Perú

EsSalud distribuirá nuevo lote de insulina en mayo y garantiza abastecimiento de Factor IX a nivel nacional

La institución adjudicó 188.678 ampollas de insulina glargina y prevé iniciar su distribución nacional tras culminar las pruebas de control de calidad

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EsSalud garantiza continuidad de tratamientos para diabetes y hemofilia con nuevas compras internacionales. (Foto: Agencia Andina)
EsSalud garantiza continuidad de tratamientos para diabetes y hemofilia con nuevas compras internacionales. (Foto: Agencia Andina)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que iniciará la distribución de un nuevo lote de insulina durante la primera semana de mayo, tras concretar una adquisición internacional destinada a garantizar la continuidad del tratamiento de pacientes con diabetes en todo el país.

La institución informó que se adjudicaron 188.678 ampollas de insulina glargina, medicamento utilizado en el control de la diabetes. Actualmente, el cargamento se encuentra en la etapa final de pruebas de control de calidad antes de ser internado en los almacenes de EsSalud para su posterior distribución a nivel nacional.

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essalud
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Distribución de insulina iniciará en mayo

De acuerdo con EsSalud, el ingreso de las ampollas a sus almacenes está previsto para los días 7 y 8 de mayo. Luego de ello, se procederá de inmediato con el reparto del medicamento en los distintos establecimientos de salud del país.

La entidad señaló que esta medida forma parte de una estrategia orientada a asegurar el abastecimiento oportuno de medicamentos esenciales y evitar interrupciones en los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, que requieren medicación continua para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones.

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EsSalud asegura distribución de insulina y compra medicamento para pacientes con hemofilia B. (Foto: Agencia Andina)
EsSalud asegura distribución de insulina y compra medicamento para pacientes con hemofilia B. (Foto: Agencia Andina)

Compra internacional de Factor IX

En paralelo, EsSalud informó que también concretó la compra internacional de 26.576 ampollas de concentrado de Factor IX, medicamento indispensable para el tratamiento de pacientes con hemofilia B.

Según detalló la institución, esta adquisición permitirá garantizar el suministro del medicamento durante los próximos 12 meses, en un contexto marcado por la escasez de este producto en el mercado internacional. Además, indicó que el Factor IX adquirido cuenta con certificaciones internacionales de seguridad y con la autorización sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

EsSalud anuncia llegada de nuevo lote de insulina y refuerza abastecimiento de Factor IX. (Foto: Difusión)
EsSalud anuncia llegada de nuevo lote de insulina y refuerza abastecimiento de Factor IX. (Foto: Difusión)

Adelanto del lote llegará en 10 días

EsSalud precisó que se prevé la entrega de un adelanto del lote de Factor IX en un plazo aproximado de 10 días, con el objetivo de iniciar de manera inmediata la atención de los pacientes que requieren este tratamiento especializado.

La institución agregó que la disponibilidad tanto de la insulina glargina como del Factor IX responde a un trabajo articulado entre EsSalud, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El objetivo, señaló, es garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y brindar tranquilidad a miles de asegurados en todo el territorio nacional.

Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Salud - MINSA

IA en el sistema de salud

La incorporación de inteligencia artificial en el sistema de salud peruano marca un cambio en la gestión de pacientes y recursos. El uso de soluciones digitales permite a los centros médicos incrementar hasta en un 25% la cantidad de citas asignadas, así como alcanzar un retorno sobre la inversión de hasta el 30% en el primer año, sin necesidad de ampliar infraestructura ni aumentar personal. Empresas como COCO Tecnologías señalan que este avance facilita turnos más rápidos, reduce tiempos de espera y mejora la eficiencia en la atención, beneficiando directamente a los pacientes.

El mercado de healthtech en América Latina supera los 30.000 millones de dólares, impulsado por la expansión de la telemedicina y la automatización clínica. En Perú, la digitalización abarca desde el agendamiento inteligente hasta la gestión automatizada de salas de cirugía y la digitalización de documentos médicos. El entorno legal y tributario ha favorecido la llegada de startups tecnológicas, lo que ha permitido optimizar la gestión de citas, reducir el ausentismo y mejorar el uso de los recursos disponibles en clínicas y hospitales.

Un código QR blanco y negro en primer plano, con una pequeña bacteria filamentosa a su derecha sobre un fondo difuminado de luces multicolor.
La digitalización en salud permite un retorno del 30% sobre la inversión en el primer año sin aumentar infraestructura ni personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en el sector salud señalan que la digitalización avanza más rápido en el ámbito privado, aunque el mayor impacto social ocurrirá cuando el Estado integre estas soluciones a gran escala en hospitales públicos administrados por EsSalud y el Ministerio de Salud (MINSA). En el caso de COCO Tecnologías, la empresa ya opera con más de 1.000 centros médicos en la región y ha gestionado más de 42 millones de citas desde su llegada al país en 2024. La expectativa es que la digitalización continúe ampliándose, con el objetivo de eliminar los cuellos de botella históricos del sistema sanitario peruano.

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