México

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

La celebridad venezolana murió en julio de 2021 tras una larga batalla contra el cáncer

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Fotografía en blanco y negro de una mujer calva con camisa de rayas, abrazando a una persona de cabello oscuro. En los brazos de la mujer se lee 'TE QUIERO'
La presentadora Josemith Bermúdez abraza a su hijo, con la frase 'TE QUIERO' pintada en sus brazos, un conmovedor recuerdo en el contexto de su reciente fallecimiento en México. (Josedith Bermúdez: Instagram)

El hijo de la fallecida presentadora de televisión Josemith Bermúdez murió a la edad de 16 años en México, en vísperas del quinto aniversario luctuoso de su madre.

La noticia fue dada a conocer el 28 de abril por la institución educativa donde estudiaba Juan Cristóbal Sforzina, en Cancún, Quintana Roo, y confirmada horas más tarde por familiares y su círculo cercano.

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“La familia Lawrence se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro querido alumno: Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y deseamos mucha fortaleza a toda su familia en este momento de profundo duelo. Descanse en paz”, comunicó Lawrance School.

¿De qué murió el hijo de Josemith Bermúdez?

Tras el deceso de su madre, en julio de 2021, Juan Cristóbal radicó en México con su padre, el odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre las causas del deceso de su hijo.

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Luis Olavarrieta, periodista y amigo cercano de Josemith Bermúdez, compartió un mensaje en Instagram donde se solidarizó con la familia, al tiempo que pidió no especular sobre el caso.

“Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario”.
Un comunicado de Lawrence School en blanco y negro, con texto lamentando el fallecimiento de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, un lazo negro y lirios
La noticia fue dada a conocer r el 28 de abril por la institución educativa donde estudiaba Juan Cristóbal Sforzina. (Instagram)

Al margen, Eugenia Alcántara, madrastra de Juan Cristóbal, republicó una serie de mensajes en memoria del menor.

En entrevista para el programa de radio Shirley Radio, Luis Olavarrieta dijo que Bermúdez le solicitó a la nueva pareja del doctor que cuidara de su retoño en una emotiva charla.

Imagen de un joven con cabello oscuro y camisa polo blanca sonriendo ligeramente, con el rostro borroso. En la parte inferior, un mensaje de homenaje
Eugenia Alcántara, madrastra de Juan Cristóbal, republicó un mensaje en memoria del menor, expresando su recuerdo con la frase "Siempre en nuestros corazones mi querido Juan". (Eugenia Alcántara: Instagram)

¿Quién fue Josemith Bermúdez?

La presentadora y actriz venezolana Josemith Bermúdez murió el 31 de julio de 2021 por complicaciones derivadas de cáncer de ovario, tras documentar públicamente su enfermedad y convertirse en referencia de apertura y resiliencia en el medio artístico.

La carrera de Josemith Bermúdez comenzó en los años dos mil con su participación en el programa de farándula Ají Picante de RCTV. En televisión, participó en telenovelas como Ciudad Bendita, La Invasora y Tormenta en el Paraíso. Más adelante, Bermúdez asumió la conducción principal del programa de espectáculos La Bomba en Televen.

En 2016, los médicos le diagnostican cáncer de ovario. A partir de ese año, Bermúdez utilizó sus redes sociales y plataformas digitales para narrar su tratamiento y recaídas. Su proceso inspiró el monólogo Vestida para sanar, que también se convierte en un libro testimonial.

Josemith Bermudez
(@josemithbermudez)

“Mi historia no es de derrota, es de lucha”, escribió Bermúdez en el texto, donde relata episodios de hospitalización y las secuelas físicas del tratamiento.

La actriz falleció en Caracas después de varias recaídas. Su historia trasciende el espectáculo y es reconocida como un ejemplo de visibilización de la enfermedad en Venezuela.

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