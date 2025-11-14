Generación Silver

¿Es posible vivir 100 años? 5 hábitos que podrían contribuir a alcanzar la meta

Investigaciones científicas revelan que la incorporación de rutinas simples y sostenidas en el día a día puede influir de manera decisiva en la salud, el bienestar y la longevidad

Guardar
La actividad física variada es
La actividad física variada es una de las claves de la longevidad

Vivir hasta los 100 años y mantener una salud óptima es una posibilidad real para quienes adoptan ciertos hábitos diarios respaldados por la evidencia científica.

Así lo afirma Renée Onque, experta en salud y longevidad, quien —según GQ— destaca que las prácticas cotidianas observadas en las Zonas Azules, regiones del mundo donde la longevidad es excepcionalmente alta, ofrecen claves valiosas para quienes desean extender su vida y mejorar el bienestar físico y mental.

Las Zonas Azules, como Okinawa en Japón, han sido estudiadas por la gran cantidad de personas que superan el siglo de vida en condiciones de independencia y fortaleza.

Según GQ, la longevidad en estos lugares no depende de intervenciones costosas ni soluciones milagrosas, sino de la integración de rutinas saludables que benefician tanto al cuerpo como a la mente. Onque subraya que la ciencia ha identificado cinco hábitos fundamentales que, practicados cada día, pueden marcar una diferencia significativa en la calidad y duración de la vida.

La curiosidad y el deseo
La curiosidad y el deseo de aprender fortalecen la mente y ayudan a adaptarse a un mundo cambiante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco hábitos para alcanzar la longevidad según la ciencia

1. Alimentación: la base de la longevidad

El primer pilar es la alimentación. Renée Onque señala que la dieta Mediterránea —rica en plantas, legumbres, nueces y granos enteros, y con consumo muy limitado de carne roja— se asocia con una mayor esperanza de vida.

No exige una restricción absoluta, sino priorizar una alimentación equilibrada y reducir al mínimo los alimentos procesados, azúcares y grasas. Esta pauta, según la experta citada por GQ, constituye la base de la longevidad en las Zonas Azules.

La dieta Mediterránea, rica en
La dieta Mediterránea, rica en plantas y baja en carne roja, se asocia con una mayor esperanza de vida (Imagen ilustrativa Infobae).

Un estudio reciente publicado en Pubmed confirma que las dietas basadas en alimentos vegetales y la reducción del consumo de carne roja pueden disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades crónicas hasta en un 25%.

2. Creencias y vida espiritual

El tercer aspecto respaldado por la ciencia es la importancia de las creencias, la vida espiritual o una filosofía personal. Onque explica en GQ que quienes cultivan una vida espiritual o mantienen creencias sólidas —al margen de la religión o el sistema de valores— pueden vivir hasta 14 años más que quienes carecen de este componente.

Esta práctica otorga sentido, felicidad y actitudes positivas ante la vida, lo que contribuye a una mayor longevidad.

3. Actividad física diaria y variada

El segundo hábito esencial es la actividad física frecuente y variada. Más allá de rutinas de ejercicio estructuradas, Onque recomienda buscar oportunidades para moverse varias veces durante el día: caminar durante las llamadas, estirarse en el trabajo, optar por las escaleras, usar la bicicleta y realizar tareas domésticas.

La actividad física diaria y
La actividad física diaria y variada reduce el riesgo de mortalidad prematura y potencia el bienestar general (Imagen ilustrativa Infobae)

La experta indica que la clave está en evitar el sedentarismo y aprovechar cualquier momento para estar activo, preferentemente al aire libre y bajo la luz solar. Este enfoque potencia los beneficios y puede añadir años de vida. Investigaciones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health señalaron que quienes realizaban al menos 7.000 pasos diarios reducían considerablemente el riesgo de mortalidad prematura.

4. Relaciones personales y lazos sociales

El cuarto hábito se enfoca en las relaciones personales. Según estudios citados por GQ y el estudio longitudinal de Harvard, mantener vínculos sociales de calidad mejora la felicidad, la salud y la longevidad. Onque recomienda dedicar tiempo a fortalecer lazos, escuchar y compartir experiencias.

5. Propósito vital y aprendizaje continuo

Finalmente, el propósito vital y el aprendizaje continuo conforman el quinto hábito esencial. Inspirada en la práctica del Ikigai de Okinawa, Onque explica que tener un propósito claro y asumir actividades que ayuden a cumplirlo puede añadir hasta 8 años de vida frente a quienes no poseen este enfoque.

La integración de cinco hábitos
La integración de cinco hábitos saludables aumenta la probabilidad de alcanzar los 100 años con bienestar físico y mental (Imagen ilustrativa Infobae)

La experta destaca la importancia de mantener una mentalidad de crecimiento y seguir aprendiendo, lo que mantiene el cerebro activo y favorece la adaptación al mundo cambiante.

La integración de estos cinco hábitos, según la evidencia presentada por GQ y respaldada por estudios científicos recientes, no solo aumenta la probabilidad de alcanzar los 100 años, sino que también garantiza una vida más saludable y plena.

Mantener la curiosidad y el deseo constante de aprender se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la mente y permanecer conectados con la realidad.

Temas Relacionados

LongevidadZonas AzulesHábitos saludablesDieta mediterráneaHarvard T.H. Chan School of Public HealthsaludGQNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

El día que Mariano Grondona elogió la rebelión de los viejos

Era el año 1994, y los jubilados protestaban todos los miércoles frente al Congreso por sus magras pensiones. El abogado y periodista destacó: “Están golpeando las puertas de la vida”

El día que Mariano Grondona

Vacunas después de los 60: cuáles hay que aplicarse y por qué son fundamentales para un envejecimiento saludable

Mantener completos los esquemas de vacunación ayuda a prevenir internaciones y complicaciones por enfermedades evitables. Cuáles son las recomendadas para los adultos mayores

Vacunas después de los 60:

La heroica reinvención de un abuelo al que los “asesinos de Brabante” le arrebataron a casi toda su familia

Se cumplieron 40 años del último de una seguidilla de asaltos violentos y mortíferos que asolaron Bélgica en los 80 y cuya autoría y móvil siguen en el misterio. Un film reconstruye la resiliencia de un abuelo que se acababa de jubilar pero debió volver a la vida activa para educar a su nieto huérfano y a la lucha por el reclamo de justicia

La heroica reinvención de un

Hablar otros idiomas retrasa el envejecimiento: ¿es posible aprenderlos de grandes?

El descubrimiento de que el multilingüismo puede volver más lento el deterioro cognitivo es un incentivo para emprender desde jóvenes este aprendizaje. Pero también alienta a los seniors a animarse al desafío de estudiar una nueva lengua, a cualquier edad

Hablar otros idiomas retrasa el

Flora Proverbio, experta en sexualidad femenina: “El erotismo no caduca después de los 50, exige nuevas formas de ejercicio”

En su libro ‘Triángulos plateados’ la autora impulsa a repensar la autonomía y el bienestar emocional de las mujeres en la segunda mitad de la vida

Flora Proverbio, experta en sexualidad
DEPORTES
La contundente respuesta de Dibu

La contundente respuesta de Dibu Martínez tras las críticas de Gennaro Gattuso: “No saben lo que es Sudamérica”

La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

Mike Tyson aseguró que sabe por qué perdió contra Jake Paul: la razón por la que pidió la revancha

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

TELESHOW
Los shows de los argentinos

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

Estados Unidos advirtió de “consecuencias graves” para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Trump

Estados Unidos y Argentina anunciaron un histórico acuerdo comercial: qué incluye y cómo cambiará el vínculo bilateral