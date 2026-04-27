México

Sheinbaum pide pruebas a Estados Unidos ante posibles casos de corrupción y recuerda el caso Cienfuegos

La presidenta en su conferencia matutina afirmó que la corrupción en México la combaten las autoridades mexicanas

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

El domingo, el diario Los Angeles Times reveló que el gobierno de Donald Trump prepara una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado, que podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir acusaciones formales ante tribunales federales estadounidenses.

La señal de alarma la lanzó el propio embajador Ronald Johnson desde Sinaloa, durante la ceremonia del proyecto Pacífico Mexinol, con una frase que nadie en la sala ignoró: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos.”

Este lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto. Y su respuesta incluyó un recordatorio histórico que no fue casual.

“Lo que tiene que haber es pruebas”: la postura de Sheinbaum

La mandataria fue directa: la lucha contra la corrupción en México le corresponde al gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales. No a Washington.

“Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos. No es un asunto solo de México”, señaló.

Sheinbaum dejó en claro que su gobierno no protegerá a nadie que tenga evidencias en su contra, pero advirtió que cualquier investigación —venga de donde venga— debe estar respaldada por pruebas verificables y revisadas por las autoridades competentes: “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras.”

La mandataria afirmó que las indagatorias relacionadas con delitos cometidos por servidores públicos deben ser responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas y advirtió que cualquier proceso requiere pruebas verificables por organismos competentes. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La mandataria afirmó que las indagatorias relacionadas con delitos cometidos por servidores públicos deben ser responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas y advirtió que cualquier proceso requiere pruebas verificables por organismos competentes. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El fantasma de Cienfuegos

Para ilustrar su punto, Sheinbaum recurrió a uno de los episodios más tensos de la relación bilateral reciente: el caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de Defensa fue detenido en 2020 por la DEA en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El entonces presidente López Obrador solicitó a Trump y al fiscal estadounidense toda la información disponible. La respuesta fue contundente: no había pruebas suficientes. Cienfuegos fue devuelto a México, la FGR investigó y concluyó que no existía delito que perseguir.

El mensaje implícito de Sheinbaum fue claro: México ya vivió un caso en que EE.UU. actuó sin evidencia sólida. No está dispuesta a que se repita.

El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
La administración federal recordó que ha solicitado repetidamente a la nación vecina la entrega de empresarios vinculados a delitos fiscales, subrayando la necesidad de un trato equitativo en procedimientos legales y colaboración internacional |EFE/ José Méndez| REUTERS/Evelyn Hockstein)

México también tiene pendientes con Washington

La presidenta aprovechó para recordar que la exigencia de rendición de cuentas debe ser bilateral. México lleva tiempo solicitando a Estados Unidos la detención de dos empresarios con doble nacionalidad vinculados al llamado huachicol fiscal —contrabando de combustibles— sin obtener resultados.

“Nosotros también pedimos que se entregue a México a empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Y todavía no hay resultados”, subrayó.

En cuanto al embajador Johnson, Sheinbaum fue mesurada: reconoció que hasta ahora ha mantenido “una relación diplomática y cordial” con el gobierno mexicano y que ha sido útil en temas como el agua y el transporte. Pero advirtió que si se confirmara una estrategia injerencista, “entonces lo haríamos ver”.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumLos Angeles TimesDonald TrumpRonald JohnsonPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

El excontralmirante fue notificado formalmente de la solicitud de extradición mexicana en su comparecencia ante un juez federal en Buenos Aires

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

Una colaboración musical derivó en un inesperado romance entre el cantante y la exitosa empresaria y activista

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

La modelo regiomontana ganó por decisión dividida y aseguró que seguirá realizando peleas

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

Ley de protección animal en Edomex: cómo funciona el Registro Único de Animales de Compañía

Funciona como un CURP para mascotas y su objetivo es garantizar el cuidado responsable, combatir el abandono y facilitar la localización de animales extraviados

Ley de protección animal en Edomex: cómo funciona el Registro Único de Animales de Compañía

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 27 de abril

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 27 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

Detención de ‘objetivo prioritario’ desata bloqueos y ataques contra cámaras de vigilancia en Reynosa

Arrestan a 6 extranjeros que transportaban en una lancha cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: localizan dos cuerpos con huellas de violencia en camino de terracería en Aguaruto, Culiacán

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

Pelea de Flor Vigna y Alana Flores en el Supernova fue el evento más esperado de la velada: la verdad detrás del gane

Aarón Mercury lanza reto explosivo a Juan de Dios Pantoja tras noquear a Mario Bautista en el Supernova

Aespa confirma concierto en la Ciudad de México: esto es todo lo que tienes que saber sobre su show “SYNK: COMPLaeXITY”

DEPORTES

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

Pelea de Flor Vigna y Alana Flores en el Supernova fue el evento más esperado de la velada: la verdad detrás del gane

PSG vs Bayern: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la UEFA Champions League desde México

Almeyda y Mohamed, los principales candidatos para dirigir a Cruz Azul

¿Cuál es el grado de estudios de Giovani Dos Santos, flamante contratista de Pemex y la CFE?