Cómo evitar estafas durante el Hot Sale

Este año el evento contará con más de 800 marcas

La próxima edición del Hot Sale se realizará la semana que viene y se espera una alta demanda por parte de los consumidores. Ante el crecimiento esperado de las operaciones digitales, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) recomendó extremar los recaudos para evitar fraudes.

Este año el evento contará con más de 800 marcas, de las cuales el 48% son pymes, y se desarrollará desde el lunes 11 al miércoles 13 de mayo.

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Como regla general, las empresas deben ofrecer al menos un 5% de descuento y tres o más cuotas sin interés, o bien un 10% de rebaja directa sobre el precio de lista. Como referencia, en la edición 2025 el descuento promedio alcanzó el 30 por ciento.

En primer lugar, para minimizar riesgos de estafas, CACE aconsejó ingresar siempre a las tiendas desde la web oficial del Hot Sale, lo que permite asegurar que se navega en páginas auténticas y no en sitios falsos.

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Para minimizar riesgos de estafas, CACE aconsejó ingresar siempre a las tiendas desde la web oficial del Hot Sale (Infobae/Jovani Pérez)

Además, antes de pagar, es fundamental confirmar que la página es segura. Según CACE, se debe verificar que la dirección comience con “https” y que aparezca el ícono de candado amarillo en la parte inferior derecha del navegador durante el pago.

Estos elementos indican que la conexión es segura y que los datos personales estarán protegidos. También se recomienda comprobar la reputación del sitio y del vendedor antes de concretar la compra.

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Es importante revisar la información de contacto publicada en la tienda: dirección física, teléfono, CUIT, razón social y políticas de cambios, devoluciones y envíos. Si alguno de estos datos resulta confuso o proviene de un país ajeno a la marca, se sugiere desconfiar del sitio.

Otra de las recomendaciones de CACE es escribir la URL directamente en el navegador, evitando acceder desde enlaces en correos electrónicos o páginas de terceros.

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Asimismo, se aconseja compartir solo los datos indispensables para la compra. Si un sitio solicita información innecesaria, es mejor no avanzar con la operación.

Llevar un registro escrito de las compras facilita conservar la información enviada por el comercio, como comprobantes y términos legales. CACE sugiere guardar estos datos hasta que finalice el período de garantía del producto.

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La entidad remarcó que, ante problemas con la compra, los usuarios pueden presentar un reclamo ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Se aconseja compartir solo los datos indispensables para la compra (Freepik)

Para hacerlo, es necesario contar con la documentación vinculada al bien o servicio adquirido: factura, ticket de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto u orden de servicio. Esta información será solicitada al momento de la conciliación.

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Expectativas

Por otra parte, vale recordar que los consumidores podrán encontrar 11 categorías: Electro y Tecno, Viajes, Bebés y Niños, Salud y belleza, Deportes y Fitness, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos, Servicios y Varios.

Andrés Zaied, presidente de CACE, destacó: “En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”.

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El foco de esta edición estará puesto en:

Más cuotas sin interés Descuentos fuertes Liquidación de stock Envíos más rápidos y gratuitos

En cuanto a las expectativas, Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG, apuntó: “El Hot Sale en Argentina se da en un contexto de consumo resiliente, en línea con lo que BCG observa para los mercados emergentes. El 44% de los consumidores argentinos proyecta aumentar su gasto en los próximos seis meses, lo que genera expectativas positivas tanto para marcas como para consumidores”.

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“Para este Hot Sale esperamos un consumidor muy selectivo, que no deja de comprar pero compara más, busca financiamiento y prioriza oportunidades concretas de valor”, señaló.

En un contexto de economía a dos velocidades, “las categorías con mayor tracción deberían ser aquellas donde la promoción resuelve una decisión postergada o mejora el acceso, como tecnología, dispositivos móviles, viajes, ocio, cuidado personal y bienes durables”, agregó Astudillo.