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El deslumbrante álbum de fotos de la China Suárez y Mauro Icardi desde Japón: “Cumpliendo sueños”

La actriz y el delantero del Galatasaray publicaron en Instagram una serie de imágenes de su recorrido por templos, bosques y espacios urbanos en el país asiático

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Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi mostraron gestos de afecto en locaciones como la pared de barriles de sake y el bosque de bambú de Arashiyama (Instagram)

El recorrido de la China Suárez y Mauro Icardi por Japón dejó una secuencia de postales que revelan tanto su intimidad de pareja como la diversidad del entorno del país. La pareja compartió escenas de templos, bosques y sitios emblemáticos, en compañía de amigos y rodeados de arquitectura tradicional y naturaleza exuberante.

“Un poco de nosotros en Japón. Cumpliendo sueños”, escribió la pareja en Instagram junto a un deslumbrante álbum de sus días en el país asiático. En una de las imágenes más llamativas, ambos aparecen abrazados frente al Pabellón Dorado de Kioto. El fondo muestra la arquitectura centenaria y un jardín verde, mientras lucen gafas de sol y ropa clara, fundidos en una imagen de complicidad. En otra postal, la pareja posó sonriente en un puente de piedra rodeado de vegetación, ella con un abrigo animal print y él con campera oscura y gorra, capturando el aire fresco de los parques japoneses.

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El futbolista rezando en uno de los templos
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La China Suárez y Mauro Icardi compartieron en Instagram postales de su viaje por Japón con escenas de pareja y recorridos por templos, bosques y sitios emblemáticos
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“Un poco de nosotros en Japón. Cumpliendo sueños”, escribió la pareja

El viaje también incluyó rituales y momentos de contemplación. En una foto, Icardi se mostró arrodillado, descalzo y recogido ante un altar en un templo tradicional. Las paredes cercanas exhiben barriles de sake decorados con caracteres japoneses, sumando el peso simbólico de la cultura local a la crónica visual del recorrido.

Varias de las fotografías retrataron la relación entre ambos a partir de gestos espontáneos. En una, el futbolista besa la mejilla de la China Suárez, quien sonríe con los ojos cerrados frente a la pared de barriles de sake. En otra, ella le devuelve el gesto, besándolo en el bosque de bambú de Arashiyama mientras ambos llevan gafas de sol y ropa veraniega.

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El álbum de la China Suárez y Mauro Icardi sumó escenas en un avión, una instalación artística y un espacio inmersivo con luces durante su paso por Japón
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Mauro y la China en un viaje muy especial para la actriz, parte de su herencia
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Mauro Icardi apareció en un templo tradicional de Japón en una imagen de contemplación ante un altar rodeado de barriles de sake

Más allá de los gestos de pareja, las fotos incluyen momentos de grupo y amistad. Una selfie nocturna reúne a la pareja con dos acompañantes más, todos abrigados y sonrientes bajo los famosos torii naranjas de un santuario sintoísta. Otras imágenes los muestran caminando juntos por corredores de torii o posando junto a amigos en el bosque de bambú, en una atmósfera distendida.

Durante su estadía en Japón, la actriz y el jugador del Galatasaray visitaron templos, bosques y sitios urbanos, compartiendo experiencias tanto en pareja como con otros acompañantes. Las imágenes reflejaron la variedad de su recorrido: desde rincones tradicionales hasta escenarios modernos y artísticos, con momentos de afecto y espontaneidad, así como instantes de contemplación cultural.

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Mauro Icardi apareció en un templo tradicional de Japón en una imagen de contemplación ante un altar rodeado de barriles de sake
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Postales a puro amor de la actriz y el futbolista
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Los looks de la China Suárez y Mauro Icardi acompañaron el viaje por Japón con prendas urbanas, total black, abrigo animal print y estilos informales

Los looks de la pareja también llamaron la atención. La China Suárez lució un conjunto total black inspirado en la estética moderna japonesa, y en varias postales se la ve con un abrigo animal print y gorra, en sintonía con el aire urbano de Tokio y la influencia local. Icardi, por su parte, alternó entre prendas claras y oscuras, siempre con un perfil relajado y cercano.

La moda se fusionó con el entorno, especialmente en las imágenes tomadas en locaciones icónicas como el bosque de bambú y los santuarios. Así, la pareja alternó entre atuendos informales y guiños a la cultura japonesa, integrando tendencias occidentales con detalles propios del país asiático.

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Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi mostraron gestos de afecto en locaciones como la pared de barriles de sake y el bosque de bambú de Arashiyama
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Los looks cancheros y muy relajados de la pareja
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Las sonrisas de la pareja en un maravilloso viaje

Las fotos no solo capturan lugares turísticos, sino también experiencias cotidianas y culturales. Se los ve dentro de un avión, sonrientes y relajados antes de aterrizar en Japón. Más adelante, Icardi aparece tumbado en el suelo de una instalación artística, fotografiando proyecciones luminosas mientras la China observa. En otro momento, ambos aparecen sentados, envueltos por haces de luz y color en un espacio inmersivo.

Mientras que en otra secuencia, la protagonista de Hija del fuego: La venganza de la bastarda y el jugador se tomó una selfie en la calle donde se cubrió con su abrigo y ambos se miran y sonríen, en una imagen que resume el tono relajado y cercano del viaje. Los escenarios, desde templos hasta museos interactivos, muestran la diversidad de actividades y la voluntad de la pareja por integrarse a las tradiciones y la modernidad japonesa.

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La pareja posó frente al Pabellón Dorado de Kioto, uno de los lugares destacados del álbum que difundieron sobre su estadía en Japón
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La recorrida de la China Suárez y Mauro Icardi combinó templos, bosques, espacios urbanos y escenarios modernos durante su estadía en Japón
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La China Suárez, a puro animal print en una romántica foto
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El viaje por Japón también incluyó momentos con amigos, como una selfie nocturna bajo torii naranjas de un santuario sintoísta

Las imágenes difundidas por la China Suárez y Mauro Icardi resumieron un itinerario que alternó lo turístico con lo afectivo, destacando tanto la riqueza visual de Japón como la intimidad de quienes comparten el recorrido.

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