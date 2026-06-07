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Mirtha Legrand recordó su historia de amor desconocida anterior a Daniel Tinayre: “No me lo perdono hasta el día de hoy”

Una pregunta de Mercedes Ninci consiguió que la diva hablé de quien fue su prometido, Julio Albar Díaz. Su emoción

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Una pregunta de Mercedes Ninci sirvió para que la diva hablé de quien fue su prometido, Julio Albar Díaz (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

Un inesperado momento atravesó la última emisión de La Noche de Mirtha cuando la conductora fue sorprendida con una pregunta sobre su pasado sentimental. Una pregunta sobre el recuerdo de un amor de juventud sirvió para que Mirtha Legrand cuente la historia de amor que marcó su vida con un joven llamado Julio Albar Díaz.

Durante la transmisión, Mercedes Ninci interrumpió el clima del programa y consultó directamente: “¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de papá?”. La pregunta dejó descolocada a la conductora, quien inicialmente intentó esquivar los detalles, pero terminó admitiendo: “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”.

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Mirtha Legrand junto a Julio Albar Díaz, con quien se comprometió y por el que estuvo a punto de renunciar a su carrera

La historia tomó un giro inesperado cuando la conductora relató cómo, en medio de ese noviazgo, viajó a Córdoba mientras rodaba una película y conoció a Daniel Tinayre, el hombre que sería su esposo por casi medio siglo. “Conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, confesó Legrand, explicando así el abrupto final de su relación para darle pasado a su gran historia de amor con el director y productor, padre de sus hijos Marcela y Daniel Tinayre hijo.

La propia Mirtha detalló que la familia de su entonces prometido no aceptaba su vocación artística. “No querían que trabajara más, que dejara de dedicarme al arte y a la actuación”, recordó, y asumió la decisión que la marcó: “Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Era un ser extraordinario”.

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"Era un ser extraordinario", recordó Mirtha Legrand sobre el hombre con el que se comprometió y terminó dejando por Daniel Tinayre (La noche de Mirtha, Telefe)

En 1945, con solo 17 años, Mirtha Legrand conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. El romance fue tan intenso que la joven actriz llegó a anunciar su retiro “definitivo” del cine para cumplir el sueño de formar una familia junto a él. Los diarios de la época seguían de cerca la relación.

La ruptura fue definitiva cuando, durante una estancia en Buenos Aires para filmar la película Cinco besos, Legrand conoció a Tinayre. El encuentro dio un vuelco a su vida sentimental y profesional.

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Mirtha Legrand y Julio Albar Díaz el día de su compromiso en Córdoba. Junto a ellos, las madres de los novios

Quienes se preguntan por el destino del primer amor de Mirtha encuentran una respuesta en su propio relato: la conductora afirmó que Julio, tras la separación, se casó y tuvo varios hijos con una maestra. Nunca volvieron a verse. Pese al paso del tiempo, ella reconoció: “Lo sigo recordando. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan”.

La diva remarcó que nunca había querido hablar públicamente de Julio “por respeto a su familia”, manteniendo en reserva esa historia durante décadas. Sin embargo, el recuerdo aún la conmueve. “Sí, casi lloro”, admitió en vivo cuando Ninci le señaló la emoción evidente.

La pregunta de Ninci se justificó, según explicó la periodista, por el vínculo familiar entre la hermana de Julio y su tía. Aun así, Legrand pidió cerrar el tema por tratarse de “cosas muy privadas”.

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La nota de la revista Cine Argentino en donde Mirtha Legrand declaraba que se iba a retirar en 1946 para dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar

El testimonio de Mirtha Legrand no solo revela un capítulo poco conocido de su biografía, sino que aporta una mirada íntima sobre las decisiones personales y los condicionamientos sociales de una época, donde los deseos individuales chocaban con las expectativas familiares y las trayectorias profesionales de las mujeres.

En 2022, durante su cumpleaños 95, Mirtha habló de aquel romance por el que casi abandonó su carrera artística: “Hace muchísimos años que no voy a Córdoba. Adoro Córdoba, he ido muchísimo, me gustaba mucho… tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar. Me gusta todo: su tonada, su idiosincracia, la ciudad y todo el interior, que es bellísimo”, reveló en aquel momento en comunicación con el canal El Doce de esa provincia.

Mirtha Legrand junto al director y productor Daniel Tinayre, su gran amor y padre de sus dos hijos
Mirtha Legrand junto al director y productor Daniel Tinayre, su gran amor y padre de sus dos hijos

“Cuando a veces estoy muy exigida, con mucho trabajo, o no estoy bien, pienso: ‘¿En dónde me gustaría estar?’. Y pienso que me gustaría estar en una hostería en Córdoba, tranquila, mirando a las sierras, tomando un rico té… ¡Cuánto adoro Córdoba! ¡Tengo que volver, no es posible que hace tantos años no vaya a Córdoba!”, dijo Mirtha.

La decisión que marcaría el destino de Mirtha Legrand se produjo tras su compromiso con Julio Albar Díaz, quien era considerado por la propia conductora como el gran amor de su vida. Ambos planeaban una vida juntos en Córdoba, alejados del bullicio porteño.

En ese entonces, la prensa especializada daba por sentado el enlace. “El señor Albar Díaz, estudiante universitario, escritor, hombre de inquietudes, ha llegado al corazón de Mirtha Legrand y ella ha llegado al corazón de él... y serán felices porque son capaces de entender las verdaderas efusiones del cariño”, aseguraba la revista Cine Argentino al retratar la pareja.

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