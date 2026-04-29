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Cuatro verduras japonesas que puedes cultivar en tu jardín

La cocina japonesa cada vez gana más espacio en hogares de todo el mundo y además del sushi y la salsa de soja, ofrece una variedad y originalidad de productos

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Un rábano caricaturesco toca guitarra para vegetales animados en un huerto. Guisantes bailan. Otros disfrutan de un picnic. Hay girasoles, fresas y hojas mojadas.
Un rábano toca la guitarra mientras otras verduras bailan y disfrutan de un picnic en un vibrante huerto lleno de hojas verdes, girasoles y fresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina japonesa, reconocida por su diversidad de sabores y técnicas ancestrales, gana cada vez más espacio en hogares de todo el mundo. Con ello viene también un entusiasmo por cultivar algunas de las verduras, hortalizas y frutas típicas de la cultura nipón. Y es que esto permitiría abastecerse uno mismo de los ingredientes frescos para elaborar más fácilmente nuevas recetas sin depender de ir al supermercado.

Además de sus gigantes tecnológicos y una economía de alto desarrollo, Japón mantiene vivas tradiciones como la ceremonia del té, los baños de bosque y la contemplación del sakura. Su cocina, más allá del sushi y la salsa de soja, destaca por la variedad y originalidad de sus verduras. En concreto, presentamos cuatro ejemplos que puedes incluir a partir de ahora en tu dieta diaria.

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Rábano Daikon grande y blanco con hojas verdes y restos de tierra sobre una mesa de madera. En el fondo, zanahoria, remolacha y cuchillo junto a una ventana.
Un rábano Daikon fresco y sucio con sus hojas verdes reposa sobre una mesa de madera rústica, junto a una zanahoria, una remolacha y un cuchillo, cerca de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daikon: el rábano blanco japonés

El daikon (Raphanus sativus) es un rábano de invierno muy valorado en la cocina japonesa por su textura y gusto suave. Esta hortaliza desarrolla una raíz blanca y cónica durante su primer año, que puede crecer parcialmente expuesta al aire. Además, si se deja en el suelo, en el segundo año brotan flores blancas o rosadas sobre un tallo que puede alcanzar 1 metro de altura.

La siembra directa debe realizarse tras el fin del riesgo de heladas, eligiendo un lugar soleado o con sombra parcial y un suelo profundo, fértil y arenoso. Asimismo, hay que tener en cuenta que el riego frecuente evita que el rábano se vuelva demasiado picante. Según Binette-et Jardin, conviene espaciar las plantas para favorecer el desarrollo de las raíces, listas para cosecharse unos dos meses después de la siembra.

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Una vez recogida la cosecha, la gastronomía japonesa dicta que el daikon se consume crudo, cocido o encurtido, y también se seca para su conservación. Las hojas, lejos de ser descartadas, aportan sabor a sopas y ensaladas. Esta versatilidad lo convierte en un elemento central de la gastronomía japonesa.

Un melón amargo verde entero, otro cortado por la mitad longitudinalmente y rodajas finas, con semillas dispersas, sobre una encimera de cocina oscura.
Un melón amargo recién cortado, mostrando sus semillas y textura interna, descansa sobre una encimera oscura en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melón amargo: el pepino japonés

En segundo lugar destaca el melón amargo (Momordica charantia). El conocido como goya o pepino amargo, no solo es una cucurbitácea habitual en la dieta de Japón, sino que también está presente en otros países asiáticos. Esta planta anual, trepadora o rastrera, se extiende con facilidad y produce flores amarillas que dan paso a frutos de superficie rugosa.

Para cultivar el goya se requiere un clima cálido y soleado, suelo enriquecido con compost y riego regular para estimular la producción de frutos. La siembra puede comenzar en mayo y la cosecha se extiende hasta las primeras heladas. Los frutos presentan un amargor intenso, considerado apreciado en la cultura japonesa por sus propiedades depurativas y tonificantes. Además, su alto contenido en vitamina C refuerza el sistema inmunitario.

Un tazón de edamame japonés humeante con sal marina sobre una superficie de madera en una cocina. Se ven más edamame y teteras en el fondo.
Edamame japonés recién cocido y ligeramente salado se presenta en un cuenco en una cocina, listo para ser disfrutado como un aperitivo saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edamame: la soja japonesa

La soja (Glycine max), símbolo de la alimentación vegetal, se cultiva en todo el mundo. Dentro de sus variedades, el edamame se destaca porque sus vainas se recolectan verdes, antes de madurar completamente. Esta planta anual desarrolla raíces robustas, hojas compuestas y flores rosadas similares a las del frijol.

El edamame prospera en suelos bien drenados y a pleno sol. Por lo que los expertos señalan que el riego constante es algo prioritario para que alcancen el punto justo de cosecha, que se da en la segunda mitad del verano. Fresco, hervido o al vapor, el edamame se consume como aperitivo o acompañamiento, y es fuente importante de proteínas vegetales.

Brotes de bambú Takenoko pelados y sin pelar en una tabla de cortar de madera con un cuchillo en una cocina. Ollas, jengibre y cebolletas al fondo.
Brotes de bambú Takenoko frescos, algunos pelados, se muestran sobre una tabla de cortar de madera en una cocina japonesa moderna, listos para la preparación de un platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Takenoko: brotes de bambú

Por último, el bambú es una planta leñosa perenne que puede llegar a ser invasiva con el resto de tus cultivos si no se controla. Algunas especies, como Phyllostachys nigra fulva, Phyllostachys edulis y Phyllostachys reticulata, ofrecen brotes comestibles conocidos como takenoko, populares en la cocina japonesa. Estas variedades resisten bien el clima templado y prefieren suelos frescos y ricos en humus.

Para aprovechar esta planta, es necesario colocar barreras para limitar la expansión de los rizomas. Los brotes jóvenes se recolectan al emerger de la tierra, en primavera o a finales del invierno, y se consumen cocidos al vapor tras retirar la hoja exterior. Le Monde advierte que no deben comerse crudos, ya que contienen taxifilina, una sustancia tóxica que desaparece al cocinarse.

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