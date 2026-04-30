México

Luli Pampín gratis en la CDMX por el Día de las Infancias: sede, fecha, y lo que debes saber

La artista ofrecerá tres presentaciones en el país como parte de “Millones de Gracias World Tour”

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Mujer sonriente con cabello rosa largo y trenzado, vestida con un disfraz de heroína que incluye coraza dorada, capa roja y brazaletes dorados
La artista argentina se presentará el 2 de mayo en la alcaldía Iztapalapa. (Luli Pampín: Facebook)

La celebración del Día de las Infancias en la Ciudad de México tendrá un evento destacado: el espectáculo gratuito de Luli Pampín, quien se presentará en la alcaldía Iztapalapa con un show pensado para toda la familia.

De acuerdo con la información oficial, la cita será el próximo 2 de mayo en la Macroplaza de la demarcación. El evento arrancará a las 13:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación ante la alta expectativa de asistencia.

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La invitación al público es clara: “Ven a disfrutar del gran show de Luli Pampín y hagamos de este encuentro una tarde inolvidable en familia”.

La cita será el próximo 2 de mayo en la Macroplaza de la alcaldía Izpatalapa.
La cita será el próximo 2 de mayo en la Macroplaza de la alcaldía Izpatalapa.

El espectáculo forma parte de las actividades organizadas para celebrar a niñas y niños, con una propuesta centrada en música, baile y participación del público. La artista argentina ha consolidado una base de seguidores en México gracias a su contenido enfocado en valores, entretenimiento y dinámicas interactivas que conectan tanto con menores como con adultos.

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Este evento gratuito en Iztapalapa representa una oportunidad accesible para ver en vivo a una de las figuras más reconocidas del entretenimiento infantil en habla hispana, sin necesidad de adquirir boletos.

Gira de Luli Pampín en México 2026

Al margen de presentaciones gratuitas en Reynosa, Tepic, Pachuca y CDMX, Luli Pampín ya tiene agenda confirmada para regresar a México en octubre de 2026 con su gira “Millones de Gracias World Tour”, una producción de mayor escala que recorrerá tres ciudades clave.

Las fechas anunciadas son:

  • 17 de octubre – Arena Guadalajara
  • 18 de octubre – Arena CDMX
  • 25 de octubre – Arena Monterrey

Este tour apuesta por un formato más robusto, con más de 15 bailarines en escena, efectos especiales y pantallas que acompañan cada número musical. La intención es mantener la atención del público de principio a fin, con una experiencia dinámica que combina entretenimiento y mensajes positivos.

Luli Pampín ya tiene agenda confirmada para regresar a México en octubre de 2026. crédito @lulipampinoficial/Instagram
Luli Pampín ya tiene agenda confirmada para regresar a México en octubre de 2026. crédito @lulipampinoficial/Instagram

La venta para estas presentaciones se realizará a través de Superboletos. La preventa con Banco Azteca está programada del 2 al 4 de mayo, mientras que la venta general iniciará el 5 de mayo.

Con este doble anuncio —un evento gratuito en CDMX y una gira nacional en octubre—, Luli Pampín refuerza su presencia en México con propuestas tanto accesibles como de gran formato dentro del entretenimiento familiar.

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