Helado sin azúcar de café y leche de almendras: cremoso, liviano y apto para diabéticos

Detalle macro de la suave y granulada textura interna de una bola de helado de café y leche de almendras, con vetas oscuras y gotas de humedad, bajo luz natural y un fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Un clásico para los amantes del café, pero en versión saludable y sin azúcar! El helado sin azúcar de café y leche de almendras es cremoso, refrescante y súper fácil de hacer, ideal para los días de calor o como postre liviano después de una comida.

No lleva lácteos, es bajo en calorías y tiene el plus del toque energético del café, perfecto para grandes y también para quienes buscan opciones veganas o para diabéticos.

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La clave está en usar café fuerte, leche de almendras y endulzante sin calorías a gusto (puede ser stevia, eritritol o monk fruit). No necesitas máquina de helado: con batido intermedio, la textura queda fantástica.

Receta de helado sin azúcar de café y leche de almendras

La base es café fuerte frío, leche de almendras y endulzante sin azúcar. Si quieres hacerlo más cremoso, podés sumar un poco de yogur vegetal o crema de coco.

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Un helado de café y leche de almendras con textura suave se presenta en un elegante vasito transparente, destacando su cremosidad en un fondo minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 20 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Congelado y batido intermedio: 4 horas y 10 minutos

Ingredientes

300 ml de café fuerte frío (espresso o de filtro) 400 ml de leche de almendras (sin azúcar, bien fría) 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o endulzante sin calorías (ajustar a gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 2 cucharadas de yogur vegetal o crema de coco (opcional, para más cremosidad)

Cómo hacer helado sin azúcar de café y leche de almendras

En un bol grande, mezclar el café frío, la leche de almendras, el endulzante y la vainilla. Si usas yogur o crema de coco, agregar y mezclar bien. Volcar la mezcla en un recipiente apto para refrigerador, tapar. Llevar al refrigerador y cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces. Cuando la mezcla esté firme y cremosa, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.

Este primer plano revela la intrincada textura interna de un helado de café y leche de almendras, con capas contrastantes bajo la suave luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 45

Grasas: 1,5 g

Carbohidratos: 4 g

Proteínas: 1 g

Valores estimativos, pueden variar según el tipo de leche de almendras y endulzante.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En refrigerador, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir para recuperar cremosidad si hace falta.