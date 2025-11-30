La rutina de seis ejercicios recomendados para mujeres tras la menopausia mejora la autonomía y la seguridad en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por mantener la salud y la autonomía física a medida que avanza la edad ha tomado fuerza, sobre todo en mujeres adultas. Diversos especialistas y organizaciones internacionales señalan que la práctica regular de actividad física es clave para prolongar la vida activa, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida a largo plazo. Fortalecer la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad resulta fundamental para preservar la independencia funcional durante la vejez.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida continúa en aumento en la mayoría de los países, pero no siempre coincide con los años vividos en buen estado de salud física y mental. Con el paso del tiempo, se produce una disminución natural de la masa muscular y la densidad ósea, lo que puede ocasionar debilidad, menor capacidad funcional y mayor riesgo de caídas o fracturas.

Sin embargo, diferentes entidades médicas, como la Mayo Clinic, afirman que la adopción de rutinas de ejercicio adaptadas puede mitigar estos efectos y contribuir a un envejecimiento más saludable y autónomo.

La importancia de fuerza, equilibrio y movilidad

El entrenamiento de fuerza, junto con actividades que desarrollen el equilibrio y la movilidad, es esencial para mantener la capacidad física y evitar la dependencia en las actividades cotidianas.

Expertos y organizaciones como la OMS destacan la importancia de la actividad física para prevenir caídas y fracturas en mujeres adultas ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS y Mayo Clinic coinciden en que incorporar ejercicios que combinen estos tres aspectos permite mejorar la postura, proteger las articulaciones, mantener la confianza al caminar y reducir el número de caídas. Además, la Asociación Americana del Corazón subraya que la actividad física regular favorece la salud cardiovascular y la longevidad.

Seis ejercicios recomendados para la independencia física

Diversos expertos en salud y actividad física, comode estos los equipos y expertas cconsultadas por Women´s Health coinciden en la eficacia de ciertos ejercicios sencillos para fortalecer los principales grupos musculares y trabajar la coordinación y la movilidad. Estas prácticas pueden realizarse en el hogar o en el gimnasio, sin requerir maquinaria costosa:

1. Sentadilla en silla

La sentadilla en silla ayuda a fortalecer las piernas y los glúteos, facilitando las acciones cotidianas como sentarse, levantarse y subir escaleras. Además, mejora la movilidad de caderas y rodillas y permite moverse con mayor fluidez.

La sentadilla en silla fortalece piernas y glúteos, facilitando acciones cotidianas y mejorando la movilidad articular (Captura de video)

2. Peso muerto a una pierna

Este ejercicio combina fuerza, equilibrio y coordinación y activa los isquiotibiales, glúteos y abdomen, además de desafiar la estabilidad sobre un solo pie. La capacidad de mantener el equilibrio en una pierna se asocia con mejor salud funcional y menor riesgo de caídas.

3. Flexiones inclinadas

Las flexiones inclinadas fortalecen la parte superior del cuerpo —hombros, brazos y pecho— y contribuyen a la movilidad de la columna y los hombros. Su realización regular combate la pérdida de fuerza que suele ocurrir con el envejecimiento.

Las flexiones inclinadas previenen la pérdida de fuerza en la parte superior del cuerpo y favorecen la movilidad de hombros y columna (captura de video)

4. Clock Reach

Este ejercicio desarrolla el equilibrio y la movilidad, al requerir apoyar el peso sobre una pierna y tocar con el otro pie diferentes puntos imaginarios a su alrededor. Enseña al cuerpo a adaptarse a movimientos en varias direcciones, fundamentales para acciones diarias.

5. Puente de cadera con marcha

El puente de cadera con marcha fortalece la espalda baja, los glúteos y los isquiotibiales. Mejora la movilidad de las caderas y la estabilidad de la pelvis, aspectos necesarios para caminar y sostenerse en pie durante tiempo prolongado.

El puente de cadera con marcha fortalece la espalda baja, los glúteos y los isquiotibiales, mejorando la movilidad y la estabilidad pélvica (captura de video)

6. Step-up

El step-up potencia la fuerza de las piernas, la coordinación y el equilibrio dinámico. Simula el acto de subir escaleras, algo cotidiano y esencial para la independencia, y puede realizarse en una plataforma baja o escalón en el hogar.

La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón, respalda los beneficios del ejercicio físico regular para vivir más y con mejor calidad. Entre otras ventajas, destacan la reducción de la mortalidad prematura, la menor incidencia de caídas y fracturas y el fortalecimiento de la salud cardiovascular y mental.

Desarrollar habilidades básicas con el propio peso corporal mejora la autonomía y la calidad de vida en todas las etapas de la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda practicar estos ejercicios al menos dos veces por semana, prestando atención a la técnica y el control antes de aumentar la dificultad o la cantidad de repeticiones. Progresar de manera gradual y según las capacidades individuales es esencial para ganar fuerza y evitar lesiones.

Desarrollar estas habilidades básicas con el propio peso corporal puede marcar una gran diferencia en la autonomía y calidad de vida en todas las etapas de la adultez, permitiendo mantenerse activo y seguro durante más años, de acuerdo con expertos en salud y ejercicio físico.