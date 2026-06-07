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Zelensky contó que el magnate ruso Roman Abramovich viajó a Kiev para ofrecerse como mediador con Putin

El presidente ucraniano reveló en Londres que envió a través del empresario ruso una posición clara: Ucrania no cederá el Donbás bajo ninguna circunstancia

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El magnate ruso Roman Abramovich viajó a Kiev para ofrecerse como mediador entre Rusia y Ucrania (AP Foto/Lefteris Pitarakis)
El magnate ruso Roman Abramovich viajó a Kiev para ofrecerse como mediador entre Rusia y Ucrania (AP Foto/Lefteris Pitarakis)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó este domingo que el empresario ruso Roman Abramovich viajó a Kiev en mayo para actuar como intermediario entre los gobiernos ucraniano y ruso, y que le encomendó transmitir a Vladímir Putin un mensaje inequívoco: Ucrania no abandonará el Donbás ni bajo presión militar ni bajo presión diplomática.

Zelensky hizo la revelación durante una entrevista con la cadena británica Sky News, concedida en el marco de su visita a Londres para reunirse con los líderes del llamado E3 —Reino Unido, Francia y Alemania— en plenas negociaciones multilaterales para poner fin a la guerra. Fue la primera vez que el mandatario ucraniano reconoció públicamente la visita de Abramovich a la capital ucraniana y su participación en los contactos diplomáticos informales.

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Según Zelensky, Abramovich se presentó en Kiev con un encargo del Kremlin: sondear qué estaba dispuesta a ceder Ucrania para avanzar hacia un acuerdo. “Llegó y dijo que tenía un mensaje directo para mí y que quería llevarse un mensaje mío para dárselo a Putin”, relató el presidente ucraniano. Abramovich insistió en que el intercambio debía mantenerse en estricta reserva, sin declaraciones públicas. Zelensky accedió, pero con una condición: la respuesta que envió a Moscú no dejaba margen a la interpretación. “No vamos a abandonar nuestro territorio. No les daremos una victoria de esa forma. Y no la van a obtener”, dijo.

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Zelensky precisó, además, que durante ese encuentro planteó su disposición a reunirse directamente con Putin, aunque descartó de antemano las ciudades de Moscú y Minsk como sede de un eventual cara a cara.

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La confirmación de Zelensky llegó días después de que el propio Putin aludiera públicamente a la visita de “un oligarca ruso” a Kiev sin mencionar su nombre, en respuesta a una carta abierta que el presidente ucraniano le había enviado proponiéndole una cumbre bilateral. Según fuentes citadas por el Financial Times, Putin rechazó la propuesta y acusó a Zelensky de haber sido irrespetuoso en la misiva. El mensaje enviado a través de Abramovich habría sido de tono algo más moderado que la carta pública, aunque con idéntico contenido de fondo.

Roman Abramovich, empresario nacido en Rusia y durante años propietario del Chelsea Football Club inglés, lleva más de una década entre los hombres de negocios más cercanos al Kremlin. Desde la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022, está sujeto a sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, que congelaron sus activos en Occidente y lo forzaron a vender el club londinense. Pese a ello, su nombre apareció desde las primeras semanas de la guerra como el de un intermediario tolerado por ambas partes.

Roman Abramovich fue dueño del club de fútbol inglés Chelsea (REUTERS/Toby Melville)
Roman Abramovich fue dueño del club de fútbol inglés Chelsea (REUTERS/Toby Melville)

En la primavera de 2022, Abramovich participó activamente en las negociaciones de paz que se celebraron en Turquía e Israel entre delegaciones ucraniana y rusa. Kiev llegó incluso a posponer la entrada en vigor de sus propias sanciones contra él en reconocimiento a ese papel. Más tarde intervino en las gestiones que hicieron posible la Iniciativa de Granos del Mar Negro, el acuerdo negociado por la ONU y Turquía en julio de 2022 que permitió la exportación de cereales ucranianos durante más de un año, hasta que Rusia lo abandonó en julio de 2023. Su perfil se fue diluyendo a medida que las negociaciones pasaron a involucrar directamente a Washington, sobre todo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Fuentes cercanas a Abramovich citadas por el Financial Times describieron su utilidad con una frase escueta: es la única persona rusa que los ucranianos toleran porque se lleva bien con todos. Esa singularidad —la de ser aceptado por Kiev como interlocutor válido pese a sus vínculos con el Kremlin— explica que siga siendo convocado cuando los canales formales se atascan.

El regreso de Abramovich a la primera línea de los contactos informales refleja el estado actual de un proceso negociador que avanza a trompicones. Las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania celebradas a principios de 2026 concluyeron sin acuerdo, y Zelensky acusó a Moscú de alargar deliberadamente las negociaciones para consolidar posiciones sobre el terreno. La pregunta que queda abierta es si Putin, que hasta ahora ha evitado comprometerse con una hoja de ruta concreta, está dispuesto a responder a través del mismo canal con algo más que silencio.

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