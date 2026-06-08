Panamá

Danzas, máscaras y devoción, el Corpus Christi en Panamá se celebra en Parita

Festividad destaca por su componente religioso y por la riqueza de expresiones culturales que han perdurado a lo largo de generaciones

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Decoración de alfombras en Parita, un pueblo fundado en 1558, con motivo del Corpus Christi.
Decoración de alfombras en Parita, un pueblo fundado en 1558, con motivo del Corpus Christi.

La fiesta religiosa del Corpus Christi transforma a Parita, en la provincia de Herrera, en un escenario de danzas, máscaras y ritos ancestrales donde la comunidad reafirma su identidad y preserva un patrimonio reconocido en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El festejo del Corpus Christi en Parita no solo destaca por su componente religioso, sino también por la riqueza de expresiones culturales que han perdurado a lo largo de generaciones.

La celebración congrega a visitantes y residentes en torno a procesiones, alfombras florales y una serie de danzas tradicionales que cuentan historias propias del pueblo y su entorno.

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En este pueblo la tradición se diferencia a través de la presencia de los Diablicos Sucios, quienes se dividen en dos linajes: los portadores de burrión, cubiertos de plumas y con máscaras de dragones y diablos, y los que no llevan burrión, cuyas máscaras representan animales de la región.

Estas figuras protagonizan coreografías que simbolizan la lucha entre el bien y el mal, y constituyen uno de los principales atractivos para quienes asisten a la festividad.

En la plaza colonial los danzantes celebran la festividad del Corpus Christi. (Autoridad de Turismo)
En la plaza colonial los danzantes celebran la festividad del Corpus Christi. (Autoridad de Turismo)

La Danza de la Montezuma Pariteña ocupa un lugar central en el repertorio de bailes. Esta coreografía, con música y letra propias, resalta el orgullo cultural e identidad de Parita.

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La Danza del Venao es otra de las piezas fundamentales, ya que representa aspectos de la vida rural y la actividad campesina a través de la simulación de la cacería. Estas expresiones escénicas no solo son entretenimiento, sino también un vehículo de transmisión de la memoria colectiva, tal como lo describe la Autoridad de Turismo de Panamá.

El programa de danzas se amplía con los Cumbembes, quienes relatan la huida de los esclavizados, y los Parrampanes, que introducen elementos de crítica social mediante la sátira dirigida a figuras de poder y a los antiguos amos coloniales. La Danza del Torito Pariteño rinde homenaje a las faenas del campo, estableciendo un vínculo entre lo sagrado y lo cotidiano para la comunidad.

La participación de los pariteños resulta esencial para la preservación de la festividad. Familias enteras colaboran en la elaboración de alfombras de sal teñida, flores y aserrín pintado, que se extienden a lo largo de las principales calles del pueblo para recibir la procesión del Santísimo Sacramento.

Este esfuerzo colectivo refuerza el sentido de pertenencia y la transmisión de valores entre generaciones.

Nuevas generaciones se unen a las prácticas tradicionales para preservar el legado cultural reconocido por la UNESCO. (Cortesía)
Nuevas generaciones se unen a las prácticas tradicionales para preservar el legado cultural reconocido por la UNESCO. (Cortesía)

La cobertura mediática nacional y regional subraya que para los habitantes de Parita, el Corpus Christi representa mucho más que un evento anual. Se trata de una oportunidad para reafirmar la identidad local y fortalecer los lazos sociales, al tiempo que se proyecta la cultura panameña hacia otros ámbitos.

La UNESCO reconoció en 2021 la importancia de las danzas y expresiones asociadas a la festividad, consolidando su valor como patrimonio vivo del país.

La celebración complementa la de otros pueblos vecinos, como La Villa de Los Santos, pero mantiene características propias que la distinguen dentro del panorama nacional. La Villa de Los Santos fue fundada en 1569 y Parita en 1558.

La edición más reciente del Corpus Christi en Parita reafirmó la vigencia de las prácticas tradicionales, mostrando la capacidad del pueblo para adaptarse y preservar su legado cultural en pleno siglo XXI.

El trabajo de los artesanos locales, la participación de las escuelas y de las autoridades refuerzan el carácter comunitario e inclusivo del evento, que combina lo pagano con lo religioso.

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