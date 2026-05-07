República Dominicana

Superan las 19,000 obras registradas en República Dominicana y se extiende el plazo hasta el 15 de mayo

La prórroga permitirá que los creadores formalicen la protección de sus trabajos hasta mediados de mayo, beneficiando tanto a quienes residen en el país como a aquellos en el extranjero mediante distintas modalidades de inscripción

Guardar
Google icon
La ONDA registró 19,281 obras de autores dominicanos, cifra impulsada por la exención de pago durante el Día Mundial del Escritor y del Derecho de Autor. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La ONDA registró 19,281 obras de autores dominicanos, cifra impulsada por la exención de pago durante el Día Mundial del Escritor y del Derecho de Autor. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Durante abril, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) registró un total de 19,281 obras creadas por autores dominicanos, una cifra impulsada por la exención de pago ofrecida en el marco del Día Mundial del Escritor y del Derecho de Autor. Esta medida motivó a cientos de creadores a formalizar la protección legal de su producción intelectual.

El informe de la ONDA muestra que el 70.7 % de los registros se concentró en Santo Domingo, con 13,624 inscripciones, mientras que Santiago sumó el 29.2 %, equivalente a 5,657 obras. Las cifras reflejan el alto nivel de participación de ambas ciudades en este proceso facilitado por la gratuidad del trámite, que podía realizarse tanto de manera presencial como digital.

PUBLICIDAD

Las letras para obras musicales lideraron las inscripciones con 13,003 registros, es decir, el 67.4 % del total. Les siguieron las obras musicales con o sin letra (2,607), letras musicales (620) y libros (477). Además, se certificaron fonogramas (429), obras de pintura (423), poemas (290), dibujos (146) y piezas de artesanía artística (122), lo que evidencia la diversidad de expresiones creativas protegidas durante el periodo.

Ante la demanda y el hecho de que algunos autores no lograron completar el registro en abril, la ONDA, a través de su director general José Rubén Gonell Cosme, decidió ampliar el plazo para realizar inscripciones sin costo hasta el 15 de mayo. Esta decisión fue formalizada en la Resolución 006-2026, firmada por Gonell Cosme y respaldada por el Comité de Tasas. El funcionario señaló que la extensión busca facilitar el acceso, permitiendo que tanto residentes en el país como dominicanos en el extranjero puedan certificar sus obras, ya sea de manera presencial en Santo Domingo y Santiago o en línea.

PUBLICIDAD

La extensión del plazo para registrar obras sin costo se amplió hasta el 15 de mayo, según lo dispuso la Resolución 006-2026 de la ONDA. (Foto: ONDA)
La extensión del plazo para registrar obras sin costo se amplió hasta el 15 de mayo, según lo dispuso la Resolución 006-2026 de la ONDA. (Foto: ONDA)

La institución indicó que los requisitos y procedimientos para el registro están disponibles en su sitio web y redes sociales. La entidad subrayó que este tipo de iniciativas busca afianzar la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, en línea con las políticas públicas implementadas desde 2020.

El organismo enfatizó que facilitar el proceso de registro es parte de una estrategia para que esta práctica se convierta en una rutina dentro de la industria creativa, y no se perciba como un trámite opcional. El objetivo es fomentar una cultura de respeto y protección al trabajo intelectual de los autores dominicanos.

Las sociedades de gestión colectiva han respaldado la medida, señalando que la protección legal de los derechos morales y patrimoniales de sus miembros se ve fortalecida. Además, el registro gratuito representa un ahorro para los creadores, lo que podría incentivar la formalización de más obras.

ONDA reiteró la invitación a los autores que no han registrado sus creaciones a aprovechar este periodo especial, destacando que esta oportunidad contribuye a la seguridad legal de sus obras tanto en el ámbito local como internacional. El proceso busca consolidar una cultura de protección y reconocimiento de la creatividad nacional, ofreciendo las herramientas necesarias para que los derechos de autor sean un pilar en el desarrollo cultural.

Google icon

Temas Relacionados

Oficina Nacional de Derecho de AutorSanto DomingoPropiedad IntelectualIndustria CreativaRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Honduras: Colapso de puente colgante cobra la vida de tres miembros de una misma familia

Lo que comenzó como un fatídico accidente terminó en una tragedia absoluta tras el colapso de un puente colgante en Ocotepeque, la lista de víctimas mortales ascendió a tres miembros de una misma familia

Tragedia en Honduras: Colapso de puente colgante cobra la vida de tres miembros de una misma familia

La tecnificación del riego agrícola promete ahorrar hasta un 60% de agua en República Dominicana

Adoptar estas soluciones tecnológicas puede aumentar la productividad de los cultivos hasta en un 40% y reducir costes operativos, abriendo la puerta a una mayor sostenibilidad ambiental y económica para los productores

La tecnificación del riego agrícola promete ahorrar hasta un 60% de agua en República Dominicana

Fiscalía expone vigilancia y procedimientos previos a homicidios de la MS-13 en El Salvador

Los registros presentados en el juicio muestran cómo la agrupación criminal documentaba movimientos, elaboraba seguimientos y coordinaba acciones bajo indicaciones jerárquicas en el período analizado por las autoridades

Fiscalía expone vigilancia y procedimientos previos a homicidios de la MS-13 en El Salvador

El CIEN advierte que la Ley Antilavado en Guatemala presenta posibles inconstitucionalidades y deficiencias técnicas

El análisis jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales señala inconsistencias técnicas y dudas legales en el texto aprobado por el Congreso, advirtiendo sobre riesgos de indefinición operativa y choques con la autonomía de instituciones clave

El CIEN advierte que la Ley Antilavado en Guatemala presenta posibles inconstitucionalidades y deficiencias técnicas

Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abusos físicos y sexuales contra su esposa en El Salvador

Un tribunal especializado de Santa Ana condenó a un hombre por obligar a su esposa a mantener relaciones sexuales con varias personas, ejercer violencia psicológica y amenazarla de muerte

Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abusos físicos y sexuales contra su esposa en El Salvador

TECNO

Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Así puedes detectar una llamada fraudulenta antes de contestar: lo que debes saber según expertos

Un iPhone olvidado en un autobús desató una persecución y posibles sanciones para el conductor

El DJ de Spotify se vuelve políglota: 4 nuevos idiomas, incluido portugués brasileño, llegan a la IA

Si tienes esta aplicación instalada en tu PC podrías estar expuesto a ciberdelincuentes

ENTRETENIMIENTO

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Billie Eilish y el síndrome de Tourette: cómo es vivir suprimiendo tics constantemente frente a las cámaras

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada

MUNDO

El negociador ucraniano se reúne en Florida con enviados de Trump para impulsar un nuevo diálogo con Rusia

El negociador ucraniano se reúne en Florida con enviados de Trump para impulsar un nuevo diálogo con Rusia

Delfines en la guerra: mitos y verdades sobre el uso militar de mamíferos marinos

Líbano e Israel celebrarán nuevas conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo para prolongar el alto el fuego

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

El escándalo del falso Nobel: un profesor francés creó un premio, se lo adjudicó y ahora será juzgado