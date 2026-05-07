La OMS pidió que Argentina y Estados Unidos reconsideren su salida de la organización tras el brote de hantavirus

La OMS pide que Estados Unidos y Argentina vuelvan a integrarla

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su confianza en que la gravedad de la emergencia frente al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de esta organización, que en ambos casos ya se hizo efectiva.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo Tedros en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

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El director general remarcó la importancia de la colaboración global, afirmando: “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”. Atribuyó a la retirada de ambos países un “vacío” en la cobertura sanitaria que solo beneficia a los virus, no a las poblaciones: “La seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus”.

El brote, originado por una pareja neerlandesa, provocó tres muertes y varios contagios a bordo del crucero (AFP)

Pese a haber consumado su salida formal, Argentina mantiene activa la cooperación técnica con la OMS, reflejando la prioridad sanitaria por encima de las divergencias políticas. En el caso estadounidense, la salida fue oficializada el 22 de enero, un año después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la decisión.

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Los especialistas de la OMS advierten que la rapidez con que el virus se desplazó desde Sudamérica al resto del mundo ilustra los riesgos de debilitamiento de las estructuras sanitarias y del recorte presupuestario en contextos de emergencias infecciosas.

“Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo. Seguiremos colaborando y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país ni en el resto del mundo”, afirmó Ghebreyesus.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus instó a Estados Unidos y Argentina a retomar su participación en la organización ante la emergencia sanitaria

La OMS, al quedar a cargo del operativo internacional para controlar la situación, rastrea los movimientos de pasajeros y tripulación de más de veinte nacionalidades que viajaban en el MV Hondius.

Treinta de los pasajeros abandonaron el crucero el 24 de abril en la isla de Santa Elena, mientras que la compañía Oceanwide Expeditions despliega esfuerzos para identificar y contactar a todas las personas que embarcaron y desembarcaron desde el 20 de marzo. La organización sanitaria ha centralizado las alertas, compartido información genética del virus y coordinado evacuaciones médicas, funciones consideradas clave para una enfermedad cuya expansión hacia Europa, áfrica y Estados Unidos transformó rápidamente un episodio regional en un desafío internacional.

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La OMS centraliza las alertas, comparte información genética del virus y coordina evacuaciones médicas a escala internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante Andes Sur, detectada en el MV Hondius, constituye la única cepa de hantavirus con transmisión comprobada entre personas.

Este brote, originado presuntamente por una pareja neerlandesa que habría contraído el virus durante un recorrido turístico por Argentina y Chile, se extendió luego dentro del barco, forzando la aplicación de protocolos internacionales de cuarentena y rastreo de contactos, y marcando con tres muertes y varios contagios confirmados la magnitud del impacto.

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