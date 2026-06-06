Generación Silver

Jane Fonda a los 88 años: “Tengo un horario de granjero”

La actriz no sólo es un ejemplo de longevidad saludable y activa sino también de generosidad: siempre compartió sus secretos de belleza y de fitness, en el pasado a través de libros y videos, y en el presente, en su blog personal

Guardar
Google icon
Jane Fonda en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara en California, en febrero de 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)
Jane Fonda en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara en California, en febrero de 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)

Jane Fonda fue una pionera de la gimnasia aeróbica y alcanzó un inmenso éxito con la difusión de sus rutinas de gimnasia en la década del 80. Ahora, cerca de cumplir los 90 años, no deja de entrenar y de trabajar. En su blog personal comparte sus hábitos de belleza y fitness.

Pero allí no hay secretos ni magia: Jane Fonda ha sido siempre una mujer muy disciplinada y lo sigue siendo en lo que concierne a horarios, alimentación y movimiento, lo que, sumado a una genética evidentemente privilegiada, le permite seguir activa y trabajando a los 88 años.

PUBLICIDAD

“Me he mantenido fuerte y flexible porque hago ejercicio con regularidad”, explica ella misma.

Y no es que no le haya tocado enfrentar contratiempos de salud. En 2010 le detectaron un cáncer de mama, que fue tratado con éxito con cirugía y radiación. En septiembre de 2022 le fue diagnosticado un linfoma de células B, afortunadamente tratable. Debió atravesar varios tratamientos de quimioterapia, hasta que, en diciembre de 2022, su cáncer remitió.

PUBLICIDAD

Jane Fonda en los años 80
Jane Fonda en los años 80

Fonda compartió una de las técnicas que, por consejo profesional, usó para contrarrestar la fatiga que provocan esos tratamientos oncológicos. “El médico me dijo que el mejor antídoto contra el cansancio que puede causar la quimioterapia es moverse. Caminar. Y he estado caminando. Muy temprano, antes de que empezara el calor sofocante. También hago ejercicio”, escribió en su blog. No hay mejor ejemplo de la fuerza de voluntad y disciplina de la actriz.

A lo largo del tiempo, confiesa haber abandonado una sola de sus costumbres fitness: dejó de correr. En cambio, ahora practica la caminata, disfrutando de paseos en la naturaleza. Eso sí, aclara que siempre camina “especialmente subiendo y bajando colinas”.

También sigue practicando sus rutinas de gimnasia pero las ha ido adaptando con el correr de los años.

Lógicamente, Fonda ha disminuido la intensidad de sus entrenamientos, pero no ha dejado de hacer ejercicio todos los días: “Es importante variar mi forma de moverme. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo”, explicó en una entrevista con la revista People.

Jane Fonda haciendo ejercicio
Las famosas rutinas de gimnasia de Jane Fonda

También subrayó la importancia del descanso: “Es clave para mí”. Y, en otra muestra de constancia, asegura que se levanta todos los días a la misma hora. “Tengo un horario de granjero: me acuesto con el sol y me levanto con el sol”, dijo.

En su blog explicó: “Estoy acostumbrada a levantarme a las 5:30, así que no hay problema… excepto por acostarme a las 8 de la noche. Sí, así es, me acuesto muy temprano. Bueno, normalmente no a las 8 de la noche, más bien a las 9 ó 9:30”. Y aclaró que, de los tres maridos que tuvo, el único que compartía las costumbres tempraneras que ella practicaba era el empresario Ted Turner, con quien estuvo casada de 1991 a 2001.

“Para mí lo más importante es el sueño —dijo la actriz en una entrevista con Vogue—. Duermo entre ocho y nueve horas cada noche”. Y no sin cierta ironía, agregó: “No me quedan tantas mañanas por delante como para desperdiciarlas sintiéndome cansada”.

En cuanto a la alimentación, se cuida pero sin rigidez. “Llevo una dieta bastante sana. No soy estricta. Como alimentos frescos. Simplemente tengo cuidado con lo que como”.

Jane Fonda en los 90, con su entonces esposo, el empresario Ted Turner (REUTERS/Lee Celano)
Jane Fonda en los 90, con su entonces esposo, el empresario Ted Turner (REUTERS/Lee Celano)

Sin embargo, admite que se da algunos gustos, como cuando estuvo en Italia filmando la secuela de la película Book Club (en 2023) y comió helado y pasta todos los días.

Jane Fonda tiene una extensa filmografía, ha recibido dos Oscar a Mejor Actriz, entre otros premios, y sigue filmando, tanto películas como series. Entre 2015 y 2022 protagonizó la serie Grace and Frankie.

Temas Relacionados

Jane FondaRutinas de gimnasiacáncer de mamalinfoma de células BQuimioterapiaTed TurnerBook Club secuelageneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿La “Stranger Things” geriátrica?: una serie pone en escena a estrellas +70 en una intriga en un condominio de jubilados

The Boroughs. Jubilación rebelde, la nueva producción de Netflix parece insinuar el advenimiento de un género senior. Alfred Molina (73), Geena Davis (70) y Bill Pullman (72) se unen para dar vida a tres residentes de un condominio para personas retiradas

¿La “Stranger Things” geriátrica?: una serie pone en escena a estrellas +70 en una intriga en un condominio de jubilados

Por qué la clave de la longevidad está en la comunicación del cuerpo

Una comprensión integral de las conexiones internas ayuda a mantener la vitalidad y podría marcar la diferencia en el envejecimiento

Por qué la clave de la longevidad está en la comunicación del cuerpo

Beneficios y riesgos del ayuno intermitente a partir de los 60: la clave está en el equilibrio

La restricción alimentaria equilibrada favorece el peso y la salud cerebral en personas mayores, aunque los excesos pueden resultar peligrosos

Beneficios y riesgos del ayuno intermitente a partir de los 60: la clave está en el equilibrio

Reflexionar sobre la problemática senior equivale a reflexionar sobre el sentido de la vida

Algunas conclusiones a seis meses de lanzar este vertical. El desafío de ofrecer a los lectores diariamente entre 3 y 4 notas, que parecía difícil de alcanzar, es realizable porque, parafraseando a Terencio, “nada de lo humano le es ajeno” a la generación silver de hoy

Reflexionar sobre la problemática senior equivale a reflexionar sobre el sentido de la vida

Turismo médico y jubilados extranjeros: el millonario mercado que el Sudeste Asiático busca destrabar con tecnología y reformas legales

Líderes globales presentarán soluciones tecnológicas y alianzas insólitas para responder a los grandes desafíos del envejecimiento mundial

Turismo médico y jubilados extranjeros: el millonario mercado que el Sudeste Asiático busca destrabar con tecnología y reformas legales

DEPORTES

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

TELESHOW

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

El descargo de Teresa Costantini en medio del conflicto judicial con su exmarido: “No van a borrar mi historia”

Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa tras su paso por la Isla de Capri: abrazos, atardeceres y lujosos looks

Litto Nebbia despidió al Indio Solari: “Lo que queda de él es el alma y el cariño de la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se incorpora a red que impulsa el turismo cultural sostenible en Iberoamérica

Panamá se incorpora a red que impulsa el turismo cultural sostenible en Iberoamérica

República Dominicana: Nueve instituciones recibieron el sello de oro en el premio de la DIDA a la seguridad social

En San Salvador, expertos analizan los trastornos motores y la Inteligencia Artificial en el diagnóstico temprano del Parkinson

Combustibles registrarán rebajas de hasta L4.14 a partir del próximo lunes en Honduras

Cámara Costarricense de la Salud pide acciones urgentes ante aumento de enfermedades crónicas