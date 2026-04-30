México

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

El actor enfrenta el fin de su matrimonio con calma, prioriza a su familia y se enfoca en nuevos proyectos mientras redefine su rumbo personal

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(Instagram: @cinthiaparicio)
Alexis Ayala confirma su separación de Cinthia Aparicio y apuesta por una nueva etapa personal en su vida. - (Instagram: @cinthiaparicio)

El actor Alexis Ayala confirmó que atraviesa su proceso de separación de Cinthia Aparicio, una noticia que ha generado revuelo entre seguidores y el mundo del espectáculo. De acuerdo con información exclusiva de la revista Caras, el artista enfrenta este momento con calma, aunque reconoce que no ha sido sencillo.

Lejos del drama público, Ayala ha optado por una postura reflexiva ante el fin de su matrimonio. El actor aseguró que la decisión no fue suya, pero dejó claro que mantiene respeto y afecto hacia su ahora expareja, marcando distancia sin confrontaciones.

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En medio de la atención mediática, el intérprete también dejó ver su filosofía actual, apostando por una visión optimista. “Estoy aprendiendo que la vida sigue”, expresó, dejando entrever una etapa de transformación personal.

Una separación sin escándalos, pero con declaraciones contundentes

El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia
El actor Alexis Ayala decide enfrentar el divorcio con serenidad y sin escándalos, destacando el respeto hacia su expareja. - (@alexisayala)

Según lo publicado por Caras, el actor ha decidido llevar este proceso con serenidad. “Vivir bonito” es la idea que guía su presente, una frase que resume su forma de afrontar el cambio sin caer en conflictos públicos.

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Ayala explicó que, aunque ya no están juntos como pareja, conserva cariño por Aparicio y respalda sus decisiones. Esta postura ha llamado la atención, ya que rompe con el tono habitual de separaciones mediáticas cargadas de tensión.

“Hoy me siento tranquilo y seguro”, compartió, dejando claro que se encuentra adaptándose a una nueva etapa. Sus palabras reflejan un intento por mantener estabilidad emocional en medio de la ruptura.

El peso de la historia: amor, diferencia de edad y proyectos en común

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
Alexis Ayala revela que la decisión de terminar la relación no fue suya, pero expresa apoyo y cariño por Cinthia Aparicio. - (Foto: Instagram/@alexisayala)

La relación entre ambos comenzó en 2021 durante la grabación de Si nos dejan, donde surgió la conexión que más tarde se haría pública. A pesar de la diferencia de edad, la pareja defendió su vínculo y sus acuerdos personales.

En 2023 sorprendieron al casarse primero por lo civil y luego en una ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos más emblemáticos del país. La boda fue vista como la consolidación de su historia.

Durante su relación también hablaron abiertamente sobre planes a futuro, incluyendo la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, ambos mantenían claro que sus carreras seguían siendo una prioridad.

Nueva etapa: familia, proyectos y una visión renovada

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
El apoyo de la familia, especialmente sus hijas y su madre, ha sido clave para Alexis Ayala en el proceso de adaptación tras el divorcio. - (Foto: Instagram/@alexisayala)

Tras confirmar su divorcio, Ayala ha centrado su atención en su entorno cercano. Sus hijas y su madre, según explicó, son su principal apoyo en este momento de cambio personal.

Finalmente, dejó un mensaje que resume su postura actual: “Los cambios siempre son buenos y positivos”.

Con estas palabras, busca cerrar un ciclo sin conflicto y abrir paso a una nueva etapa.

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