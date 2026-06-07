Generación Silver

A los 108 años, Susan Young Browne aún maneja y hace ejercicio: el secreto detrás de su longevidad y vitalidad

La exprofesora estadounidense sostiene desde hace décadas una rutina basada en la actividad física, la vida social y hábitos que favorecen su bienestar cotidiano

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Retrato de Susan Young Browne, una mujer mayor con cabello gris, sombrero de paja, gafas y un micrófono prendido a su blusa a rayas
Susan Young Browne desafía los 108 años con independencia al conducir y hacer ejercicio en Dover, Delaware

A sus 108 años, Susan Young Browne desafía las expectativas sobre la longevidad en Estados Unidos al mantener una independencia poco común: realiza ejercicios físicos con regularidad y continúa conduciendo su propio automóvil en Dover, Delaware.

Browne celebró su cumpleaños número 108 el 2 de mayo de 2026 en la Iglesia Metodista Unida de Whatcoat, acompañada por más de 130 personas, entre ellas familiares, amigos, miembros de la comunidad y el gobernador de Delaware, Matt Meyer, según reportó People.

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Susan Young Browne, exprofesora de primaria y la exalumna viva de mayor edad de la Universidad Estatal de Delaware (DSU), ha construido una rutina diaria que combina actividad física, vida social y sentido del humor.

De acuerdo con CBS News y People, Browne es una de las fundadoras del Modern Maturity Center de Dover, donde asiste a clases grupales de gimnasia tres veces por semana y, desde hace dos décadas, realiza ejercicios matutinos en casa para comenzar el día. “Cuando me levanto por la mañana, sigo una rutina de ejercicios que llevo practicando durante los últimos 20 años”, relató Browne, asegurando que su constancia es la clave de su bienestar físico.

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Susan Young Browne, mujer mayor de tez morena, gafas, sombrero claro, chaqueta negra acolchada y pantalones beige, sonríe sosteniendo un pasamanos
El secreto de longevidad de Susan Browne reside en la constancia con el ejercicio matutino y la participación en gimnasia grupal tres veces por semana

La longevidad de Susan Young Browne se manifiesta en su autonomía diaria: en 2026 renovó su licencia de conducir, con validez hasta 2033, y cuenta con un espacio de estacionamiento reservado para conductores mayores de 100 años en el centro comunitario. “Me renovaron la licencia de conducir hasta 2033”, subrayó con orgullo a CBS News, destacando la excepcionalidad de su independencia. “Envejezco con dignidad”, afirmó Browne, quien también es reconocida por su sentido del humor y su actitud positiva.

Nacida en 1918 en Houston, Delaware, Browne creció en un entorno marcado por la segregación racial, ayudando a su familia en una granja sin agua corriente ni electricidad. Tras graduarse en 1945 en el entonces Delaware State College for Colored Students (hoy DSU), Browne se convirtió en la exalumna viva de mayor edad de la institución, según confirmó People.

Su carrera docente abarcó más de treinta años en escuelas de Delaware, incluyendo la primaria Fairview, Ellendale, John Wesley, Lockwood y Booker T. Washington en Dover. Tras la integración escolar de 1965, Browne continuó enseñando en Fairview hasta su jubilación en 1977. “Tuve que adaptarme igual que los niños”, recordó, refiriéndose al proceso de integración de las escuelas.

Familia, vida personal y celebraciones

Browne es madre, abuela y bisabuela. Llegó a su fiesta de cumpleaños acompañada de su hijo, James W. Young, y su hija, Lynette Young Overby, fue la anfitriona del evento. Browne mantiene tradiciones familiares, como la preparación de su pastel inglés en fechas especiales, y es conocida por su humor: “Supongo que no soy muy buena para los hombres”, bromeó en entrevista con CBS News.

Susan Young Browne, mujer mayor de piel oscura, cabello canoso y gafas, sonríe. Viste blusa rosa, cárdigan estampado y collar dorado
Nacida en 1918, Susan Young Browne superó la segregación racial, forjando una vida centrada en el bienestar y la educación

Su primer esposo, James Young, falleció en 1988 y su segundo esposo, el Dr. Clifton Browne, en 2001. “Ya fue suficiente. No voy a mantener a otro hombre”, comentó entre risas.

Durante la celebración, el gobernador Matt Meyer le expresó: “Vine a aprender de usted lo que necesito hacer para vivir tanto tiempo”, según relató People. Además de los homenajes y aplausos, las autoridades estatales le otorgaron una plaza de estacionamiento exclusiva para conductores centenarios, símbolo de reconocimiento a su longevidad y autonomía.

Un ejemplo de longevidad activa y autosuficiente

Susan Young Browne, una mujer afroamericana mayor con sombrero claro y gafas, sonríe desde el asiento del conductor de un coche azul oscuro
Susan Young Browne renovó su licencia de conducir hasta 2033 y recibió un estacionamiento especial para centenarios como reconocimiento a su autonomía

La historia de Susan Young Browne, respaldada por la Universidad Estatal de Delaware, medios como People y CBS News, y por la comunidad local, demuestra cómo la perseverancia en el ejercicio, la integración social y el mantenimiento de rutinas saludables pueden contribuir significativamente a una vida longeva y autónoma.

Reconocida por su actitud positiva, sentido del humor y compromiso comunitario, Browne se ha convertido en un referente de longevidad activa e independencia, inspirando a personas mayores a afrontar la vejez con energía, humor y pertenencia social.

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