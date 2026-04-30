Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Marco Antonio Franco Palomera se desempeñaría como regidor durante el periodo de 2024-2027. Foto: Facebook / Kito Franco

Marco Antonio Franco Palomera, regidor por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC) en Talpa de Allende, Jalisco, fue asesinado en un ataque armado.

Roberto Alarcón, coordinador estratégico de seguridad, confirmó el fallecimiento al termino de una conferencia este jueves 30 de abril, y detalló que fueron elementos de la Policía Municipal quienes atendieron el reporte.

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Los uniformados se encontraban en la colonia San Rafael de dicho municipio, quienes localizaron al funcionario luego de escuchar la detonación de un arma de fuego mientras realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con reportes, Franco Palomera fue ubicado herido, por lo que los policías solicitaron apoyaron de paramédicos para su traslado a un hospital, pero fue a su llegada que se confirmó el fallecimiento.

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Luego de confirmarse su muerte, el Ayuntamiento de Talpa de Allende envió sus condolencias a familiares y amigos de Marco Antonio Franco, quien fue elegido como regidor para el periodo de 2024-2027.

Foto: Facebook / Ayuntamiento de Talpa de Allende

Movimiento Ciudadano de Tlapa de Allende también se pronunció sobre el asesinato del regidor, al que describieron como un hombre comprometido con su labor.

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“Hoy despedimos a un gran ser humano, a un servidor público con un compromiso inquebrantable con su gente y con su municipio. ‘Kito’ fue más que un compañero: fue el mejor ejemplo que pudimos tener como equipo.

Un ejemplo de perseverancia, de trabajo incomparable y de amor por Talpa de Allende. Su entrega dejó una marca imborrable en cada acción, en cada proyecto y en cada familia que tocó con su labor", escribieron en redes sociales.

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Además, destacaron que continuarán trabajando para los habitantes del municipio con la misma pasión y dedicación con la que él lo hacía.

Foto: Facebook / Kito Franco

*Información en desarrollo...

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