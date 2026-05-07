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Fito Páez lanzó el adelanto de su nuevo disco: un grito de guerra y un regreso a las fuentes del rock and roll

Con una idea casi opuesta a la obra conceptual Novela, el rosarino presentó “Shine”, el single del álbum que concebió durante su internación. Un tema visceral y rabioso con destino de hit

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Fito Paez - Shine (Video Oficial)

Fito Páez no se detiene. Mientras resuenan los ecos de su ópera Novela y continúa con las presentaciones del Sale el Sol Tour 2026, el rosarino es consecuente con su carrera y sigue mirando adelante y presentando nuevas canciones. En esta oportunidad se trata de Shine, el adelanto de su nuevo álbum: un trabajo que surgió en el momento menos pensado y que lo devuelve a las raíces del rock and roll.

El origen de este disco se remonta a septiembre de 2024, cuando un accidente doméstico le provocó una fractura en las costillas y lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica. En pleno auge de la biopic El amor después del amor y la gira sostenida en el histórico álbum, el músico debió suspender conciertos, grabaciones y cualquier actividad pública. Lo que vino después fue un reposo prolongado, y de ese silencio brotaron las canciones que forman este nuevo álbum.

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El disco encarna, en ese sentido, un renacer. Y para ello, nada mejor que volver a los orígenes. Aquellos largos meses de quietud forzada se convirtieron en el terreno donde Páez trazó su camino de vuelta, con una mirada certera sobre el tiempo en que vivimos anclado en los sonidos y en la actitud que lo forjaron como artista. Y “Shine” es la primera prueba de eso.

Shine, el adelanto del nuevo disco de Fito Páez
La portada de Shine, el adelanto del nuevo disco de Fito Páez

El single tiene un sonido crudo y directo. Los delays atraviesan la mezcla y la producción evoca el trabajo que John Lennon y Phil Spector realizaron cuando homenajearon las raíces del rock & roll. Páez suena a clásico, y esa decisión estética no es casual: el tema convoca al oyente a despertar del espíritu enajenante que lo rodea, haciendo gala del traje de artista existencialista que tan bien le queda.

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“Shine”, que también será el nombre del disco, funciona como un llamado a la acción. La letra interpela con una urgencia que el pop contemporáneo raramente se permite una pregunta que, lejos de ser retórica, se presenta como el eje de todo el tema. Y también, de un intento por recuperar aquello que nos hacía felices: “¿¡Dónde mierda quedaron la alegría, los abrazos y la amistad?!”, grita Fito. Y está abierto a escuchar respuestas.

La canción sintetiza un proceso de deshumanización: el sujeto que se vuelve extraño en su propio entorno, subyugado en un universo de alienación tecnológica. Las consignas se acumulan con la contundencia de un manifiesto: “Salgan a las calles, desconéctense del feed”, “¡Qué tiempos aburridos nos tocó vivir, tiren los teléfonos!”, “Me gustaba cuando el mundo andaba todo dado vuelta, desesperadamente feliz…”.

Fito Paez
Fito Páez durante su serie de conciertos en Rosario: de la intimidad del teatro a la opulencia del Monumento a la Bandera

Todo eso ocurre en un momento en que la tiranía del like domina medios y tendencias. Frente a ese escenario, “Shine” demuestra que el rock vernáculo puede ser revitalizante. El tema no solo marca el retorno a las esencias musicales de Páez, sino que propone también volver a encontrarse con el otro y con uno mismo.

El videoclip ratifica esta sensación. La banda a pleno y en escena, sin demasiados artificios, ni cortes abruptos ni abuso de recursos. Tocando rock and roll, como cuando se fue de su casa allá en Rosario. También lo transmite la portada, con Páez sentado al piano, escudo y arma de su obra, con un grito que sale de las entrañas. Regresar a las bases, en tiempos de saturación digital, resulta un gesto tan musical como humano.

Lo dicho, Fito siempre está en movimiento. “Shine” llega en medio de sus conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte del tour nacional Sale el sol. Viene de editar Novela, una mirada retrospectiva, una más, de su vida, y de un concierto histórico en el Monumento a la Bandera de su ciudad natal. Y seguirá andando, como lo manda su historia de artista integral que lleva más de 40 años ofreciendo su corazón.

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