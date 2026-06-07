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Las sensuales fotos de Pampita a pura bikini, kimono y helado en la Costa Amalfitana

La conductora compartió una serie de imágenes desde Italia, con miradores panorámicos, pueblos coloridos y playa de piedras, disfrutando del paradisiaco destino

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Pampita compartió imágenes desde la Costa Amalfitana, Italia, en una jornada de sol y mar (Instagram)

Durante una jornada de sol y mar que quedó registrada en una serie de imágenes, Pampita se mostró en la Costa Amalfitana, Italia. Las fotografías reflejaron un recorrido por distintos paisajes emblemáticos del destino mediterráneo, donde se combinaron acantilados, construcciones coloridas y una intensa circulación de embarcaciones.

La conductora del ciclo Lo de Pampita en Infobae posó en un mirador con vista al mar, donde llevó un bikini negro junto a un kimono largo con estampados geométricos en tonos naranja, negro y fucsia. Al conjunto sumó un sombrero de ala ancha y gafas de sol, elementos que acentuaron el clima veraniego de la escena. En otra secuencia, la modelo optó por una bata clara con detalles de encaje sobre el mismo traje de baño negro y se sentó sobre una baranda, con el pintoresco pueblo de fondo y la mirada dirigida hacia el mar.

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Las fotografías de Pampita en la Costa Amalfitana mostraron acantilados, construcciones coloridas y circulación de embarcaciones
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La conductora de Lo de Pampita en Infobae posó en un mirador con vista al mar durante su viaje por Italia

La serie fotográfica también la mostró en momentos de ocio. En algunas tomas, Carolina disfrutó un helado y sonrió frente a la cámara, siempre con la bata clara y las gafas de sol, en un entorno que reflejaba la arquitectura italiana y el paisaje costero. Otras imágenes la registraron recostada sobre una toalla rayada en colores naranja y blanco en una playa de piedras, así como sobre un muelle de piedra cercano a grandes rocas, manteniendo el bikini negro y el sombrero de ala ancha.

Las imágenes integraron referencias visuales propias de la Costa Amalfitana, como los acantilados, las edificaciones de colores vivos y la actividad náutica. El registro consolidó la atmósfera asociada al descanso y a las vacaciones en uno de los destinos turísticos más reconocidos de Italia.

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El registro de la conductora reforzó la atmósfera de descanso y vacaciones en la Costa Amalfitana, uno de los destinos turísticos de Italia
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Toda la belleza de la costa italiana
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Pampita llevó un bikini negro, un kimono estampado, sombrero de ala ancha y gafas de sol en la Costa Amalfitana

Pampita y Martín Pepa retomaron su relación y emprendieron un viaje por Europa que incluyó destinos como el sur de Inglaterra, la isla de Capri y otras ciudades. Durante su estadía en Capri, la modelo compartió fotografías donde se la observa sentada en un sillón tapizado en terciopelo rojizo y naranja, acompañada de almohadones a juego y un mural con felinos moteados, palmeras y motivos geométricos de fondo. En estas imágenes, Pampita viste un vestido negro de manga larga con estampado de flores grandes en tonos lilas, verdes y blancos, peinada con un moño bajo, y sostiene una cartera negra con detalles metálicos.

El polista sumó una selección breve de imágenes, entre las que destaca una fotografía junto a Pampita durante el atardecer en la costa italiana. En esa postal, el empresario la abraza mientras ambos posan con el mar y el cielo celeste de fondo. Pepa lleva un traje de lino blanco con camisa abierta y zapatos marrones, mientras Pampita luce un vestido largo en tonos rosados y lilas, con motivos florales y transparencias.

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La serie fotográfica mostró a la modelo mientras disfrutó un helado en un entorno de arquitectura italiana y paisaje costero
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La sensualidad de la conductora en un viaje romántico después de su reconciliación

Durante las vacaciones en Capri, la animadora optó por un diseño blanco de encaje calado, de corte largo y escote corazón, ajustado en la parte superior y con falda amplia. Combinó este look con sandalias planas negras y gafas de sol oscuras, privilegiando la comodidad y la elegancia. La pareja también participó en eventos en el sur de Inglaterra, como el torneo Club Tropicana Cup de polo en el Royal County of Berkshire Polo Club, donde se los vio sonrientes y distendidos, luciendo guirnaldas florales y disfrutando del ambiente festivo del club.

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Uno de los looks que eligió la conductora para su viaje en Italia
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La sonrisa de Pampita junto a un clásico helado italiano
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El plato de mejillones que eligió la conductora durante sus vacaciones

El recorrido europeo incluyó una visita a Petworth, en West Sussex, donde compartieron imágenes de calles adoquinadas y fachadas antiguas. Pampita y Pepa documentaron cada momento en sus redes sociales, mostrando tanto la cotidianeidad como los eventos destacados del viaje, entre ellos la jornada definitoria del torneo de polo, en la que Pepa posó con la indumentaria tradicional sosteniendo el trofeo junto a la modelo.

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