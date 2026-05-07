Superan las 19,000 obras registradas en República Dominicana y se extiende el plazo hasta el 15 de mayo

La ONDA registró 19,281 obras de autores dominicanos, cifra impulsada por la exención de pago durante el Día Mundial del Escritor y del Derecho de Autor. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Durante abril, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) registró un total de 19,281 obras creadas por autores dominicanos, una cifra impulsada por la exención de pago ofrecida en el marco del Día Mundial del Escritor y del Derecho de Autor. Esta medida motivó a cientos de creadores a formalizar la protección legal de su producción intelectual.

El informe de la ONDA muestra que el 70.7 % de los registros se concentró en Santo Domingo, con 13,624 inscripciones, mientras que Santiago sumó el 29.2 %, equivalente a 5,657 obras. Las cifras reflejan el alto nivel de participación de ambas ciudades en este proceso facilitado por la gratuidad del trámite, que podía realizarse tanto de manera presencial como digital.

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Las letras para obras musicales lideraron las inscripciones con 13,003 registros, es decir, el 67.4 % del total. Les siguieron las obras musicales con o sin letra (2,607), letras musicales (620) y libros (477). Además, se certificaron fonogramas (429), obras de pintura (423), poemas (290), dibujos (146) y piezas de artesanía artística (122), lo que evidencia la diversidad de expresiones creativas protegidas durante el periodo.

Ante la demanda y el hecho de que algunos autores no lograron completar el registro en abril, la ONDA, a través de su director general José Rubén Gonell Cosme, decidió ampliar el plazo para realizar inscripciones sin costo hasta el 15 de mayo. Esta decisión fue formalizada en la Resolución 006-2026, firmada por Gonell Cosme y respaldada por el Comité de Tasas. El funcionario señaló que la extensión busca facilitar el acceso, permitiendo que tanto residentes en el país como dominicanos en el extranjero puedan certificar sus obras, ya sea de manera presencial en Santo Domingo y Santiago o en línea.

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La extensión del plazo para registrar obras sin costo se amplió hasta el 15 de mayo, según lo dispuso la Resolución 006-2026 de la ONDA. (Foto: ONDA)

La institución indicó que los requisitos y procedimientos para el registro están disponibles en su sitio web y redes sociales. La entidad subrayó que este tipo de iniciativas busca afianzar la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, en línea con las políticas públicas implementadas desde 2020.

El organismo enfatizó que facilitar el proceso de registro es parte de una estrategia para que esta práctica se convierta en una rutina dentro de la industria creativa, y no se perciba como un trámite opcional. El objetivo es fomentar una cultura de respeto y protección al trabajo intelectual de los autores dominicanos.

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Las sociedades de gestión colectiva han respaldado la medida, señalando que la protección legal de los derechos morales y patrimoniales de sus miembros se ve fortalecida. Además, el registro gratuito representa un ahorro para los creadores, lo que podría incentivar la formalización de más obras.

ONDA reiteró la invitación a los autores que no han registrado sus creaciones a aprovechar este periodo especial, destacando que esta oportunidad contribuye a la seguridad legal de sus obras tanto en el ámbito local como internacional. El proceso busca consolidar una cultura de protección y reconocimiento de la creatividad nacional, ofreciendo las herramientas necesarias para que los derechos de autor sean un pilar en el desarrollo cultural.

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