México

Las vitaminas esenciales para fortalecer los huesos después de los 50 años

Una alimentación balanceada y el ejercicio diario pueden convertirse en grandes aliados para mantener una estructura ósea fuerte y retrasar el avance de la osteoporosis

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Primer plano de manos de un niño sosteniendo vitaminas masticables de colores (rojo, amarillo, verde, blanco). Un frasco abierto con más pastillas y su tapa están sobre una mesa.
El envejecimiento trae desafíos naturales para el cuerpo, pero unas simples elecciones en la dieta pueden marcar la diferencia para la salud ósea y la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, el riesgo de desarrollar osteoporosis aumenta debido a los cambios naturales en el cuerpo y la disminución de la masa ósea.

Mantener una alimentación adecuada y cubrir las necesidades de vitaminas esenciales ayuda a fortalecer los huesos y prevenir fracturas.

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Especialistas en salud señalan que, después de esta edad, ciertas vitaminas se vuelven clave para conservar la densidad ósea y reducir el impacto de la osteoporosis.

Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia en la calidad de vida y la independencia en la etapa adulta.

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Especialista en medicina evaluando la densidad ósea en paciente para prevenir fracturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
A partir de los 50 años, el riesgo de osteoporosis aumenta debido a la disminución natural de la masa ósea y cambios hormonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las vitaminas esenciales para fortalecer los huesos después de los 50 años

Las vitaminas esenciales para fortalecer los huesos después de los 50 años son principalmente:

  • Vitamina D: Ayuda al cuerpo a absorber el calcio, fundamental para la salud ósea. Se obtiene a través de la exposición al sol y de algunos alimentos como pescados grasos, yema de huevo y alimentos fortificados.
  • Vitamina K: Participa en la formación de proteínas óseas y ayuda a fijar el calcio en los huesos. Se encuentra en vegetales de hoja verde como espinaca, acelga y brócoli.
  • Vitamina C: Contribuye a la producción de colágeno, que es una proteína esencial en la estructura ósea. Se encuentra en frutas como naranja, guayaba, fresa y kiwi.

Además de estas vitaminas, es importante consumir calcio (aunque no es una vitamina, es esencial para los huesos) que está presente en productos lácteos, almendras y algunas verduras.

Recomendaciones adicionales:

  • Mantener una dieta variada y equilibrada.
  • Realizar actividad física regular, como caminar o ejercicios de resistencia.
  • Consultar con un médico antes de iniciar cualquier suplemento, ya que las necesidades pueden variar según cada persona.
Vista superior de un cuenco transparente lleno de cápsulas blandas de color amarillo dorado, brillantes y translúcidas, sobre un fondo blanco iluminado.
El consumo de vitamina C favorece la producción de colágeno necesario para la estructura ósea después de los 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por que a partir de los 50 años incrementa el riesgo de desarrollar osteoporosis

A partir de los 50 años, el riesgo de desarrollar osteoporosis incrementa por varios factores relacionados con el envejecimiento.

En mujeres, la disminución de estrógenos tras la menopausia acelera la pérdida de masa ósea. En hombres, la reducción gradual de testosterona también afecta la salud de los huesos.

La capacidad del cuerpo para absorber calcio y vitamina D disminuye con la edad, lo que afecta la formación y el mantenimiento del tejido óseo. Además, el recambio óseo se vuelve más lento, lo que significa que el organismo pierde hueso más rápido de lo que lo reemplaza.

Otros factores como el sedentarismo, ciertas enfermedades crónicas, uso prolongado de algunos medicamentos y una dieta baja en nutrientes esenciales también contribuyen al aumento del riesgo de osteoporosis en esta etapa de la vida.

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