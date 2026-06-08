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La millonaria cifra que Wanda Nara pide por la venta de su mansión en Lago di Como: “De las casas más caras de Italia”

La operación fue revelada en Infama, donde Santiago Sposato aseguró que el inmueble se ofrece con una deuda acumulada. Los detalles

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La operación fue revelada en Infama, donde Santiago Sposato aseguró que el inmueble se ofrece con una deuda acumulada por tasas municipales (Video: Infama/ América TV)

La inesperada decisión de Wanda Nara de desprenderse de su lujosa residencia en el Lago di Como revivió las especulaciones sobre su presente financiero y personal. El periodista Santiago Sposato en Infama (América TV), dio a conocer que la propiedad fue tasada en 8 millones de euros, cifra que impactó tanto por su magnitud como por el trasfondo de la operación.

Sposato puntualizó ante las cámaras: “Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”. El panel reaccionó con sorpresa ante la confirmación de que el inmueble se ofrece al mercado con obligaciones fiscales pendientes, abriendo interrogantes sobre las razones de la empresaria para desprenderse del bien en estas condiciones.

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La nueva casa de campo en Italia de Wanda Nara
Wanda Nara puso en venta su residencia en el Lago di Como por 8 millones de euros, según reveló Santiago Sposato en Infama (Instagram)
La nueva casa de campo en Italia de Wanda Nara
La mansión de Wanda Nara en Italia sale al mercado con una deuda de tasa municipal e impuestos impagos, de acuerdo con el periodista

Quienes consultan sobre el estado actual de la mansión de la conductora de MasterChef Celebrity en Italia encuentran que la propiedad no solo destaca por su valor y ubicación en una de las zonas más exclusivas del país, sino también porque será vendida con deudas impositivas acumuladas. El dato fue revelado por el periodista del ciclo que conduce Marcela Tauro y detalló el trasfondo financiero y las condiciones del inmueble.

Gonzalo Sorbo, panelista del ciclo, fue tajante: “Estaba medio abandonada esta casa, ¿no?”. Sposato le dio la razón y recordó el testimonio de Carmen, una exempleada que salió a denunciarla en los medios por graves acusaciones. El relato sumó detalles sobre la gestión de la residencia: “El jardinero recibía la mensualidad y era el encargado de ir a comprar para el súper”, explicó Sorbo. La situación laboral de las empleadas domésticas no habría mejorado con los años. Karina Iavícoli agregó: “Después de Carmen había otra señora, una empleada doméstica que iba a limpiarle y que Wanda, estando ahí, le dijo: ‘Sí, sí, yo después te lo pago’. Se fue de viaje y tampoco le pagó a esa empleada”.

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La nueva casa de campo en Italia de Wanda Nara
La paleta de colores elegida fue la de los grises y en cada rincón hay flores

La propiedad cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y espacio para tres autos. El entorno del Lago di Como suele atraer a celebridades y empresarios internacionales, lo que suma atractivo a la operación. “Son de las casas más caras en Italia”, remarcó Sorbo al describir el nivel de la vivienda.

Durante los últimos meses, Wanda compartió en redes sociales imágenes del interior de la casa, mostrando ventanales amplios, decoración clásica y un comedor elegante. Estas publicaciones despertaron elogios entre sus seguidores y evidenciaron el lujo de la residencia.

La nueva casa de campo en Italia de Wanda Nara
La venta de la casa en el Lago di Como reavivó las especulaciones sobre el presente financiero y personal de Wanda Nara
La nueva casa de campo en Italia de Wanda Nara
Santiago Sposato aseguró que Wanda Nara reorientó sus inversiones hacia Estados Unidos y que hoy su principal negocio está en ese mercado

En medio de cambios personales y judiciales, la empresaria ha decidido reorientar sus inversiones. Sposato lo sintetizó: “Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos. Tiene gente en una de las bancas de inversión online más importantes del mundo que le está manejando todo muy bien”.

El periodista fue más allá y dio nombres propios: “JP Morgan, uno de los bancos de inversiones más importantes del mundo, en la avenida Madison 383 de Nueva York, le maneja inversiones. Wanda, ¿tenés un palito? Invertimos en petróleo, en tal bono, acciones. Bueno, le está yendo muy bien con eso”.

El diálogo entre los panelistas también giró en torno a la vida privada de Wanda, con menciones a su vínculo con Martín Migueles y la relación con Mauro Icardi: “Nunca se peleó”, apuntó Tauro, mientras Iavícoli sumó: “Nunca se separó”.

La nueva casa de campo en Italia de Wanda Nara
Los detalles de casa de campo en Italia de Wanda Nara y Mauro Icardi

La venta de la mansión no solo implica un cambio de estrategia de inversión, sino también una redefinición del patrimonio de la empresaria. “La cifra llamó la atención por tratarse de una operación con deudas fiscales pendientes”, sintetizó Sposato en su análisis. Las condiciones de la transacción y el contexto personal de Wanda Nara alimentan la incertidumbre sobre su próximo destino patrimonial, mientras su entorno mediático sigue atento cada uno de sus movimientos.

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