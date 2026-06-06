Jane Fonda a los 88 años: “Tengo un horario de granjero”

Jane Fonda en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara en California, en febrero de 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)

Jane Fonda fue una pionera de la gimnasia aeróbica y alcanzó un inmenso éxito con la difusión de sus rutinas de gimnasia en la década del 80. Ahora, cerca de cumplir los 90 años, no deja de entrenar y de trabajar. En su blog personal comparte sus hábitos de belleza y fitness.

Pero allí no hay secretos ni magia: Jane Fonda ha sido siempre una mujer muy disciplinada y lo sigue siendo en lo que concierne a horarios, alimentación y movimiento, lo que, sumado a una genética evidentemente privilegiada, le permite seguir activa y trabajando a los 88 años.

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“Me he mantenido fuerte y flexible porque hago ejercicio con regularidad”, explica ella misma.

Y no es que no le haya tocado enfrentar contratiempos de salud. En 2010 le detectaron un cáncer de mama, que fue tratado con éxito con cirugía y radiación. En septiembre de 2022 le fue diagnosticado un linfoma de células B, afortunadamente tratable. Debió atravesar varios tratamientos de quimioterapia, hasta que, en diciembre de 2022, su cáncer remitió.

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Jane Fonda en los años 80

Fonda compartió una de las técnicas que, por consejo profesional, usó para contrarrestar la fatiga que provocan esos tratamientos oncológicos. “El médico me dijo que el mejor antídoto contra el cansancio que puede causar la quimioterapia es moverse. Caminar. Y he estado caminando. Muy temprano, antes de que empezara el calor sofocante. También hago ejercicio”, escribió en su blog. No hay mejor ejemplo de la fuerza de voluntad y disciplina de la actriz.

A lo largo del tiempo, confiesa haber abandonado una sola de sus costumbres fitness: dejó de correr. En cambio, ahora practica la caminata, disfrutando de paseos en la naturaleza. Eso sí, aclara que siempre camina “especialmente subiendo y bajando colinas”.

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También sigue practicando sus rutinas de gimnasia pero las ha ido adaptando con el correr de los años.

Lógicamente, Fonda ha disminuido la intensidad de sus entrenamientos, pero no ha dejado de hacer ejercicio todos los días: “Es importante variar mi forma de moverme. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo”, explicó en una entrevista con la revista People.

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Las famosas rutinas de gimnasia de Jane Fonda

También subrayó la importancia del descanso: “Es clave para mí”. Y, en otra muestra de constancia, asegura que se levanta todos los días a la misma hora. “Tengo un horario de granjero: me acuesto con el sol y me levanto con el sol”, dijo.

En su blog explicó: “Estoy acostumbrada a levantarme a las 5:30, así que no hay problema… excepto por acostarme a las 8 de la noche. Sí, así es, me acuesto muy temprano. Bueno, normalmente no a las 8 de la noche, más bien a las 9 ó 9:30”. Y aclaró que, de los tres maridos que tuvo, el único que compartía las costumbres tempraneras que ella practicaba era el empresario Ted Turner, con quien estuvo casada de 1991 a 2001.

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“Para mí lo más importante es el sueño —dijo la actriz en una entrevista con Vogue—. Duermo entre ocho y nueve horas cada noche”. Y no sin cierta ironía, agregó: “No me quedan tantas mañanas por delante como para desperdiciarlas sintiéndome cansada”.

En cuanto a la alimentación, se cuida pero sin rigidez. “Llevo una dieta bastante sana. No soy estricta. Como alimentos frescos. Simplemente tengo cuidado con lo que como”.

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Jane Fonda en los 90, con su entonces esposo, el empresario Ted Turner (REUTERS/Lee Celano)

Sin embargo, admite que se da algunos gustos, como cuando estuvo en Italia filmando la secuela de la película Book Club (en 2023) y comió helado y pasta todos los días.

Jane Fonda tiene una extensa filmografía, ha recibido dos Oscar a Mejor Actriz, entre otros premios, y sigue filmando, tanto películas como series. Entre 2015 y 2022 protagonizó la serie Grace and Frankie.

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