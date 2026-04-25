¿Duermes menos de 7 horas? Descubre las 10 señales de alerta que tu cuerpo está enviando

Una mujer sobrepensando en el mismo recuerdo para averiguar qué ha salido mal (Canva)

Estrés, cansancio, cargas y un sinfín de de factores han generado una generación con hábitos de sueño deficientes a tal grado de alterar funciones clave del organismo que puede causar un deterioro progresivo en la salud física y mental.

En la actualidad, un número creciente de personas descuida el descanso nocturno por el ritmo de vida acelerado, el uso excesivo de celulares y el estrés cotidiano. Estos factores han provocado un aumento de los problemas relacionados con el insomnio.

El descanso adecuado es fundamental para que el cuerpo se recupere, regule sus sistemas y mantenga el equilibrio necesario para afrontar las actividades diarias. Si la privación de sueño se convierte en algo habitual, pueden producirse alteraciones metabólicas, hormonales y neurológicas, aumentando el riesgo de enfermedades y disminuyendo notablemente la calidad de vida.

Miles de personas padecen de insomnio o problemas para conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mal que aqueja a los mexicanos

Dormir mal dejó de ser un problema individual para convertirse en una tendencia que preocupa a especialistas en salud. Factores como el estrés laboral, los horarios irregulares, la exposición a la luz azul de las pantallas y un ambiente poco adecuado para el descanso se identifican como detonantes comunes.

Los efectos nocivos de la falta de sueño no se manifiestan de inmediato, sino que se acumulan a lo largo del tiempo y provocan desgaste general en el organismo. La importancia del descanso radica en que incide en la capacidad cognitiva, la estabilidad emocional y la salud física.

Se destacan al menos 10 consecuencias comunes de no dormir bien que pueden presentarse en cualquier persona:

Fatiga persistente y cansancio constante.

Disminución de la concentración y falta de atención.

Cambios de ánimo, irritabilidad o episodios depresivos.

Reducción notable del rendimiento físico y menor energía.

Alteraciones metabólicas que favorecen el aumento de peso o dificultan la pérdida de peso.

Problemas hormonales, como desajustes en las sensaciones de hambre y saciedad.

Mayor propensión a enfermedades infecciosas.

Pérdida de memoria a corto o largo plazo.

Riesgo elevado de desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión.

Deterioro progresivo en la calidad de vida, dificultando actividades cotidianas.

Estas consecuencias tienden a aparecer gradualmente. Sin embargo, la rutina de descanso deficiente puede transformar molestias leves en enfermedades duraderas si no se atiende a tiempo. Se ha comprobado que los sistemas inmunológico y nervioso central son especialmente vulnerables al impacto de la falta prolongada de sueño.

La tecnología es uno de los principales factores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puedo hacer para mejorar mi sueño?

En México, la preocupación por el sueño insuficiente ha crecido a la par del estilo de vida moderno y la mayor presencia de dispositivos electrónicos en los hogares. Si bien los riesgos por la falta de descanso afectan a toda la población, en el país el problema puede intensificarse por jornadas laborales largas, tráfico, inseguridad y estrés económico.

Adoptar hábitos saludables para dormir es indispensable. Entre las principales recomendaciones para mejorar el sueño sobresalen:

Establecer horarios regulares para acostarse y levantarse.

Evitar el uso de celular, televisión o computadora al menos 30 minutos antes de dormir.

Mantener el cuarto en penumbra y con temperatura adecuada.

Limitar el consumo de cafeína y bebidas energéticas en la tarde.

Optar por cenas ligeras y evitar alimentos pesados antes de acostarse.

Practicar ejercicios de relajación o respiración profunda antes de dormir.

Dormir bien se considera un pilar fundamental del bienestar. Ajustar los hábitos nocturnos tiene un impacto positivo en la salud, el estado de ánimo y la productividad.

Pequeños cambios en la higiene del sueño pueden transformar el descanso y proteger tanto el cuerpo como la mente frente al cansancio y las enfermedades ligadas a la falta de sueño.