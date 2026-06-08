Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el sur de Filipinas: hay alerta de tsunami

Un potente terremoto sacudió este lunes las costas del sur de Filipinas y generó preocupación en la región, tras la activación de una alerta de tsunami por parte de las autoridades sismológicas del país.

El sismo alcanzó una magnitud de 7,0 y tuvo su epicentro frente a la provincia de Sarangani, según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs). El movimiento telúrico se registró a las 7:37 de la mañana, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros.

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El organismo pidió la evacuación inmediata de residentes en zonas costeras de varias provincias del sur del país, entre ellas Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato.

En paralelo, las autoridades locales de Davao City anunciaron la suspensión de clases en todos los niveles, tanto en instituciones públicas como privadas, así como la paralización del trabajo en oficinas gubernamentales durante el lunes, como medida preventiva tras la serie de sismos registrados en la región.

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Por el momento no se han difundido informes oficiales sobre daños o víctimas, mientras las autoridades locales monitorean el impacto del sismo y la posible evolución de la amenaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó la magnitud del sismo a 7,8 y ubicó su epicentro frente a la isla de Mindanao, con una profundidad de 35 kilómetros bajo el lecho marino.

Tras el evento, las autoridades emitieron una advertencia de tsunami como medida preventiva ante la posibilidad de alteraciones en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro.

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Por su parte, Japón activó un aviso de tsunami a lo largo de amplias zonas de su costa del Pacífico como medida de precaución. La Agencia Meteorológica japonesa señaló que podrían registrarse olas de hasta un metro a partir de las 11:30 de la mañana (02:30 GMT) en distintas regiones del país.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podrían registrarse olas en un plazo de hasta tres horas en las costas de Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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Por el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, mientras los equipos de emergencia y monitoreo continúan evaluando la situación en el sur del archipiélago.

Filipinas se ubica en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una extensa franja geológica que rodea el océano Pacífico y concentra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filipinas se ubica en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una extensa franja geológica que rodea el océano Pacífico y concentra cerca del 90% de la actividad sísmica mundial. Esta zona se caracteriza por la interacción constante de varias placas tectónicas, lo que provoca terremotos frecuentes, actividad volcánica y episodios de alta inestabilidad geológica.

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La isla de Mindanao, donde se registró el epicentro del sismo, forma parte de una de las áreas más activas del archipiélago filipino. En las últimas décadas, la región ha sido escenario de terremotos de gran magnitud que han causado daños materiales, interrupciones en servicios básicos y evacuaciones masivas, debido a la densidad poblacional y la vulnerabilidad de algunas infraestructuras.

El país asiático, compuesto por más de 7.000 islas, enfrenta de forma recurrente el impacto de fenómenos naturales extremos, entre ellos tifones, erupciones volcánicas y terremotos, lo que ha llevado a las autoridades a desarrollar sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación para reducir riesgos.

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En el caso de los tsunamis, Filipinas forma parte de un sistema de monitoreo regional coordinado con otros países del Pacífico. Este mecanismo se activa cuando un sismo submarino supera determinados umbrales de magnitud y profundidad, con el objetivo de emitir advertencias rápidas a las poblaciones costeras expuestas al posible impacto de olas de gran altura.

(Con información de AFP y Reuters)