Dime de qué te ríes y te diré cómo envejeces: la ciencia revela el poder terapéutico del humor

El humor influye en la calidad de vida y el bienestar emocional de los adultos mayores, según un estudio de Aberystwyth University. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de encontrar motivos para reír es mucho más que un pasatiempo para quienes superan los 60 años. Investigadores de Aberystwyth University, según informa el portal especializado Phys.org, han demostrado que el humor influye profundamente en la manera en que los adultos mayores enfrentan los desafíos del envejecimiento y mantienen sus vínculos sociales.

En entrevistas en profundidad realizadas en Gales, Escocia e Inglaterra, los participantes destacaron que el humor se integra de forma cotidiana en su experiencia de vida y actúa como un recurso emocional. Para muchas personas mayores, el humor proporciona un respiro ante situaciones difíciles y funciona como un mecanismo de apoyo para sobrellevar los cambios físicos y emocionales propios de esta etapa de la vida.

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Entre los testimonios recogidos, sobresale la frase “si no me riera, lloraría”, que resume la carga emocional que puede aliviar una actitud humorística. Este enfoque muestra que el humor es, más allá del entretenimiento, una herramienta para preservar la calidad de vida y la salud mental en la vejez.

La risa fortalece los vínculos sociales entre adultos mayores y motiva una mayor participación en actividades de interacción social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos del humor como mecanismo de afrontamiento y dignidad

El estudio revela que los adultos mayores recurren al humor para hacer frente a situaciones de duelo y al deterioro de la salud en sus seres queridos. Esta se convierte en una forma de mantener la dignidad cuando las circunstancias son adversas y como escudo emocional ante la pérdida y el sufrimiento. Esta estrategia ayuda a sobrellevar las preocupaciones cotidianas y a conservar una visión positiva en momentos difíciles.

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La investigación indica que no solo es una vía para el alivio momentáneo, sino que permite a los adultos mayores afrontar los retos de la vejez con mayor fortaleza emocional. En particular, sirve para procesar el duelo y conservar cierto control sobre el estado anímico. Para muchos, reír ante la adversidad constituye un gesto que refuerza la capacidad de sobreponerse.

La percepción y el uso del humor varían según el género, con mujeres que lo utilizan para afrontar emociones y hombres que priorizan la cohesión de grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de género en el uso y percepción del humor

El análisis de las entrevistas muestra diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al empleo del humor. Las mujeres tienden a utilizarlo para manejar situaciones emocionalmente sensibles y para desviar sentimientos difíciles, además de demostrar mayor conciencia sobre los posibles efectos negativos de determinados tipos de bromas.

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Por su parte, los hombres entrevistados destacan el humor como herramienta de cohesión social y resaltan cómo facilita la creación de lazos y la integración en grupos. En este sentido, cumple funciones diversas y su impacto puede variar según el contexto personal y social.

Existen límites y preferencias diversas en el uso del humor entre adultos mayores, quienes rechazan chistes ofensivos o agresivos sobre la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del humor en las relaciones y la interacción social

El estudio indica que la risa compartida fortalece los vínculos entre adultos mayores y los impulsa a buscar más oportunidades de interacción social. Aquellos con mayor bienestar emplean el humor de manera abierta para animar a otros, establecer conexiones y mantener una perspectiva optimista.

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En cambio, los participantes con menor bienestar lo utilizan principalmente de forma defensiva, como una especie de escudo para enfrentar la vulnerabilidad. Esta diferencia en el uso del humor se refleja en la calidad de las relaciones y en la disposición a participar en la vida social.

Preferencias, límites y percepción generacional del humor en la vejez

La investigación identifica una diversidad de preferencias respecto a los tipos de humor y comedia. Algunos adultos mayores disfrutan de un humor irónico o de corte más negro —por ejemplo, bromas autorreferenciales sobre la vejez compartidas entre pares—, mientras que otros rechazan chistes que tengan como objeto a las personas, que utilicen lenguaje vulgar o adopten un tono agresivo, según sus testimonios directos.

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Varios entrevistados mencionan que los chistes sobre la vejez y los estereotipos pueden reforzar una imagen negativa de sí mismos. Otros consideran aceptable ese tipo de bromas cuando se comparten con personas de la misma generación.

Asimismo, existe una desconexión con las generaciones más jóvenes: algunos participantes señalaron sentirse desfasados respecto al humor contemporáneo, mostrando preocupación ante la posibilidad de que el tipo de humor que disfrutan ya no sea apropiado. Esta brecha generacional implica que los adultos mayores a menudo moderan su espontaneidad y replantean los límites de la comicidad para evitar ofender a otros.

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Los expertos sugieren profundizar la investigación sobre envejecimiento y humor para comprender mejor los beneficios y riesgos para el bienestar del adulto mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y conclusiones del estudio sobre el humor y el envejecimiento

Los autores del estudio señalan que es necesario tratar la investigación sobre el envejecimiento con mayor profundidad y rigor, a través de estudios más amplios que permitan explorar las diferencias entre los distintos grupos de adultos mayores.

El investigador Gil Greengross sostiene que, aunque algunos participantes encuentran placer en el humor oscuro, existe un rechazo generalizado a los estilos que resultan ofensivos o denigrantes. Greengross remarca la importancia de comprender el equilibrio entre el humor positivo y el potencial daño de ciertas bromas para apreciar su verdadero impacto en el bienestar de las personas mayores.

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