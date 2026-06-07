Morena Beltrán: “Me escriben ‘no llegaste por tu capacidad intelectual, llegaste por otros motivos’”

María Laura Santillán Con Morena Beltrán

Estudiosa, inteligente, decidida, madura. Tiene sólo 27 años y es comentarista de la Liga Profesional de Fútbol para ESPN, una decisión histórica en el fútbol. Hay varios hitos en la vida de Morena, el primero fue a los 17 años, cuando decidió analizar fútbol local e internacional en Twitter. La llevaron a escribir sus ganas de comentar, como si fuera un pre calentamiento, sin saberlo, para las grandes ligas. Y se destacó por la precisión de sus análisis futbolísticos. El segundo momento clave fue el llamado de ESPN para trabajar en un lugar privilegiado de la grilla del canal.

– Twitter era un poco el borrador, en esos espacios compartía lo que sentía, lo que lo que me apasionaba. Yo no arranqué tuiteando pensando que me iba a dar laburo. Yo empecé tuiteando porque me gustaba. Yo veía una comunidad futbolera muy fuerte, que estaba armada y me gustaba, me atravesaba y empecé a tuitear.

– Eras chica

– Cuando empecé a tuitear, tenía 17, ponele.

“CUANDO ME ESCRIBIERON DE ESPN PENSÉ QUE ME ESTABAN HACIENDO UNA JODA”

– ¿Cuándo fué que te descubrieron los productores de ESPN? ¿Cuánto hacías que tuiteabas?

– Cuando me escribieron de ESPN pensé que me estaban haciendo una joda. ¿Es alguien que sabe que yo estoy estudiando periodismo deportivo? Porque aparte me contactaron en un momento del año raro, eran como los primeros días de enero. ¿Está todo el mundo de vacaciones, quién me va a llamar? Yo me estaba yendo de vacaciones con mis amigas a Gesell, estábamos en el micro y se me perdía la señal. Bueno, no me van a llamar más, era una joda y chau. Además no era como hoy, me preguntaba, ¿cómo dieron con mi teléfono? No sé en qué momento se habrán fijado en mí. Siempre fui muy culo inquieto por ahí, empecé a estudiar en la facu y empecé a escribir al toque. Quería participar de la radio, del streaming, de todo, me movía mucho. Y los hilos que yo escribía en Twitter se los mandaba a periodistas, una caradura. Algunos me empezaban a seguir, yo aprovechaba y se los mandaba.

– La historia empezó hace solo diez años. Pero lo genial es que te llamaron directamente para trabajar.

– Claro, fue como un casting cerrado. Cuando empecé a laburar en ESPN tenía 20, a fines del año anterior había participado de un programa de TyC Sports, por mis hilos en Twitter me invitaron a dar una opinión en la previa de la final de Boca-River que se iba a jugar en Madrid.

– ¿O sea que no hubo un precalentamiento?

– Fue directo. Tengo videos de cuando empecé a laburar con un coach en ESPN sobre cómo presentar, cómo poner las manos, las pausas… Sentía que llevaba mucho menos preparación o que era mucho más fácil. No sabés lo que son esos videos, me temblaba la voz, era muy diferente.

"Yo no arranqué tuiteando pensando que me iba a dar laburo. Yo empecé tuiteando porque me gustaba", contó Morena Beltrán (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ¡Fuiste a conducir muy rápido!

– Un noticiero. Arranqué Sportcenter que para ESPN es “la” marca del canal. Salía 20 minutos al aire y yo presentaba una sección con Pablito Ferreira, hasta que me fueron dando más minutos de vuelo. Sportscenter no presenta sólo fútbol, no sabés los miedos que yo tenía de presentar otros deportes.

- Fuiste parte del equipo del Pollo Vignolo como comentarista, también muy rápido.

– Sí, ahora soy parte de los programas de Sebas como analista. El me pidió para uno de sus programas, para mí era una locura. “Noventa” lo vi toda mi vida. Empecé a laburar en el programa de la tarde con él y hoy estoy en el mediodía, que para mí es el programa más popular del país, lejos.

– ¿Cómo es cuando ser la única mujer entre todos varones?

– Yo siento muchos puntos de contacto con mis raíces de siempre, porque María, cuando a una le gusta el fútbol, sabés que vas a convivir en la mayoría del tiempo con hombres. Viví una infancia muy marcada por el deporte, porque mis viejos son los dos profes de educación física, siempre conviví con el deporte, con mis hermanos, con mis primos. No tuve malas experiencias con compañeros, con gente cercana.

– No te parece raro estar en una mesa de varones.

– Claro, eso me pasa. Siento que entré con la inconsciencia de ser muy chica. Gente más grande de otra generación me decía: che, ¿cómo te movés así en ese ambiente? Yo no la veía, ahora que recorrí 7 u 8 años estando acá lo veo.

– La comodidad no es lo normal cuando empezás en un equipo de varones que además son consagrados.

– Sí, tienen carrerones.

"Viví una infancia muy marcada por el deporte, porque mis viejos son los dos profes de educación física", dijo Morena Beltrán

– Nada te inhibe.

– Me pasa eso, siento que no, que tengo esa particularidad. Siempre me preguntaban, ¿cuál es tu talento? Yo analizo el juego y hay un montón de gente que puede analizar el juego. Mi madrina me decía, “tu talento es estar a la altura de las circunstancias”. Y eso me pareció un elogio hermosísimo de alguien que te conoce aparte de toda la vida. Me pareció en cierto punto acertado, entendiendo lo que otras personas me reconocen.

– El hito definitivo sucedió este año cuando ESPN decidió consagrarte para ser comentarista de la Liga Profesional de Fútbol. Creo que es lo más importante.

– Es sin dudas uno de los momentos más importantes de mi carrera, sí. Hay otras chicas que comentan fútbol, Bárbara Rossi lo hace para el exterior, pero para la liga local desde hace diez años que no pasaba, es un camino que fuimos construyendo. Con lo kamikaze que soy, yo entré al canal y quería comentar. Entré en 2020 y decía, “cómo campo de juego? Yo quiero comentar”

– ¿A quién le decías?

– A mi jefe, que me decía “no More, ganate un poco la vivencia”, Juan Cruz (Ávila) me lo dijo mucho tiempo. “El campo de juego te va a dar mucho, vas a vas a conocer más de cerca a muchos protagonistas, vas a tener el calor y la temperatura de la cancha”. En una transmisión está el relator, que es el que va narrando el partido, el comentarista, y el campo de juego que tiene como un rol un poco más secundario, pero que para mí es fundamental para las transmisiones. Y me encantó.

“YO LE DIJE A MI JEFE QUE CREÍA QUE ERA EL ÚLTIMO AÑO DEL CAMPO DE JUEGO, QUE ESTABA PARA COMENTAR”

– ¿Cómo fue el momento de la noticia?

– Yo lo venía un poco charlando y lo planteé a fin de año, le dije a Gastón González “creo que va a ser la última”. Yo le dije.

– ¿No es que te lo había pedido?

– No, no me lo dijo.

– “Esta es la última vez, vas a tener que ascenderme. Vas a tener que ponerme en otra posición”.

– “Llegó el momento en el que le digas a los de transmisiones”, fue un poco así. “Yo siento que esta es la última, si para ustedes no estoy para comentar, lo entiendo y esperaré”. Yo entré al canal en 2019 y desde ahí hice campo de juego hasta el año pasado, yo le dije que creía que había cumplido un ciclo, que me encanta el campo de juego y que estoy dispuesta a volver a hacerlo, pero no como única tarea. El coincidió y empecé a comentar en enero de este año, Argentino Sarmiento fue mi primer partido.

"Yo entré al canal en 2019 y desde ahí hice campo de juego hasta el año pasado, yo le dije que creía que había cumplido un ciclo", recordó Morena Beltrán en entrevista con María Laura Santillán

“A UNA MUJER SE LE EXIGE ESTAR MUCHO MÁS PREPARADA”

– Cuando yo era muy joven no había comentaristas mujeres. Hoy hay cada vez más, pero todavía los prejuicios. ¿Hay machismo?

– Cuando entrás tenés toda la ilusión y toda la energía, yo iba con esa inocencia. Creo, María, que no hay una mujer que labure en el fútbol que no tenga en cierto punto una historia de resiliencia, es inevitable. Sí, en general a una mujer se le exige estar mucho más preparada, no se le perdona que se haya expresado un poquito mal o que haya errado a un futbolista, sí.

“PENSABAN QUE LO QUE YO ESCRIBÍA EN TWITTER NO SALÍA DE MÍ”

– En tu caso, ¿pasaste momentos incómodos por ser mujer?

– En mis inicios sí pensaban que lo que yo escribía en Twitter no salía de mis dedos, que no salía de mí. Pensaban que me escribían las cosas, sí. Eso fue algo que me marcó. Yo me lo tomaba más liviano. Yo me tomo las cosas en general con liviandad, creo que hay que tomárselo así porque si uno no vive con cierto grado de inconsciencia, los laburos con tanta exposición, masivos, no los podés hacer.

ME ESCRIBEN, ‘¿CÓMO LLEGASTE?’. ‘NO LLEGASTE POR TU CAPACIDAD INTELECTUAL, LLEGASTE POR OTROS MOTIVOS’

– Sos muy linda y el primer prejuicio es que si sos linda no tenés capacidad para analizar el fútbol.

– Obvio, es el día de hoy que siguen escribiendo cosas, “cómo llegaste”, “no llegaste por tu capacidad intelectual, llegaste por otros motivos”. No soy ni la primera ni la última, lamentablemente. Yo no quiero naturalizar las oportunidades que por suerte me dieron en mi laburo, a mí me quedó muy chico todo eso que me podían decir. Porque yo tenía tan claro el foco… Yo no me veo haciendo otra cosa, esto es lo que me apasiona. Más allá de si me toca ir a Budapest a cubrir una Champions o no, yo el partido lo veo con las mismas ganas, mis hábitos no van a cambiar. Es muy difícil sacar una persona de ese lugar cuando tiene tan natural su vocación.

María Laura Santillán con Morena Beltrán: “Me siguen escribiendo: no llegaste por tu capacidad intelectual, llegaste por otros motivos”

– ¿Te ponés como anteojeras y orejeras para ir para adelante?

– De vez en cuando sí. Yo tuve la posibilidad de que siempre me acompañen desde el laburo, desde ESPN o alguna otra empresa o marca que confíe y que apueste por mí. Entonces que te manden a lavar los platos, que te digan “estuviste con tal”, a mí me queda muy chico. Pero no lo naturalizo y lo combato, porque siento que puedo tener una palabra más cercana a otras chicas y ayudarlas, desde mi humilde lugar, a cómo manejar más que a combatir a toda esa gente que escribe eso.

“MIS COMPAÑEROS NO QUIEREN DEBATIR CONMIGO CON LA MISMA DUREZA CON QUE DEBATEN CON UN COMPAÑERO”

– Los micromachismos de los compañeros están en la cultura. ¿Qué se hace? ¿Se les dice? ¿Una se hace la tonta y sigue de largo?

– A mí, por suerte en mi trabajo y mis compañeros siempre me han tratado como una más. De hecho, no quieren debatir con la misma dureza con la que debaten con un compañero. Yo les digo, hagámoslo de igual a igual, como lo hacés con el resto. En esas pequeñas cosas se puede ver.

– ¿Cuándo te están cuidando?

– Eso, de mantenerme en la burbuja, “no escuches esa barbaridad”.

– ¿Los periodistas deportivos consagrados son distintos de los más jóvenes? ¿Oscar Ruggeri?

– Oscar tiene más ese síndrome, de tratarte como una princesa.

– ¿Como a una hija?

– Ni hablar, como a una hija más. La realidad es que vas a convivir con estas pequeñas cosas, que no te traten de igual a igual. Pero para mí hay que dividir a la gente entre la mala leche y la buena leche. Si yo veo que un compañero está teniendo algún pequeño gesto o situación que no condice, lo dejo pasar porque entiendo de dónde viene. Ahora, si ves que viene con saña, con mala leche, ahí sí te sale ese fuego de la injusticia de adentro. Pero con mis compañeros yo solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración del día a día que pasamos.

– ¿Se puede ser totalmente objetivo cuando uno tiene que hablar del futuro marido? Lucas Blondel es jugador de fútbol, tenés que transmitir partidos donde está jugando. ¿Cómo se hace?

– Ja, ja, ja. Sí, se hace con dolor, pero se hace. Yo creo desde antes de salir con Lucas, que no se puede analizar el deporte todo el tiempo desde un escenario ideal. El deporte, como todo en la vida, es un laburo y es un espacio de errores y de aciertos.

"Con mis compañeros yo solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración del día a día que pasamos", destacó Morena Beltrán

“YO SOY MÁS DURA CON LUCAS QUE CON OTROS FUTBOLISTAS”

– Claro, pero es más difícil decir, por ejemplo, que viene flojo Lucas.

– Yo jamás impediría que nadie diga lo que piense de un rendimiento. Yo misma creo que soy más dura con él que con otros futbolistas al aire. Sí, en todo momento.

– ¿Algo duro que hayas dicho de su desempeño en algún momento?

– Si cometió algún error, si tendría que haber cerrado y no lo hizo, si perdió un duelo, si se comió un gol, si le ganaron la espalda…

– ¿Después a él se lo comentan?

– Sí, obvio. Le debe pasar al Cholo dirigiendo a su hijo en el Atlético de Madrid, debe pasar ahí un montón de entrenadores que han convivido con hijos. Miguel Ángel Russo contó que a él por ahí le costaba más convivir con Nacho, su hijo, en el plantel y que prefería no hacerlo. Insúa si lo hace en Barracas con su hijo. Creo que cuando hay cierto vínculo de afecto, tendés a marcar todavía más la distancia, te pasás al otro lado para sentir que sos lo más riguroso posible.

– ¿Qué pasa si Lucas arregla con un equipo del exterior?

– Lo hemos charlado mucho y la decisión nuestra es de ir, de estar allá con él. Yo soy hija del mainstream y sería para mí un desafío poder hacer algo más alternativo, algo que salga con la fuerza de mi nombre, no solamente con la del canal.

– YouTube, redes…

– Streamear, hacer YouTube. Son cosas que voy a ver con más claridad en el momento que ocurra. Yo tengo 27, no tengo los 20 de cuando entré y también me imagino siendo madre, entonces también me pienso, ¿cómo laburaría acá siendo madre? ¿Esos primeros momentos en los que la vida se te da vuelta? Hay muchas cosas que influyen, lo más importante es que nosotros estamos seguros como pareja que vamos a llegar al mejor arreglo posible para estar juntos.

"Yo soy hija del mainstream y sería para mí un desafío poder hacer algo más alternativo, algo que salga con la fuerza de mi nombre, no solamente con la del canal", señaló Morena Beltrán

– Quedaría soslayada tu carrera acá.

– Claro, lo he hablado también con mis jefes, creo que ellos lo tienen claro. No es lo mismo irse a México, ESPN tiene una base muy fuerte en México, que irse a un lugar muy recóndito de Europa, aunque también ESPN tiene muchos derechos en Europa, en Estados Unidos también. Entonces no veo que sea correr mi espacio profesional al cien por ciento, por ahí sea un espacio más amigable para mi vida de madre.

– No quedarías desconectada del todo.

– No quedo desconectada. Y también tengo la posibilidad de pegar la vuelta, de volver.

– ¿Qué te hizo decir “es Lucas, el hombre con el que quiero estar y pasar la vida”?

– Lo que no te engaña es la química, es lo que vos sentís cuando estás con una persona. Y me pasó eso desde el primer momento con él, no hubo mucha vuelta que darle. Eso que yo salía de una relación larga y no me veía tan pronto en una pareja, volver a compartir una vida de rutina… Pero me agarró parada desde ese lugar en el que me entregué a lo que sentía. Sucedió y se dio así. El también es una persona que tiene muy laburado el estar presente y esa es una de las cosas que más me llamó la atención de él. Tiene una capacidad para ver las cosas que en el juicio previo a salir con un futbolista no lo ves de esa manera, me sorprendió.

– ¿Tenías prejuicios?

– Un poco sí, porque cuando estás en el ambiente y sos más chico idealizás un montón de cosas. Para mí el ambiente del deporte en general es fantástico, aprendés mucho de las historias de los futbolistas, de la resiliencia, de la constancia. La historia de él está muy marcada y forjada por eso. Pero al mismo tiempo no tenía intenciones de salir con un futbolista que estuviera expuesto. Mi pareja anterior, Tommy, también jugaba al fútbol, lo hacía en la Nacional B, entonces no había el revuelo y podías vivir una vida súper perfil bajo, que no pasa hoy. Pero Lucas es muy tranquilo, es muy perfil bajo, tiene una personalidad que compensó mucho mi lugar mucho más proactivo, de hacer todo el tiempo.

– ¿El futbolista que en ese momento jugaba en Boca era más perfil bajo que vos?

– Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención de él, de no comerse la peli en ningún momento, un pibe recontra centrado en todo momento, recontra tranquilo y al mismo tiempo muy divertido también. Con toda su historia de resiliencia familiar, porque él creció en Suiza, vivió mucho tiempo con su familia primero ensamblada y que después se separó. Desde muchos lugares nos fuimos conociendo y coincidimos.

"Lo que no te engaña es la química, es lo que vos sentís cuando estás con una persona. Y me pasó eso desde el primer momento con él", reveló Morena Beltrán (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ¿Sos botinera?

- Jajaja, ¿un poco, no? En realidad somos un poco los dos, yo soy la novia de y él es el novio de. Yo sentí que necesitaba esa paridad, de sentirnos en igualdad de condiciones. Muchos futbolistas tienen su pareja de toda la vida y conectan desde ese lugar. Yo no tuve una pareja de toda la vida tampoco. Yo necesitaba sentir ese ida y vuelta en varios aspectos con el otro y con él me sentía parada en un mismo lugar. Eso me dio esa comodidad de que él me pueda entender en muchos aspectos y yo poder entenderlo a él.

– ¿Siempre fuiste tan madura, desde jovencita?

– ¿Parezco? Creo que sí, me sale natural. Todos tenemos esa dualidad de ser muy maduros para algunas cosas e inmaduros para otras. Yo creo que ya vino con mi starter pack. Siendo mujer en este ambiente te lo vas generando, porque lo necesitás no solo para sobrevivir, sino para decir, estoy acá y quiero hacer valer mi mirada.

– Los argentinos creemos que sabemos de fútbol, eso por momentos para vos debe ser genial y en otros debe ser un embole. ¡Vas a un lugar y te quieren comentar todo!

– Pero sabés que a mí, María, no me sale ser de otra forma, yo creo que embolo a los demás. Con mis grupos de amigas, de las mujeres de futbolistas, yo soy un pibito más. También con mis compañeros periodistas, conozco a sus mujeres y a ellas les divierte hablar de otra cosa. Me termina ganando comentar boludeces, “¿viste el 5 a 4 el otro día de la Champions? ¿Cómo lo dejaron correr a este delantero? ¿Y si se hubiera perfilado mejor? Me sale de adentro, a veces Lucas me dice “basta”.

– No hablás de otros temas, te enganchás enseguida.

– Claro, me engancho, me sale muy natural tener esa conversación. El otro día fui a Córdoba a hacer la final, tengo familia ahí, mis tíos, y no los veo casi nunca. Los fui a visitar un rato y estuvimos hablando de fútbol. Las tres horas que estuve ahí tomando mate con ellos, hablando de fútbol.

“LA ENERGÍA MASCULINA SIENTO QUE ES MUCHO MÁS DISTENDIDA. LOS PIBES SE JUNTAN A ESTAR”

– ¿Qué otro tema hay en tu vida? ¿De qué hablas con tus amigos?

– De la vida, de los vínculos. Si hay algo más importante en mi vida que el fútbol son los vínculos.

– ¿Hacés mucha terapia?

– Hago terapia. Me gusta. Tengo momentos más agudos de necesitar más la compañía de la terapia y momentos en los que desconecto un poco más. Pero sí, desde hace seis o siete años.

María Laura Santillán con Morena Beltrán: “La energía masculina es mucho más distendida. Los varones no se juntan a ponerse al día, se juntan a estar”

– Y dijiste que analizás los vínculos con las amigas. Hay mucho análisis en general.

– Admiro mucho la energía masculina y me pasa conviviendo con Lu, que tiene a sus amigos acá, que me encanta pasar tiempo con los amigos de él también. Porque la energía masculina siento que es mucho más distendida. No se juntan a ponerse al día, nosotras siento que nos juntamos más a ponernos al día. Los pibes se juntan más a estar y están, tienen el arco de fútbol o el aro de básquet y tiran al aro y juegan a la play y están, hacen un tema de un chiste y están todo el tiempo hinchando las bolas. Y eso a mí me gusta.

– Usaste la palabra “estar”.

– Están, disfrutan de la compañía. Yo ahora tuve la posibilidad de ser propietaria por primera vez, amo que mi casa sea ese lugar de los fines de semana, juntarnos a estar. Estar, ir y comer asado, y que uno no sepa si se quiere quedar a dormir o se va, y juntar grupos de amigos. Me encanta que estén mis amigas, mis primos y que vengan amigos de Lu, las hermanas de Lu y todas las amigas de la hermana de Lucas y mi mamá. Me encanta que se mezcle todo el tiempo, porque al final lo que le da realmente valor a mi vida es con quién la comparto.

“PARA MÍ ES UNA GRAN DECISIÓN SER MAMÁ Y ESTAR PRESENTE”

María Laura Santillán con Morena Beltrán: “Para mí es una gran decisión ser mamá”

– Hablaste de los hijos, te escuché decir que Lucas quería tener hijos más urgentemente. Tener hijos es estar, ellos quieren estar y crecer al lado tuyo.

– Sí. Somos una generación que estaba muy atravesada todo el tiempo por hacer, hacer, hacer, hacer. Sentís que si no estás haciendo algo no sos proactivo o vas a perder un lugar. Es una carrera constante, cada vez hay más lugares para aparecer y para formar parte. Tenés el streaming a la mañana y el canal a la tarde y a la noche y eso se graba, y el blog… Todo el tiempo. Y como las redes te permiten monetizar todo, hay una búsqueda constante de estar todo el tiempo produciendo algo y a mí me pasa mucho. Yo me cuestiono eso, para mí es una gran decisión ser mamá y estar presente. Siento que hoy estamos muy atravesados por las cosas que son efímeras, cosas que nacen, se desarrollan un poquito y terminan, así todo el tiempo. Te llenás de esos miedos y esas inseguridades, ¿lograrás estar? Te agarra preparada y plantada para poder llevarlo a cabo ¿o no? Esa es la pregunta que me hago, todavía no tengo la respuesta. Por eso creo que todavía tampoco tomé la decisión de serlo.

– Vamos viendo.

– Sí, tengo tatuado justo eso: vamos viendo. No todo tiene que ser ya tampoco, las cosas se pueden ir dando.