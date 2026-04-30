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España y Japón formalizan acuerdo de cooperación futbolística rumbo al Mundial 2026

El convenio se suma a otros acuerdos recientes de la RFEF con federaciones como Arabia Saudí y Corea del Sur dentro de su estrategia internacional

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(X / @rfef)
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En el marco del 76º Congreso de la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA) firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de establecer una colaboración a largo plazo entre ambas instituciones.

El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos, personal técnico y la organización de partidos internacionales en distintas categorías.

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Intercambio técnico y desarrollo en múltiples áreas del fútbol

(Europa Press)
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De acuerdo con la RFEF, el acuerdo busca consolidar un esquema de trabajo conjunto entre España y Japón durante los próximos cuatro años. En su comunicado, la federación española detalló:

“La RFEF y la JFA se comprometen a intercambiar conocimientos y profesionales en áreas como el fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, categorías formativas, área arbitral, médica o de innovación en diferentes materias deportivas durante los próximos cuatro años”, informó la RFEF.

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Además del intercambio técnico, el acuerdo incluye la organización de encuentros internacionales entre selecciones de ambos países en diferentes categorías, con la participación prevista de la selección absoluta femenina de España, vigente campeona del mundo.

Contexto internacional y alianzas rumbo a la Copa del Mundo 2026

(REUTERS/Issei Kato/File Photo)
(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

La firma del acuerdo se realizó en el marco del Congreso de la FIFA, donde diversas federaciones han impulsado alianzas estratégicas de cara al Mundial 2026.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó el alcance del entendimiento alcanzado con la federación japonesa:

“Un gran acuerdo del que podrá beneficiarse en fútbol español en su conjunto”, señaló Louzán.

Este convenio se suma a otras colaboraciones internacionales recientes de la RFEF con federaciones como Arabia Saudí y Corea del Sur, dentro de una estrategia de fortalecimiento de relaciones deportivas a nivel global.

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