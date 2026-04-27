Resultados Sorteo Zodiaco 1743 Lotería Nacional domingo 26 de abril: premio mayor y números ganadores

El plazo para reclamar el premio será de 60 días desde la fecha en la que se publiquen los resultados, aplicable únicamente a quienes resulten ganadores

Consulte los números ganadores del Sorteo Zodiaco de este domingo 26 de abril de 2026. (Lotería Nacional)
Este domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue transmitido en vivo a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto de la lotería del sorteo de este domingo 26 de abril de 2026, rinde homenaje al “Mundial de Fútbol 2026″, con diseños retro inspirados en las distintas justas mundialistas que han marcado la historia del fútbol, hasta completar un total de 20.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 26 de abril de 2026

  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Escorpión 3746
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 7910
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 8295
  • Premio de 176 mil pesos: Aries 6870
  • Premio de 176 mil pesos: Piscis 6757
  • Premio de 88 mil pesos: Libra 8895
  • Premio de 88 mil pesos: Leo 4574
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Acuario 1830
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Acuario 5809
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Aries 6992
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Sagitario 5427
  • Premio de 44 mil pesos: Piscis 6585
  • Premio de 44 mil pesos: Piscis 4063
  • Premio de 44 mil pesos: Géminis 9311
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Leo 8372
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Capricornio 9508
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Capricornio 9276
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 5633
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 4079
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 3449
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 0751

Reintegros: Escorpión y 6.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios.

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

