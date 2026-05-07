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Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Luego de un descanso obligado por una bronquitis, la gran diva argentina regresa con su emblemático programa y una mesa ligada al mundo del espectáculo

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Primer plano de Mirtha Legrand, una mujer mayor con cabello rubio platinado, usando un vestido de lentejuelas color cobre, joyas y su dedo índice derecho en la barbilla
Mirtha Legrand, conductora de televisión, sonríe luciendo un deslumbrante vestido rojo de lentejuelas durante una emisión de "La Noche de Mirtha", capturando la atención del público con su estilo único y atemporal.

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de tres semanas de ausencia y lo celebra el espectáculo nacional. El sábado 9 de mayo, a las 21:30, conducirá una nueva edición de La noche de Mirtha por El Trece. La vuelta llega tras una bronquitis que la mantuvo fuera de pantalla y que la obligó a ceder el lugar a su nieta Juana Viale.

La recuperación no fue sencilla. El cuadro se originó por la exposición prolongada al aire acondicionado le afectó los bronquios y derivó en un tratamiento con antibióticos. Marcela Tinayre fue quien salió a dar precisiones: aclaró que el origen era algo menor y que su madre tiene buena salud en términos generales. “Lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo”, contó su hija.

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Incluso cuando ya estaba casi repuesta, una salida al teatro a ver Rocky le jugó en contra: la refrigeración del lugar retrasó el alta definitiva. Su médico le indicó no grabar el programa para asegurarse una recuperación total. “Siguiendo la recomendación de mi médico, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año”, escribió la Chiqui en sus redes.

mirtha legrand juana viale
Durante su ausencia Mirtha fue reemplazada por su nieta Juana Viale

Tinayre también contó que durante el reposo Mirtha no perdió el hilo de la actualidad: “Lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo”, expresó la conductora,llevando tranquilidad sobre el cuadro de la diva de 99 años. Finalmente, y tal lo había anticipado el médico, una vez cumplidos los plazos correspondientes Legrand estará nuevamente comandando la mesaza.

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La mesa del sábado reúne a cuatro figuras con proyectos en plena actividad. Mariano Martínez, quien protagoniza en Buenos Aires Ni media palabra junto a Nicolás Cabré tras el éxito de Carlos Paz y acaba de asumir como conductor de la edición número 15 de La Jaula de la Moda. Además, Elena Roger con su proyecto Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, una ópera rock que se presenta de miércoles a domingos en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, con 55 canciones de Charly García y un elenco de 30 artistas.

Por su parte, Fernanda Metilli integrante el elenco de Las chicas de la culpa, un espectáculo que reúne a cuatro comediantes —junto a Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Ballarini— con humor ácido, improvisación y contacto directo con el público. Otro artista, Juan Leyrado, llega desde el unipersonal Sarmiento, la clase, donde encarna al prócer para ofrecer una clase magistral sobre educación y progreso, con reflexiones, confesiones y provocaciones sobre uno de los personajes más discutidos de la historia argentina. Cuatro artistas de diferentes estilos y recorridos para hablar del espectáculo nacional. Y celebrar el regreso de Mirtha a sus emblemáticas mesazas.

El té de los domingos, señal de regreso

Mirtha Legrand se reencontró con sus amigos en el clásico té de los domingos en su casa
Mirtha Legrand se reencontró con sus amigos en el clásico té de los domingos en su casa

Antes de volver a los estudios, Mirtha retomó otro de sus rituales: el té de los domingos en su casa. Con 99 años, recibió a su círculo más cercano —Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, Dany Mañas y Martín Cabrales— en una tarde que funcionó como anticipo de la vuelta a la normalidad. La única ausencia fue la de Teté Coustarot, que se encontraba de viaje.

Según pudo saber Teleshow, la escena evocótardes de confidencias, risas y el tono familiarque caracteriza a las reuniones en la casa de Mirtha. La diva, perfectamente maquillada por Gladys Andrade lució un conjunto color natural, con una chalina sobre los hombros y una amplia sonrisa al volver a encontrarse con sus afectos.

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