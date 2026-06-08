Estados Unidos

Por qué Chicago llenó Soldier Field con 63.636 personas y aun así no será sede del Mundial 2026

El amistoso de despedida de la selección de Estados Unidos ante Alemania superó el registro de 1993, reavivó el vínculo local con el torneo y dejó en primer plano la decisión de 2018 que apartó a la ciudad del calendario oficial

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The Athletic sostuvo que para Chicago el Mundial 2026 existirá solo en la TV, en contraste con su rol como sede durante el Mundial 1994 (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)
The Athletic sostuvo que para Chicago el Mundial 2026 existirá solo en la TV, en contraste con su rol como sede durante el Mundial 1994 (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)

Más de 63.636 aficionados colmaron el sábado el Soldier Field de Chicago en el amistoso de despedida de la selección masculina de Estados Unidos ante Alemania, según The Athletic. Para el medio, la escena reavivó la idea de lo que la ciudad pudo haber sido y no será en el Mundial 2026.

La asistencia superó el antecedente que The Athletic ubicó en 1993, cuando Estados Unidos y Alemania jugaron ante 53.549 personas en Soldier Field.

La respuesta del público, de acuerdo con esa crónica, confirmó una tendencia de cuatro décadas: Chicago acompañó con grandes convocatorias los partidos internacionales desde la antesala del Mundial de 1994.

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Alemania ganó 2-1, según The Athletic, pero el partido dejó señales favorables para el equipo estadounidense antes del torneo.

En el primer tiempo, Antonee Robinson marcó de volea tras un córner de Christian Pulisic y celebró con una voltereta hacia atrás, en una de las jugadas que más encendieron al estadio.

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Más de 63.636 aficionados llenaron el Soldier Field de Chicago en el amistoso entre Estados Unidos y Alemania, según The Athletic (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)
Más de 63.636 aficionados llenaron el Soldier Field de Chicago en el amistoso entre Estados Unidos y Alemania, según The Athletic (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)

El respaldo del público en Chicago

Desde las presentaciones, el ambiente fue favorable a Estados Unidos, según The Athletic. El medio citado describió estacionamientos llenos, trenes repletos y largas filas en una jornada soleada junto al lago Michigan, una imagen que reforzó la relación de Chicago con el fútbol.

El mediocampista Tyler Adams destacó ese respaldo en declaraciones recogidas por The Athletic: “Sí, increíble. Quiero decir, esto es lo que uno desea, sin importar si es un partido de despedida o un partido regular. Creo que estos son los ambientes que necesitamos. Obviamente, Chicago es una gran ciudad deportiva, y aman el fútbol. Pero sí, es increíble despedirnos así con aficionados tan apasionados por este juego”.

El defensor Alex Freeman, de 21 años, también valoró la recepción del público, según The Athletic: “El apoyo fue increíble hoy. Y siento que, para nosotros, eso es lo que queremos, ¿no? Poder jugar para nuestros aficionados”.

Chicago y el contraste con el Mundial 2026

Tras este amistoso, Estados Unidos viajará a California antes de enfrentarse a Paraguay el viernes. Alemania, por su parte, se instalará en Wake Forest University antes de jugar su primer partido el próximo domingo en Houston.

Para Chicago, la consecuencia es otra, según el mismo medio: el Mundial “existirá solo en la TV”. Esa ausencia contrastó con el papel que la ciudad sí tuvo en 1994, cuando fue una de las sedes del torneo.

La convocatoria en Chicago superó las 53.549 personas de 1993 y reforzó una tendencia de apoyo al fútbol internacional desde la antesala del Mundial 1994 (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)
La convocatoria en Chicago superó las 53.549 personas de 1993 y reforzó una tendencia de apoyo al fútbol internacional desde la antesala del Mundial 1994 (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)

El homenaje a 1994 y el “Mundial en casa”

Antes del encuentro del sábado fue homenajeado el plantel estadounidense de 1994, según The Athletic. Ese equipo no jugó partidos en Chicago, pero el exjugador Alexi Lalas afirmó al medio que disputar un Mundial como local cambia el alcance competitivo de una selección.

“No hay nada mejor que un Mundial, excepto una cosa: un Mundial en casa”, dijo Lalas a The Athletic. “Hay una magia especial que, si puedes aprovechar, te permite hacer grandes cosas. Cosas que la gente cree que no puedes hacer o que no has hecho en el pasado”.

La decisión de 2018 y el antecedente de 1994

En 2018, el entonces alcalde de Chicago Rahm Emanuel rechazó la posibilidad de aceptar las exigencias de la FIFA para integrar la organización del Mundial, según The Athletic.

El columnista del medio consideró que esa decisión hoy pareció premonitoria por las noticias sobre habitaciones de hotel vacías, precios abusivos y entradas sin vender.

El contraste histórico apareció en 1991, cuando el entonces alcalde Richard M. Daley impulsó la candidatura de Chicago para el Mundial de 1994, según The Athletic. Una vez conseguida la sede, la ciudad obtuvo además el partido inaugural y la ceremonia de apertura.

Jim Froslid, exjefe de prensa del Mundial de 1994, recordó al medio que Daley sabía que Soldier Field no podía aspirar a la final frente al Rose Bowl, pero sí al estreno del torneo.

Tras el amistoso en Chicago, Estados Unidos viajará a California para enfrentar a Paraguay y Alemania se instalará en Wake Forest University antes de jugar en Houston (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)
Tras el amistoso en Chicago, Estados Unidos viajará a California para enfrentar a Paraguay y Alemania se instalará en Wake Forest University antes de jugar en Houston (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)

Esa apuesta fue aprobada y Chicago abrió la Copa con una ceremonia de alto perfil que, según The Athletic, incluyó al presidente Bill Clinton, Oprah Winfrey y Diana Ross.

En ese partido, Alemania venció a Bolivia, y Chicago demostró que podía recibir a aficionados y periodistas de todo el mundo, según The Athletic.

Froslid sintetizó ese impacto ante el medio: “Creo que cuando llegó el Mundial del 94, mucha gente era escéptica y mucha gente no tenía idea del poder del Mundial y de cuánto podía hacer por la ciudad”.

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