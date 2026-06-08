El gesto del Dibu Martínez que sorprendió a Santiago Beltrán tras su debut en el arco de la selección argentina

El arquero tuvo su estreno en la selección argentina y el campeón del mundo lo respaldó

Emiliano “Dibu” Martínez le dio la bienvenida a Santiago Beltrán a la selección argentina con un grito de aliento que quedó registrado en cámara: “¡Vamos, papá!”, le dijo el arquero del Aston Villa al joven guardameta de River Plate tras su estreno en el triunfo 2-0 ante Honduras en el amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

El debut de Beltrán llegó a los 80 minutos del partido disputado en Estados Unidos, cuando el entrenador Lionel Scaloni realizó un triple cambio que se convirtió en triple estreno. El arquero de 21 años reemplazó a Juan Musso bajo los tres palos, al mismo tiempo que Tomás Aranda —juvenil de Boca Juniors de 19 años— entraba por Exequiel Palacios, y Nicolás Capaldo —figura en el Hamburgo de Alemania— reemplazaba a Giuliano Simeone. Segundos más tarde, el también riverplatense Joaquín Freitas (19 años) completó la nómina de debutantes al ingresar por el capitán Nicolás Otamendi.

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La historia de Beltrán con la Albiceleste arrancó meses antes, cuando Scaloni lo incorporó como sparring al grupo de trabajo previo a los amistosos. A comienzos de año era un nombre más en la extensa plantilla de arqueros del Millonario, pero las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Conan Ledesma, le abrieron la puerta. La aprovechó: se convirtió en titular y figura de River, se metió en la prelista de 55 jugadores para el Mundial y finalmente viajó como “Jugador 27″ con el plantel.

Santiago Beltrán tuvo su estreno en la selección argentina (Instagram: @santiagobeltran._)

“Nosotros ya lo trajimos el año pasado porque le veíamos condiciones. Ahora con la lesión de Franco ha tenido la oportunidad de jugar y lo ha hecho muy bien. Nosotros lo vemos con un gran presente y todavía con un futuro enorme”, había dicho Scaloni semanas antes en declaraciones a La Red. Tras el partido, el DT amplió el elogio a los cuatro debutantes: “De los chicos que entraron, todos nos generan enorme ilusión”, y resaltó a Aranda: “Tiene potrero, juega bien, quiere la pelota, entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa”.

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El propio Beltrán describió la magnitud del momento con una honestidad que reflejó la velocidad de su ascenso: “La verdad, muy contento, no lo puedo creer”. Recordó que hace apenas unos años atajaba en el Club Pueyrredón de Pilar, en un torneo de intercountry. “Se dio todo muy rápido. Por eso intento digerirlo de la mejor manera, vivir el presente y seguir mejorando”, declaró ante TyC Sports. Fue en ese instante cuando Dibu irrumpió con su grito de aliento.

Sobre la figura del arquero campeón del mundo, Beltrán fue categórico: “Es un ejemplo. Me acompaña, me ayuda. Todos los arqueros me dan tranquilidad. Sobre todo, corregir para seguir creciendo”. También destacó el vínculo con Fernando Escobar, entrenador de arqueros de la Selección: “A Fernando lo conocía de River. Fue con quien hice la prueba para entrar al club. Súper agradecido. Se volvió un amigo”.

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Martínez, que no atajará en los amistosos a raíz de una fractura en su mano derecha, volverá al arco para el debut mundialista. Argentina enfrentará a Islandia el próximo martes en su última escala de preparación, antes de medirse con Argelia el 16 de junio en el estreno por la Copa del Mundo 2026.

La alegría de Beltrán (Instagram: @santiagobeltran._)