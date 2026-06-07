El singular apodo que Enzo Fernández le puso a Juan Musso y generó las reacciones de los jugadores de la Scaloneta

El comentario de Enzo Fernández le instaló un apodo a Juan Musso: "Calamardo"

El arco de la selección argentina experimentó un cambio significativo en el duelo amistoso frente a Honduras, uno de los encuentros finales antes del arranque de la Copa del Mundo 2026. Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid, asumió la titularidad debido a la lesión de Emiliano Dibu Martínez, quien sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha y quedó marginado de los últimos compromisos previos al torneo.

La ausencia del Dibu obligó al cuerpo técnico a buscar alternativas y la oportunidad recayó en Musso. El arquero de San Nicolás respondió con una actuación sobria que no presentó sobresaltos, ya que Honduras no logró ponerlo en aprietos durante el desarrollo del partido. Más tarde, Santiago Beltrán ingresó en los minutos finales, marcando su debut absoluto en la selección mayor.

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El arquero del Atlético de Madrid fue titular en el amistoso previo al debut mundialista (Photo by Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tras el encuentro, Musso compartió en redes sociales una serie de imágenes del partido. Junto a las fotos, publicó el mensaje: “Disfrutando de cada momento con esta camiseta. Orgulloso de pertenecer a este grupo. Seguimos”. El posteo recibió una ola de comentarios de compañeros y seguidores, aunque fue uno en particular el que captó la atención general.

El mediocampista Enzo Fernández comentó en la publicación una sola palabra: “Calamardo”, en referencia al personaje de la serie de dibujos animados Bob Esponja. La mención de este apodo desató una avalancha de teorías y debates en las redes sobre su origen y significado. Algunos usuarios indicaron que se refería a la prominente nariz y otros recordaron un episodio viral de 2022 en el que Musso fue tendencia tras publicar accidentalmente una historia en Instagram donde aparecía completamente desnudo frente a un espejo. El episodio se debió a que intentaba enviar una foto romántica a su novia y, al notar el error, la borró rápidamente para reemplazarla por una imagen vestido.

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La reacción de Licha Martínez al apodo de Juan Musso

Otras figuras del plantel también se sumaron a los comentarios. Giuliano Simeone optó por emojis, mientras que Nahuel Molina escribió: “El 1” y Lisandro Martínez sumó: “Pipa” acompañado de símbolos. Un usuario, retomando la creatividad de los apodos, sugirió: “Hay que ponerle un apodo, pulpo ya no porque está Franco Armani, algo parecido: Calamardo, el pulpo de Bob Esponja”. Así, el sentido del humor y las anécdotas personales se mezclaron con la actualidad deportiva.

La oportunidad para Musso llegó en un contexto de pruebas y rotaciones decidido por el cuerpo técnico. El entrenador Lionel Scaloni ya había anticipado en conferencia de prensa: “En cuanto a quién va a atajar, atajará Juan (Musso) mañana. Seguramente, el próximo lo ataje Gero (Rulli) y con la posibilidad de que Santi pueda disputar unos minutos. Si el partido así lo requiere, vamos a darle minutos a los chicos. Esa es la idea”. El entrenador dejó claro que el objetivo de estos amistosos es ajustar detalles y evaluar alternativas en todas las líneas, incluido el arco.

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La selección argentina tiene por delante el duelo amistoso ante Islandia (Photo by Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Hasta la fecha, Musso sumó tres presencias con la camiseta argentina. Su debut se produjo en marzo de 2019 durante un amistoso ante Marruecos, cuando sumó 23 minutos y el equipo ganó 1-0. La primera vez que defendió el arco en un partido oficial fue en septiembre de 2021, cuando la selección goleó 3-0 a Bolivia por las Eliminatorias. La tercera aparición llegó este año, al ingresar durante 16 minutos en la contundente victoria 5-0 frente a Zambia, en el último encuentro de Argentina en territorio nacional.

El calendario marca que la selección argentina enfrentará a Islandia este martes, en lo que será la última escala de preparación antes del debut en la Copa del Mundo el martes 16 de junio ante Argelia.

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