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Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Los actores junto a Julián, su hijo menor, se sumaron a las miles de personas en Villa Domínico que le dieron el último adiós a la leyenda de la música argentina

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Los actores se sumaron a la multitud en Villa Domínico que le dio el último adiós a la leyenda de la música argentina (Video: Instagram)

Miles de seguidores colmaron el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico para despedir a Indio Solari, mientras la fila para el último adiós se extendía por 70 cuadras al caer la tarde. Entre quienes se acercaron a rendir homenaje destacaron Nancy Dupláa y Pablo Echarri, quienes compartieron en redes imágenes y palabras emotivas que reflejaron el impacto personal y colectivo de la partida del músico.

El velatorio de Indio Solari comenzó a las 10 de la mañana y reunió a fanáticos, figuras del espectáculo y anónimos en una jornada marcada por la emoción y los recuerdos. Quienes asistieron dejaron pañuelos, banderas y flores junto al féretro, en una muestra masiva de afecto y gratitud hacia el exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La despedida pública de Solari generó una movilización inédita en Villa Domínico, donde el polideportivo permaneció abierto durante horas para permitir la última aproximación de una multitud a su ídolo. La dimensión del evento confirmó el vínculo especial entre el artista y varias generaciones, que encontraron en sus canciones una forma de atravesar momentos difíciles y celebrar los buenos.

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Una emotiva postal que Nancy Dupláa compartió del velatorio del Indio Solari (Instagram)

En su cuenta de Instagram, Nancy Dupláa resumió el sentimiento general con una imagen del féretro rodeado de ofrendas y un mensaje breve: “Gracias, Indio”, escribió la actriz, acompañando la publicación con una foto que captó la atmósfera de respeto y admiración en el lugar, en una jornada en la que también estuvieron acompañados por Julián Echarri, el hijo menor de la pareja, y de Rosana Echarri, la hermana del actor.

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Minutos después, Dupláa publicó una segunda imagen, esta vez mostrando de espaldas a su pareja, Pablo Echarri, y a su hijo en señal de acompañamiento mutuo en esa despedida. La postal reforzó el carácter colectivo de la ceremonia y la presencia de figuras queridas por el público.

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Nancy Duplá y Pablo Echarri junto a su hijo Julián en el velatorio multitudinario al Indio Solari (Instagram)

Cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento del músico despertó manifestaciones de dolor y cariño en redes sociales, especialmente entre quienes reconocen en Solari a un referente formativo. Nancy Dupláa compartió entonces un texto que condensó su historia personal con la música del Indio: “Hoy duele, pero me quedan tus canciones resignificando todo. En la parada de los colectivos, con mi walkman, después mi discman, pero siempre conmigo, bancando mis dolores y acompañando mi existir. Me hiciste bien. Hasta siempre Mister”, escribió.

Por su parte, Pablo Echarri rememoró las primeras veces que siguió al artista y el efecto de su obra: “Te seguí desde pibe, a todos lados, Cemento, los tugurios, los estadios, Racing Chateau”. El actor subrayó la identificación de toda una generación con la lírica de Solari: “Le pusiste música y letra a lo que sentía en mi corazón y veía a mi alrededor. Le escribiste a las pibas y los pibes que no tenían mucho más que una remera negra gastada, con tu cara, zapatillas de lona y unos pesos para la cerveza y la entrada”.

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El agradecimiento de Nancy Duplá al Indio Solari

El texto de Echarri incluyó una reflexión sobre el carácter casi mítico del cantante en su vida y la de muchos otros. “En un momento pensé que no eras un músico, creí que eras una especie de ángel que veías en nuestro interior y le ponías las palabras justas, las que emocionan, duelen, las que te arremolinan y también te hacen bailar, las que te hacen entender lo difícil y hermosa que es esta vida”.

Ambos actores coincidieron en el agradecimiento y en la idea de que el legado del Indio Solari va más allá de la música. “Gracias Indio Solari, me dejaste mucho más que bellas canciones. Hasta Siempre”, concluyó Echarri en su publicación.

El fallecimiento del Indio Solari provocó una reacción emotiva tanto en figuras reconocidas como en miles de seguidores anónimos. La despedida en Villa Domínico y los mensajes de quienes lo admiraron evidencian la dimensión cultural y afectiva de un artista que marcó la vida de varias generaciones.

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