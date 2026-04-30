Emiliano habría engañado a Valentina, de 16 años, luego la mataron junto su hermana de 12 y padres en Azcapotzalco

Las autoridades capturaron a los presuntos responsables del multihomicidio al día siguiente de localizar los cuerpos. Crédito: SSC

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados el pasado 28 de abril en su domicilio de la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco.

El ataque tuvo como uno de sus elementos cruciales el engaño a la adolescente Valentina, de 16 años, a quien un sujeto, identificado como Emiliano “N”, habría convencido de permitir el ingreso de los agresores. La familia nunca imaginó que se llevaría a cabo la ejecución múltiple, que cobró la vida de Valentina, su hermana de 12 años y sus padres, en un crimen que evidencia la violencia social y los riesgos asociados a vínculos personales manipulados.

PUBLICIDAD

Las investigaciones iniciales ubicaron como víctimas a Omar Cejudo Nava, director comercial de la farmacéutica Genéricos RALCA; su esposa, ambos de 47 años; y sus dos hijas, de 12 y 16 años. De acuerdo con reportes oficiales, la familia fue privada de la vida dentro de su domicilio, en un acto que los investigadores vinculan con un robo violento.

El saldo policial revela la magnitud del caso: hasta ahora las autoridades detuvieron a cuatro personas y decomisaron dos camionetas de lujo robadas, así como 95 dosis de droga y varias armas de fuego. Las camionetas aseguradas a los presuntos responsables incluyen una GMC Yukón Denali XL azul, valuada en $2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i, cuyo precio asciende a $2 millones 264 mil 900 pesos. También fueron recuperadas prendas personales de las víctimas, entre otros objetos sustraídos.

PUBLICIDAD

El domicilio donde fueron localizados los cuerpos está marcado con el número 146. Crédito: Google Maps

El crimen y el perfil de las víctimas: vínculos personales y un móvil por pago

El desarrollo del multihomicidio tendría origen, según las primeras pesquisas, con la relación de amistad entre Emiliano “N” y Valentina. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría querido ser pareja de la mayor de las hijas. Las versiones preliminares sostienen que la relación fue aprovechada por la célula delictiva para ejecutar el crimen: Valentina habría facilitado el acceso al hogar bajo engaños, situación que derivó en el asesinato de toda la familia.

Reportes atribuyen a Emiliano la confesión de haber recibido la oferta de $40 mil pesos de una banda presuntamente identificada como “Los Julios” para cometer el homicidio. Hasta el momento, las autoridades mantienen esa versión en reserva. Las pesquisas señalan que el vínculo entre Valentina y Emiliano habría iniciado en una universidad privada de la Ciudad de México. Según los documentos analizados, el padre de la joven se oponía a la relación, lo que incrementó la tensión alrededor de la familia.

PUBLICIDAD

Al momento del hallazgo, se localizó un narcomensaje en la espalda de Cejudo Nava con la presunta firma de “La Unión de Tepito” y un cuchillo. Las autoridades no descartan que ese mensaje sea un distractor y que los responsables pertenezcan a una célula rival. La identificación del móvil se orienta hacia una combinación de robo instrumentado y conflictos personales.

Sobre la madre y la hija menor, los registros oficiales no han revelado datos adicionales relacionados con sus actividades o contexto personal.

PUBLICIDAD

Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC

Perfil profesional de Omar Cejudo Nava y acciones policiales tras el crimen

Omar Cejudo Nava tenía una trayectoria relevante. Dirigía equipos de ventas en Genéricos RALCA, empresa con más de treinta años de experiencia en distribución mayorista de medicamentos en México. De acuerdo con información de LinkedIn, durante su gestión los equipos generaron ventas superiores a $400 millones de pesos en un solo año, con enfoque en cuentas del sector público y la formación de nuevos líderes comerciales.

La empresa opera con laboratorios nacionales y extranjeros, y sostiene que cumple con estándares estrictos de almacenamiento y distribución de medicamentos de alta especialidad. Cejudo Nava sobresalía por su capacidad de liderar proyectos y expandir la cartera de clientes en un entorno altamente regulado.

PUBLICIDAD

La localización de las camionetas robadas activó un operativo coordinado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N” y Francisco Javier “N”. Los tres transitaban en una de las camionetas, mientras que Emiliano intentó ocultarse en un hotel, donde resultó herido antes de ser puesto bajo custodia.

Durante el aseguramiento, los investigadores incautaron dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, un silenciador, dos celulares y varias dosis de marihuana y cocaína en piedra. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México. La investigación sigue para identificar a otros involucrados y establecer las motivaciones finales del multihomicidio.

PUBLICIDAD

Emiliano “N”, pareja sentimental de Valentina Cejudo, habría facilitado el acceso de los agresores y recibió una oferta de $40 mil pesos para participar en el homicidio.

Las autoridades recuperaron dos camionetas de lujo robadas a la familia, valuadas en más de $4 millones de pesos en total, y detuvieron a cuatro presuntos responsables .

Un mensaje atribuido a “La Unión de Tepito” fue hallado en el lugar, aunque los investigadores consideran que podría tratarse de un distractor.