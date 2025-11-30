Generación Silver

Los seis ejercicios imprescindibles para mantenerse activa en la menopausia

Una rutina sencilla de fuerza, equilibrio y movilidad, respaldada por especialistas y recomendada en medios como Women’s Health y la Organización Mundial de la Salud, ayuda a prevenir lesiones, preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida en esta etapa

Guardar
La rutina de seis ejercicios
La rutina de seis ejercicios recomendados para mujeres tras la menopausia mejora la autonomía y la seguridad en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por mantener la salud y la autonomía física a medida que avanza la edad ha tomado fuerza, sobre todo en mujeres adultas. Diversos especialistas y organizaciones internacionales señalan que la práctica regular de actividad física es clave para prolongar la vida activa, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida a largo plazo. Fortalecer la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad resulta fundamental para preservar la independencia funcional durante la vejez.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida continúa en aumento en la mayoría de los países, pero no siempre coincide con los años vividos en buen estado de salud física y mental. Con el paso del tiempo, se produce una disminución natural de la masa muscular y la densidad ósea, lo que puede ocasionar debilidad, menor capacidad funcional y mayor riesgo de caídas o fracturas.

Sin embargo, diferentes entidades médicas, como la Mayo Clinic, afirman que la adopción de rutinas de ejercicio adaptadas puede mitigar estos efectos y contribuir a un envejecimiento más saludable y autónomo.

La importancia de fuerza, equilibrio y movilidad

El entrenamiento de fuerza, junto con actividades que desarrollen el equilibrio y la movilidad, es esencial para mantener la capacidad física y evitar la dependencia en las actividades cotidianas.

Expertos y organizaciones como la
Expertos y organizaciones como la OMS destacan la importancia de la actividad física para prevenir caídas y fracturas en mujeres adultas ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS y Mayo Clinic coinciden en que incorporar ejercicios que combinen estos tres aspectos permite mejorar la postura, proteger las articulaciones, mantener la confianza al caminar y reducir el número de caídas. Además, la Asociación Americana del Corazón subraya que la actividad física regular favorece la salud cardiovascular y la longevidad.

Seis ejercicios recomendados para la independencia física

Diversos expertos en salud y actividad física, comode estos los equipos y expertas cconsultadas por Women´s Health coinciden en la eficacia de ciertos ejercicios sencillos para fortalecer los principales grupos musculares y trabajar la coordinación y la movilidad. Estas prácticas pueden realizarse en el hogar o en el gimnasio, sin requerir maquinaria costosa:

1. Sentadilla en silla

La sentadilla en silla ayuda a fortalecer las piernas y los glúteos, facilitando las acciones cotidianas como sentarse, levantarse y subir escaleras. Además, mejora la movilidad de caderas y rodillas y permite moverse con mayor fluidez.

La sentadilla en silla fortalece
La sentadilla en silla fortalece piernas y glúteos, facilitando acciones cotidianas y mejorando la movilidad articular (Captura de video)

2. Peso muerto a una pierna

Este ejercicio combina fuerza, equilibrio y coordinación y activa los isquiotibiales, glúteos y abdomen, además de desafiar la estabilidad sobre un solo pie. La capacidad de mantener el equilibrio en una pierna se asocia con mejor salud funcional y menor riesgo de caídas.

3. Flexiones inclinadas

Las flexiones inclinadas fortalecen la parte superior del cuerpo —hombros, brazos y pecho— y contribuyen a la movilidad de la columna y los hombros. Su realización regular combate la pérdida de fuerza que suele ocurrir con el envejecimiento.

Las flexiones inclinadas previenen la
Las flexiones inclinadas previenen la pérdida de fuerza en la parte superior del cuerpo y favorecen la movilidad de hombros y columna (captura de video)

4. Clock Reach

Este ejercicio desarrolla el equilibrio y la movilidad, al requerir apoyar el peso sobre una pierna y tocar con el otro pie diferentes puntos imaginarios a su alrededor. Enseña al cuerpo a adaptarse a movimientos en varias direcciones, fundamentales para acciones diarias.

5. Puente de cadera con marcha

El puente de cadera con marcha fortalece la espalda baja, los glúteos y los isquiotibiales. Mejora la movilidad de las caderas y la estabilidad de la pelvis, aspectos necesarios para caminar y sostenerse en pie durante tiempo prolongado.

El puente de cadera con
El puente de cadera con marcha fortalece la espalda baja, los glúteos y los isquiotibiales, mejorando la movilidad y la estabilidad pélvica (captura de video)

6. Step-up

El step-up potencia la fuerza de las piernas, la coordinación y el equilibrio dinámico. Simula el acto de subir escaleras, algo cotidiano y esencial para la independencia, y puede realizarse en una plataforma baja o escalón en el hogar.

La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón, respalda los beneficios del ejercicio físico regular para vivir más y con mejor calidad. Entre otras ventajas, destacan la reducción de la mortalidad prematura, la menor incidencia de caídas y fracturas y el fortalecimiento de la salud cardiovascular y mental.

Desarrollar habilidades básicas con el
Desarrollar habilidades básicas con el propio peso corporal mejora la autonomía y la calidad de vida en todas las etapas de la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda practicar estos ejercicios al menos dos veces por semana, prestando atención a la técnica y el control antes de aumentar la dificultad o la cantidad de repeticiones. Progresar de manera gradual y según las capacidades individuales es esencial para ganar fuerza y evitar lesiones.

Desarrollar estas habilidades básicas con el propio peso corporal puede marcar una gran diferencia en la autonomía y calidad de vida en todas las etapas de la adultez, permitiendo mantenerse activo y seguro durante más años, de acuerdo con expertos en salud y ejercicio físico.

Temas Relacionados

Ejercicios para la menopausiaEntrenamiento de fuerzapeso corporalMovilidad y equilibrioWomen’s HealthPrevención de caídasAsociación Americana del CorazónvejezsaludEjercicio físicoequilibrioMayo ClinicNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores

La investigación, desarrollada a lo largo de más de una década, señaló que la reducción de vínculos personales y la falta de interacción frecuente se convierten en un factor decisivo para el deterioro mental en la vejez

La fragilidad social aumenta un

Dick van Dyke a los 100 años: caídas, amores y el arte de seguir bailando

El legendario actor de “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang” publica un libro donde comparte su filosofía vital, recupera anécdotas y destila lecciones sobre cómo enfrenta caídas, vive el amor y desafia los prejuicios sobre la edad

Dick van Dyke a los

Andrea Falcone: “Descubrí un mundo nuevo, donde la edad no es una limitación, sino que te abre un abanico de oportunidades”

Fundadora de Modo Silver, hizo punta en el tema de la nueva longevidad del que es una entusiasta divulgadora: “Lo que va a terminar de poner en valor a la generación silver es que las empresas comprendan que la empleabilidad del segmento +50 genera un impacto positivo en el negocio”

Andrea Falcone: “Descubrí un mundo

10 frases de Arturo Pérez-Reverte sobre la vejez: “Estamos privando a los jóvenes de la experiencia del viejo”

El autor español denuncia la marginación y el olvido de quienes atesoran vivencias y saberes en la sociedad contemporánea

10 frases de Arturo Pérez-Reverte

Cómo la década de los 50 puede transformar la salud y el bienestar

El doctor Mario Alonso Puig destaca esa etapa como un momento fundamental para impulsar cambios en los hábitos y mejorar tanto la salud física como el bienestar emocional, fomentando una vida más auténtica

Cómo la década de los
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

La genial asistencia de Messi en la consagración del Inter Miami ante el New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró con un

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido de encaje, detalles florales y cristales color Tiffany

Juana Repetto confesó cómo vive los cambios físicos en su embarazo: “Tengo mambos con el cuerpo porque soy una víctima”

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

Entre hortensias, piscina y un banquete: así fue el bautismo de Beltrán, el nieto de Fernando Burlando

INFOBAE AMÉRICA

La fragilidad social aumenta un

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores

Moldavia cerró su espacio aéreo por la entrada de dos drones rusos que sobrevolaron ilegalmente el territorio

Mate, ciencia y salud bucal: cómo la infusión podría ayudar a proteger los dientes

Un abecedario para restablecer la democracia: segunda parte

Enfermedad verde, el extraño padecimiento que afectaba a jóvenes vírgenes en el siglo XVII