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Argentina superó a Brasil y se ubicó en el podio de un prestigioso estudio sobre el Mundial 2026

El conjunto de Lionel Scaloni, primero en el ranking FIFA, debuta ante Argelia en el Grupo J y acumula el 14% de probabilidades de retener la copa, según el modelo predictivo de Goldman Sachs. Los detalles

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España, Francia y Argentina, las favoritas para pasar la primera ronda en el Mundial
España, Francia y Argentina lideran las predicciones en la antesala al Mundial

Las expectativas globales para el Mundial 2026 sitúan a tres selecciones europeas y sudamericanas como claras favoritas para avanzar con solvencia en la fase inicial del torneo. Según el modelo predictivo del banco de inversión norteamericano Goldman Sachs, España, Francia y Argentina dominan las probabilidades de superar la primera ronda y pelear por el título más codiciado del fútbol internacional.

El análisis, liderado por el economista jefe Jan Hatzius, asignó a la selección española un 26% de posibilidades de consagrarse campeona. Francia aparece como el siguiente aspirante, con un 19%, mientras que Argentina, actual monarca, ostenta el 14%. En conjunto, estos tres equipos concentran el 59% de las chances de levantar la copa, lo que refleja tanto el peso de sus planteles como la consistencia de sus ciclos recientes.

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El estudio de Goldman Sachs utiliza un modelo estadístico que incorpora numerosas variables deportivas y contextuales para simular los posibles escenarios del certamen, que arranca el jueves en Estados Unidos, Canadá y México. El sistema no solo pronostica al hipotético campeón, sino que estima con precisión las probabilidades de clasificación para cada selección en la primera fase. Según sus cálculos, España tiene un 99,1% de posibilidades de avanzar a octavos, Francia un 96,2% y Argentina un 96,5%.

España es el principal candidato a levantar la Copa del Mundo según los pronósticos de Goldman Sachs
España es el principal candidato a levantar la Copa del Mundo según los pronósticos de Goldman Sachs

Tras conquistar la Eurocopa 2024 al vencer 2-1 a Inglaterra en la final, la selección española dirigida por Luis de la Fuente llega al Mundial con la confianza renovada. El grupo actual, que compite en el Grupo H, enfrentará en la primera etapa a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

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El pasado mundialista de España incluye 16 participaciones en la fase final, aunque solo logró el título una vez, en Sudáfrica 2010. La trayectoria histórica muestra que, pese a debutar en ese certamen con una derrota sorprendente ante Suiza, el equipo supo reponerse y encadenar victorias claves ante Honduras y Chile, hasta imponerse en la final a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta.

El modelo de Goldman Sachs otorga a España la mayor probabilidad de acceder a la siguiente instancia, lo que la posiciona como la selección con el camino más despejado hacia los octavos de final. En esta edición, la solidez colectiva y la experiencia reciente en grandes torneos refuerzan el favoritismo del conjunto ibérico.

La selección francesa parte segunda como favorita (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)
La selección francesa parte segunda como favorita (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

El equipo francés, que debutará en el Grupo I frente a Islandia, Irak y Noruega, mantiene su estatus de favorito tras una década de éxitos y renovación constante. Francia ostenta dos títulos mundiales: el primero en 1998, con Zinedine Zidane como figura central, y el segundo en 2018, bajo la conducción de Didier Deschamps y con Kylian Mbappé como nueva cara del fútbol global.

El recorrido de Francia en torneos anteriores demuestra una capacidad singular para afrontar partidos decisivos y sobreponerse a la presión. En la edición de 1998, el equipo superó sin sobresaltos la fase de grupos y eliminó en la final a la poderosa Brasil de Ronaldo y Rivaldo. Veinte años más tarde, ya con una generación renovada, Francia volvió a destacarse al conquistar el trofeo en Rusia, tras dejar en el camino a selecciones como Australia, Perú y Dinamarca en la primera fase.

La experiencia reciente también incluye la final de Qatar 2022, donde el equipo galo protagonizó un partido memorable contra Argentina, igualando 3-3 antes de caer en los penales por 4-2. Para el Mundial 2026, la estructura del grupo inicial y la calidad de sus figuras mantienen a Francia en el lote de favoritos, con una expectativa de clasificación a octavos superior al 96%. El equipo buscará aprovechar la continuidad de su proceso y el peso de su historia para intentar un nuevo asalto al trono mundial.

La selección argentina recién aparece en el tercer puesto del ranking con posibilidades de clasificar a octavos de final
La selección argentina recién aparece en el tercer puesto del ranking con posibilidades de clasificar a octavos de final

La selección argentina, liderada por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como emblema, llega al certamen como campeona defensora y primera en el ranking FIFA. El modelo de Goldman Sachs le asigna un 14% de posibilidades de retener el título, ubicándola apenas por detrás de España y Francia en la lista de favoritos.

A lo largo de la historia, Argentina ha levantado la copa en tres ocasiones: 1978, 1986 y 2022. Su recorrido en los mundiales ha estado marcado por grupos iniciales desafiantes y debuts complejos. En 1978, compartió zona con Italia, Hungría y Francia, y solo avanzó tras vencer a los magiares y a los galos, cayendo ante Italia. En 1986, la selección nacional se mantuvo invicta en la primera ronda, superando a Corea del Sur y Bulgaria, y empatando con Italia.

El Mundial de 2022 comenzó para el conjunto sudamericano con una derrota inesperada frente a Arabia Saudita, lo que rompió una racha de 36 partidos invictos. Sin embargo, ese golpe inicial sirvió de estímulo para edificar una campaña sólida, que culminó con la obtención del tercer título tras vencer a Francia en una final que mantuvo a millones pendientes hasta el último penal.

Entrenamiento abierto de la selección hoy en Kansas City
La Albiceleste tendrá por delante un amistoso antes de comenzar su recorrido en el Mundial (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En esta edición, Argentina integra el Grupo J y debutará ante Argelia, para luego medirse con Austria y Jordania. El pronóstico sitúa a la Albiceleste con un 96,5% de chances de avanzar a octavos, lo que refuerza la percepción de que el equipo mantiene su competitividad en la élite mundial.

El Mundial de 2026 contará con la ilusión de 40 selecciones que buscarán sumarse al selecto grupo de campeones, integrado únicamente por Brasil (cinco títulos), Italia y Alemania (cuatro), Argentina (tres), Francia y Uruguay (dos), e Inglaterra y España (uno). La historia muestra que conquistar la copa es un privilegio reservado a pocos, y el torneo en Norteamérica no será la excepción.

El próximo 19 de julio, el estadio MetLife de Nueva Jersey será el escenario donde se definirá el nuevo campeón. La competencia, sin embargo, comenzará con un primer filtro exigente: la fase de grupos en la que, según los modelos predictivos, España, Francia y Argentina aparecen con ventaja clara sobre sus rivales.

Inmediatamente después del trío principal, el modelo de Goldman Sachs sitúa a Brasil con un 96,1% de probabilidades de avanzar a octavos de final, apenas por debajo de Francia y España. Alemania también se ubica alto en la lista, con un 95%, seguida de Países Bajos (94,3%), Inglaterra (94,1%) y Portugal (90,2%), lo que consolida a las potencias europeas y sudamericanas entre los favoritos. Más atrás aparecen Colombia y Croacia, ambas con un 87,4%, además completan el ranking las demás selecciones participantes de la cita mundialista.

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