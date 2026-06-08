Crimen y Justicia

El abuelo de Agostina Vega fue dado de alta y volvió a reclamar justicia por el crimen de la adolescente: “No voy a parar”

Miguel Heredia había sido internado de urgencia tras sufrir una descompensación en medio del dolor por el femicidio de su nieta. Mientras su hija Melisa continúa hospitalizada, la familia insiste en que hubo más personas involucradas

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Tras recibir el alta médica, Heredia expresó: “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas”
Tras recibir el alta médica, Heredia expresó: “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas”

El abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, recibió el alta en las últimas horas. El sábado, Miguel Heredia había sido internado de urgencia tras sufrir una descompensación que se le atribuyó al estrés provocado por el femicidio de su nieta. Al salir del centro de salud, manifestó: “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”.

Miguel, quien se convirtió en el principal vocero de la familia ante los medios y la Justicia, sufrió un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue trasladado al Hospital San Roque, donde también permanece internada su hija Melisa, la madre de Agostina.

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Tras recibir el alta médica, el abuelo de la joven habló con los medios locales y aseguró que no piensa darse por vencido. “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”, expresó Heredia, según informó La Voz.

Por otro lado, Melisa Heredia, madre de Agostina, continúa internada con un cuadro “delicado”. Según señaló el abogado querellante Carlos Nayi, su estado de salud “sigue siendo complejo” como consecuencia del impacto emocional que atraviesa. Además, indicó que por ahora no hay precisiones sobre una posible alta.

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Melisa Heredia continúa internada con un cuadro “delicado”
Melisa Heredia continúa internada con un cuadro “delicado”

En diálogo con El Doce, Nayi afirmó que la madre de la adolescente “está devastada”. Asimismo, cuestionó las críticas dirigidas contra Melisa: “Resulta profundamente injusto que, además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal, una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”.

En paralelo, la abuela de Agostina, Elizabeth Fernández, brindó una entrevista y habló sobre la salud de su hija: “Melisa está medicada porque cuando está en la realidad se pone muy mal. Así que va a estar en el hospital todo el tiempo que necesite”.

La semana pasada, la investigación avanzó con la detención de Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento. Se trata de uno de los inquilinos de Claudio Barrelier, el presunto femicida, quien residía en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878.

En diálogo con La Voz en vivo, la abuela de Agostina —que junto con Miguel Heredia es querellante en la causa— confirmó que conocían a Fassetta y relató que estuvo presente desde las primeras horas de la búsqueda. “Melisa lo llamó para que la ayudara porque estaba sola con su hijo menor y no podía salir a buscar a Agostina”, explicó.

Un hombre, Osvaldo Fassetta, sonríe a cámara vistiendo un suéter de rayas, con su brazo sobre el hombro de otra persona con la cara borrosa
Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la investigación por el femicidio de Agostina Vega

A su vez, indicó que Fassetta acompañó a Melisa en los primeros recorridos por el barrio e incluso permaneció en la casa familiar. Sin embargo, Elizabeth aseguró que desconfió de él desde un primer momento. “Sentí que había algo raro, que no se le despegaba a mi hija. Estaba pendiente de lo que decía y hacía”, reveló.

Durante la búsqueda, Melisa y su entorno recibieron varios llamados anónimos. “Yo escuché la voz de él (Fassetta) en uno de los llamados y se lo dije a la Policía”, aseguró Fernández.

Por último, sostuvo que espera que la causa avance y que se esclarezcan las responsabilidades de todos los implicados. “Estoy segura de que hay más personas, ese tipo no puede haber hecho todo lo que hizo solo”, concluyó la abuela de Agostina.

La hipótesis de que hubo más involucrados también es compartida por los investigadores. La fiscalía sostiene que Barrelier no actuó solo. Por el momento, el presunto femicida y Fassetta son los únicos detenidos y están a disposición de la Justicia. Sin embargo, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

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