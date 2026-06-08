Quién era el piloto de carreras que murió en el choque fatal que dejó cuatro muertos en Santa Fe

El siniestro fatal ocurrió sobre la ruta provincial 94, cerca de la localidad santafesina de Teodelina

El viernes pasado al mediodía, un trágico choque tuvo lugar sobre la ruta provincial 94, cerca de la localidad santafesina de Teodelina. Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de una camioneta Toyota Hilux blanca y el conductor de un Chevrolet Prisma negro perdieron la vida. En las últimas horas, se conoció que una de las víctimas fatales era un piloto de automovilismo de 34 años.

Se trata de Patricio Galván, quien compitió en la categoría Turismo Promocional, una de las divisiones del automovilismo regional. El piloto viajaba en la Toyota Hilux junto a su padre, Gerardo Galván, y Jonhatan Kuzic, un empleado de la familia. Según informó Radio Jota, los tres murieron en el siniestro.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la noticia, la comunidad del automovilismo expresó su conmoción por la muerte de Galván. Desde la organización del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense publicaron un mensaje de despedida en Facebook: “El automovilismo está de luto. Con profundo dolor informamos que, hace pocas horas, como consecuencia de un trágico accidente vial, fallecieron Patricio Galván, su padre Gerardo Galván y un empleado oriundo de la localidad de Teodelina”.

“Patricio fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo. Desde nuestra institución hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento y elevando una oración por el eterno descanso de sus almas”, siguieron.

PUBLICIDAD

Patricio Galván participó de la categoría de automovilismo turismo promocional (Foto/Facebook)

Por último, manifestaron que tanto Patricio como su padre “permanecerán para siempre en nuestros recuerdos”. Y concluyeron: “Que descansen en paz. Vuelen alto, Patricio y Gerardo. Nunca los olvidaremos. Las condolencias para sus familiares, amigos y toda la comunidad del automovilismo que hoy atraviesa este doloroso momento”.

Asimismo, otro usuario de Facebook llamado “Las Vascas Crono” despidió en redes al piloto. “Lamentamos tu pronta partida, Patricio Galván. Te recordaremos siempre. Saludos a su familia y amigos. Q.E.P.D.”, publicó.

PUBLICIDAD

El mundo del automovilismo despidió a Patricio Galván (Foto/Facebook)

Según confirmó el medio Sur24 Noticias, el conductor del Chevrolet, identificado como Hugo Sangiacomo, también murió a raíz de la colisión. De acuerdo con medios santafesinos, era bombero retirado y cuartelero de los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

Luego de que trascendiera su nombre entre las víctimas fatales, los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás difundieron un mensaje de despedida: “Con profundo pesar despedimos a nuestro bombero y cuartelero Hugo Sangiacomo, quien dedicó más de 35 años de servicio a nuestra institución”.

PUBLICIDAD

El conductor del Prisma, Hugo Sangiacomo, también falleció como consecuencia del choque (Foto/Facebook)

“Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino”, continúa el posteo publicado en Facebook. Y concluye: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria”.

El caso quedó en manos de la Comisaría N°7 de Teodelina, que intenta determinar la mecánica del siniestro. De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, una curva pronunciada podría haber sido uno de los factores que derivaron en la colisión. Sin embargo, los investigadores no descartan otras hipótesis vinculadas al estado de la ruta, las condiciones climáticas o eventuales fallas mecánicas.

PUBLICIDAD