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Feminicidio de Carolina Flores: presunta carta sugiere que móvil fue porque Erika “N” se sentía desplazada

La posible existencia de notas sobre el incidente ocurrido el 15 de abril en Ciudad de México introduce una línea adicional en la investigación

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La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

El caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez sumó un nuevo elemento tras la difusión de una presunta carta atribuida a Erika “N”, principal sospechosa del crimen ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, en Ciudad de México.

La mujer fue detenida el 29 de abril en Caracas, Venezuela, en un operativo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tras una solicitud de cooperación internacional gestionada por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Interpol.

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Exponen presuntas notas escritas por Erika “N”

La controversia surgió luego de que el analista Federico Alvez retomó información difundida por la creadora de contenido Jostin Montilla, conocida como La Parcerita Postin, quien reveló el contenido de una nota supuestamente escrita por la imputada un día después del asesinato.

En el texto, Erika “N” describe tensiones personales con la víctima y deja entrever un sentimiento de desplazamiento dentro del entorno familiar. “Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses”, se lee en el fragmento difundido.

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La nota también incluye una referencia directa al impacto del conflicto: “Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante”.

Una creadora digital se dirige a la cámara presentando información. Detrás de ella, se observa un documento con texto y una fecha del 16 de abril de 2020, junto a la fotografía de una mujer mayor. La creadora digital @LAPARCERAJOSTIN2 difunde detalles sobre una nota supuestamente escrita por Erika N, relacionada con el crimen de la exreina de belleza Carolina Flores. La nota, a la cual tuvo acceso el CPNB, contiene información sobre el caso.

El contenido no ha sido confirmado por autoridades mexicanas ni venezolanas. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha validado la autenticidad del documento ni su incorporación formal a la investigación.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen ocurrió dentro del domicilio familiar y fue captado por una cámara de seguridad. Tras los hechos, la acusada salió del inmueble y abandonó el país al día siguiente.

Érika María, se escondía en una exclusiva zona de Caracas pero fue detenida por autoridades venezolanas y en trámites de extradición a México por dispararle a su nueva, madre de su nieto de ocho meses Fotos: Interpol, redes sociales
Érika María, se escondía en una exclusiva zona de Caracas pero fue detenida por autoridades venezolanas y en trámites de extradición a México por dispararle a su nueva, madre de su nieto de ocho meses Fotos: Interpol, redes sociales

FGR solicita la extradición al gobierno de Venezuela

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el proceso de extradición ya se encuentra en marcha. La dependencia señaló que la detenida “se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México”.

El caso fue reclasificado como feminicidio y cuenta con una orden de aprehensión vigente. La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, reiteró su exigencia de justicia: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

La posible existencia de la carta introduce una línea adicional en la investigación, centrada en el estado emocional de la imputada y su relación con la víctima, en un expediente que continúa bajo análisis de autoridades ministeriales.

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