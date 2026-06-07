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Alerta en Marruecos: dos de sus figuras fueron reemplazadas por lesión a días del debut en el Mundial

Un elenco africano tuvo que sustituir a un par de futbolistas en la víspera de la cita ecuménica

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El marroquí encendió las alarmas a poco del Mundial

Marruecos afrontó el último partido de preparación antes del Mundial 2026 con una doble alarma médica que pone en vela al cuerpo técnico de los Leones del Atlas: los extremos Noussair Mazraoui y Abdessamad Ezzalzouli salieron lesionados en el empate 1-1 ante Noruega este domingo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a tan solo una semana del debut mundialista.

Mazraoui fue el primero en abandonar el campo, al minuto 29, tras recibir un golpe en el brazo en una disputa con un rival. El lateral del Bayern Múnich fue reemplazado por Youssef Belammari en una sustitución forzada que alteró los planes del técnico Mohamed Ouahbi. Poco antes del descanso, el panorama se complicó aún más: Ezzalzouli, uno de los referentes ofensivos del equipo, chocó con su compañero Chadi Riad en un saque de esquina y salió del terreno de juego con gestos de dolor en la rodilla derecha. Soufiane Rahimi lo sustituyó al inicio de la segunda parte.

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La preocupación en el seno de la selección marroquí es mayor por el caso de Ezzalzouli. El extremo del Betis, de 24 años, se marchó visiblemente afectado, y el cuerpo médico de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) deberá evaluar en las próximas horas si se trata de una distensión muscular o de una lesión de mayor gravedad que lo deje fuera de la Copa del Mundo.

Noussair Mazraoui salió lesionado y encendió las alarmas a poco del Mundial

Antes de que se produjeran las bajas, Brahim Díaz había adelantado a Marruecos al minuto 8 tras recibir un pase de Ezzalzouli en el borde del área y batir al portero noruego con un disparo raso. Fue el gol número 14 del mediapunta del Real Madrid con la camiseta de los Leones del Atlas. Noruega, que tuvo un remate de Alexander Sørloth anulado por falta previa sobre Mazraoui, tardó en reaccionar, pero al minuto 75 Martin Ødegaard aprovechó una asistencia de Oscar Bobb desde la línea de fondo para establecer el empate definitivo.

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El resultado dejó a ambas selecciones con sensaciones agridulces a las puertas del torneo. Para Marruecos, el marcador pasó a un segundo plano ante el estado físico de sus jugadores. El equipo ya arrastraba las ausencias de Chemsdine Talbi y Nayef Aguerd, este último sin minutos desde marzo, por lo que la acumulación de bajas eleva la presión sobre Ouahbi de cara al debut mundialista.

Marruecos abrirá su participación en el Mundial 2026 el sábado 13 de junio ante Brasil, en el Grupo C. Le seguirán los encuentros frente a Escocia el 19 de junio y ante Haití el 24 de junio. El elenco africano viene de llegar a semifinales en Qatar 2022.

Vale recordar que la FIFA permite cambios en las listas de las selecciones hasta 24 horas antes del primer partido del equipo en el certamen.

Convocados de Marruecos para el Mundial 2026

Arqueros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui y Ahmed Reda Tagnaouti.

Defensores: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Issa Diop, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Youssef Belammari, Redouane Halhal y Anass Salah-Eddine.

Mediocampistas: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet e Ismael Saibari.

Delanteros: Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi, Gessime Yassine y Ayoube Amaimouni.

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