Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Los Alegres del Barranco sorprendieron al lanzar un tema que se distancia de los tradicionales corridos que exaltan la figura del crimen organizado. (Los Alegres del Barranco, Facebook)

La agrupación Los Alegres del Barranco confirmó su regreso a Guadalajara con un concierto programado para el próximo 15 de agosto en la Arena GDL, un anuncio que reaviva la conversación en torno a su historial reciente con las autoridades.

A través de redes sociales, el grupo lanzó la invitación directa a sus seguidores: “Gente de Guadalajara, Jal., nos volvemos a ver este próximo 15 de agosto para que toda la raza nos acompañe. Vayan apartando su boleto para que no se queden fuera. Los esperamos. Saludos y bendiciones de parte de sus amigos”.

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El anuncio no pasó desapercibido. Guadalajara no solo representa una de sus plazas más fuertes, sino también el epicentro de la controversia que marcó su carrera en 2025. Fue en el Auditorio Telmex donde la banda interpretó un corrido acompañado de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, figura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho detonó una investigación por presunta apología del delito.

La agrupación Los Alegres del Barranco confirmó su regreso a Guadalajara con un concierto programado para el próximo 15 de agosto en la Arena GDL. (Los Alegres del Barranco: Instagram)

Veto y una investigación judicial

Las consecuencias fueron inmediatas: cancelaciones de presentaciones, retiro de visas en Estados Unidos, congelamiento de cuentas bancarias y restricciones de movilidad dentro de Jalisco. La presión legal derivó en una vinculación a proceso y, posteriormente, en un acuerdo judicial que suspendió el caso bajo ciertas condiciones.

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Como parte de ese acuerdo, la agrupación se comprometió a modificar su narrativa musical. Entre las medidas destacaron la creación de un tema con enfoque preventivo, así como la participación en actividades dirigidas a jóvenes para desalentar la violencia.

El resultado fue la canción “Es mentira y fantasía”, con la que buscaron marcar distancia de los contenidos que detonaron la polémica.

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El regreso a los escenarios tapatíos ocurre en un contexto distinto, pero no exento de cuestionamientos. Usuarios en redes sociales han puesto sobre la mesa si el repertorio del grupo se ajustará a las restricciones vigentes en el estado, donde se prohíbe la interpretación de canciones que promuevan la violencia o hagan apología del delito.

Además de una multa económica, a la agrupación sinaloense le fueron impuestas medidas cautelares. (Fotos: Los Alegres del barranco, Facebook)

El caso de Los Alegres del Barranco también dejó huella en el ámbito legislativo. Tras la controversia, el Congreso de Jalisco impulsó reformas para endurecer las sanciones relacionadas con este tipo de contenidos en espectáculos públicos, lo que elevó el nivel de escrutinio sobre artistas del género regional mexicano.

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A un año de la investigación que marcó su trayectoria, el anuncio de su concierto en Guadalajara no solo representa un nuevo capítulo para la agrupación, sino también un termómetro del alcance de las medidas implementadas y de la respuesta del público ante su regreso a uno de los escenarios más simbólicos de su historia reciente.