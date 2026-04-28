Helado sin azúcar de café y leche de almendras: cremoso, liviano y apto para diabéticos

¡Un clásico para los amantes del café, pero en versión saludable y sin azúcar! El helado sin azúcar de café y leche de almendras es cremoso, refrescante y súper fácil de hacer, ideal para los días de calor o como postre liviano después de una comida.
No lleva lácteos, es bajo en calorías y tiene el plus del toque energético del café, perfecto para grandes y también para quienes buscan opciones veganas o para diabéticos.
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La clave está en usar café fuerte, leche de almendras y endulzante sin calorías a gusto (puede ser stevia, eritritol o monk fruit). No necesitas máquina de helado: con batido intermedio, la textura queda fantástica.
Receta de helado sin azúcar de café y leche de almendras
La base es café fuerte frío, leche de almendras y endulzante sin azúcar. Si quieres hacerlo más cremoso, podés sumar un poco de yogur vegetal o crema de coco.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Congelado y batido intermedio: 4 horas y 10 minutos
Ingredientes
- 300 ml de café fuerte frío (espresso o de filtro)
- 400 ml de leche de almendras (sin azúcar, bien fría)
- 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o endulzante sin calorías (ajustar a gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 2 cucharadas de yogur vegetal o crema de coco (opcional, para más cremosidad)
Cómo hacer helado sin azúcar de café y leche de almendras
- En un bol grande, mezclar el café frío, la leche de almendras, el endulzante y la vainilla. Si usas yogur o crema de coco, agregar y mezclar bien.
- Volcar la mezcla en un recipiente apto para refrigerador, tapar.
- Llevar al refrigerador y cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces.
- Cuando la mezcla esté firme y cremosa, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 45
- Grasas: 1,5 g
- Carbohidratos: 4 g
- Proteínas: 1 g
Valores estimativos, pueden variar según el tipo de leche de almendras y endulzante.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En refrigerador, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir para recuperar cremosidad si hace falta.
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