Culiacán como al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (así como a ocho funcionarios estatales más) por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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