El boletín de calificaciones de Argentina ante Honduras: los futbolistas que aprovecharon la chance de cara al Mundial

Sin sobresaltos ni la necesidad de utilizar a Lionel Messi, la selección argentina derrotó 2-0 a Honduras y tachó otro examen antes de afrontar la Copa del Mundo. Dentro de un partido discreto, plagado de parates por las modificaciones, el equipo de Lionel Scaloni halló momentos de buen fúbol y convirtió un gol por tiempo: en el primero Lautaro Martínez (de penal) y en el segundo Giuliano Simeone, la gran figura y quien más aprovechó el amistoso de cara a lo que viene.

BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. HONDURAS

Juan Musso (6): Difícil de calificar ya que literalmente no fue exigido ni le remataron al arco. No pudo mostrarse en los 80′ que disputó hasta ser reemplazado por Santiago Beltrán.

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Agustín Giay (6): Fue de mayor a menor. Generó buenos desbordes en el arranque por la banda derecha, pero perdió consistencia en ataque y hasta tuvo alguna dificultad en el retroceso y una que otra pérdida. Aprobado, aunque sin destacarse. Fue el único futbolista argentino que no fue reemplazado.

Nicolás Otamendi (6): Poco para analizar frente a un rival que jamás obligó ni generó en la ofensiva. Capitán, voz de mando y primer pase en la salida del fondo. Salió sobre el final.

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Lisandro Martínez (6): Se lo notó firme, aunque prácticamente no fue exigido. Casi marca un golazo en el primer tiempo con una buena pirueta. En el segundo fue amonestado. Sustituido a los 17 del segundo tiempo.

Nicolás Tagliafico (6): partido regular, como acostumbra. No fue muy exigido por su sector por la anemia ofensiva de Honduras y en una de sus proyecciones en ataque fabricó el penal con el que Lautaro Martínez rompió el cero. Fue reemplazado en el entretiempo por Facundo Medina.

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Messi estuvo entre los suplentes, pero fue uno de los que no entró (Reuters/Maria Lysaker)

Valentín Barco (6): se movió por la derecha del mediocampo y buscó formar tándems con Lo Celso y abrirle paso a la escaladas de Giay. Por momentos lo consiguió, aunque no fue tan punzante en ataque. Fue amonestado por un agarrón cuando perdió la marca. Lo sustituyó Rodrigo De Paul en el entretiempo.

Giovani Lo Celso (7): Por participación, uno de los mejores. Aunque falló varios pases en profundidad, siempre lo intentó y desniveló con la bola larga a Lautaro en el segundo gol. Reventó el travesaño en la jugada previa al penal contra Tagliafico. Reemplazado a los 17 del segundo tiempo.

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Exequiel Palacios (6): Se ubicó como volante tapón detrás de los volantes más ofensivos. Criterioso como acostumbra, aportó con algún quite. Cumplió y fue reemplazado a falta de 10′ para el final.

Giuliano Simeone (8): De lo más destacado en Texas. Tiró diagonales, fue profundo y no tiró centros por tirar cuando desbordó. Su entrega fue la base, pero el plus lo aportó con su segundo gol tras la habilitación de Lautaro. El que mejor aprovechó esta oportunidad.

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Thiago Almada (6): Apareció a cuentagotas, pero cuando lo hizo, Argentina lastimó. Se rescata algún pase en profundidad y la movilidad para encontrar huecos. Erró un gol claro en el complemento cuando la cancha le jugó una mala pasada. Salió a los 17 del segundo tiempo.

Lautaro Martínez (6): Si bien no estuvo 100% lúcido, fue letal en el área. Gol de penal y habilitación de taco para Simeone en el 2-0. No aprovechó un mano a mano en la etapa inicial que pudo significar el segundo de Argentina. Se retiró a los 17 del segundo tiempo.

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Giuliano Simeone, el más destacado de la selección argentina (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Facundo Medina (7): Entró junto a De Paul en el entretiempo. Buen ingreso con el que mostró su versatilidad en la defensa. Arrancó como lateral izquierdo y de entrada le puso una pelota de gol a Thiago Almada. Luego fue profundo y casi convierte un tanto de cabeza apareciendo por el segundo palo. Terminó como zaguero izquierdo cuando salió Otamendi.

Rodrigo De Paul (7): Reloj en el mediocampo, se adueñó del partido desde su ingreso en el complemento. Participó en el inicio de la jugada del segundo gol. Jugador de Selección.

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Cristian Romero (6): Entró como primer marcador central junto a Otamendi y sumó minutos después de largas semanas tras su lesión de rodilla. Necesita ritmo para reencontrarse con su mejor versión. No fue exigido.

Enzo Fernández (6): Entró para oxigenar la mitad de cancha y no tuvo demasiado tiempo para desnivelar por los constantes parates y cambios.

Alexis Mac Allister (6): Se repartió la mitad de cancha y trató de aportar movilidad desde su ingreso. Tuvo una posibilidad tras centro de Simeone y una aparición en el área que se frustró. Scaloni necesita que tenga el nivel de Qatar para sacarle jugo. Va en busca de eso.

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José Manuel López (6): No le quedó ninguna situación para convertir y fue un partido incómodo por la cantidad de gente rival en defensa. Será la alternativa a Lautaro y Julián Álvarez.

La Albiceleste se impuso en un amistoso

Santiago Beltrán (-): Debut total en la selección. Sin exigencias, llegó a descolgar un balón aéreo con seguridad.

Nicolás Capaldo (-): Entró menos de 10 minutos. Llamó la atención que no reemplazara a Giay sino que entró de volante por izquierda y terminó de 3 cuando salió Otamendi y Medina pasó a la zaga central. Fue amonestado por una fuerte barrida en el final.

Tomás Aranda (-): Entró en juego en el circuito ofensivo y se animó con un gran remate desde media distancia que casi termina en el tercer gol de Argentina.

Joaquín Freitas (-): Entró faltando cinco minutos por Otamendi. Otro debut absoluto.