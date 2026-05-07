El Salvador

El Salvador impulsa la profesionalización y la formalización laboral para mejorar el acceso al empleo

Programas como Oportunidades, la migración laboral y jornadas de intermediación han permitido que miles de salvadoreños accedan a empleos formales y mejores salarios, según destacó el ministro de Trabajo, Rolando Castro

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Mano con traje entrega carpeta azul "Empleo Formal" a otra mano. En el escritorio: bolígrafo, sellos y monitor. Fondo desenfocado con escudo de El Salvador.
Una mano adulta entrega una carpeta azul rotulada "Empleo Formal" a otra mano joven, simbolizando la transición y formalización laboral en una oficina gubernamental con el escudo de El Salvador de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación del mercado laboral salvadoreño se ha convertido en uno de los principales ejes de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en los últimos años.

En una entrevista en el programa Frente a Frente, el titular de la cartera, Rolando Castro, expuso los desafíos y avances del país en materia de formación profesional, formalización laboral, programas de inserción y migración de trabajadores, así como las estrategias para dinamizar el acceso al empleo.

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El funcionario subrayó que uno de los mayores retos es adaptar la formación académica y técnica de la fuerza laboral a las nuevas exigencias de los sectores productivos.

El Salvador ha estado históricamente bajo un concepto de globalización del trabajo, que viene un viento fuerte, pero nuestra formación de los trabajadores ha estado en sentido contrario”, afirmó el funcionario.

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Por lo que, la profesionalización de la clase trabajadora resulta clave para enfrentar los retos del presente y del futuro en el mercado laboral, donde la demanda de perfiles técnicos y especializados supera ampliamente la oferta tradicional.

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, durante su participación en el programa de entrevista donde expuso los avances en formalización laboral y programas de inserción para jóvenes y adultos mayores (Cortesía @UGTElSalvador).
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, durante su participación en el programa de entrevista donde expuso los avances en formalización laboral y programas de inserción para jóvenes y adultos mayores (Cortesía @UGTElSalvador).

Para Castro, la actualización de la educación básica y técnica debe ser una prioridad nacional, involucrando tanto a instituciones académicas como a empleadores para diseñar rutas de formación más acordes a la realidad productiva.

“Estamos en la construcción de un híbrido donde formación, preparación, con un salario básico puede empezar la persona a laborar con el concepto de proceso de aprendizaje, y ahí la empresa va evaluando”, explicó el ministro durante la entrevista.

Formalización laboral y oportunidades para jóvenes y adultos mayores

En ese contexto, la transición de la informalidad a la formalidad se presenta como un objetivo central de la gestión. Castro confirmó que el Ministerio de Trabajo ha enviado una propuesta al presidente de la República para facilitar el paso de los trabajadores informales al sector formal, buscando ampliar la protección social y garantizar el acceso a derechos laborales.

El funcionario señaló que, para lograrlo, se requiere la colaboración activa de empleadores, trabajadores e instituciones gubernamentales. La formalización permitiría a miles de salvadoreños acceder a prestaciones sociales y estabilidad en el empleo, factores que influyen directamente en la calidad de vida y en la economía del país.

Uno de los programas estrella, según detalló el ministro, es “Oportunidades”, una iniciativa que promueve la inserción laboral de jóvenes y adultos mayores, dos de los grupos históricamente más excluidos del mercado formal.

Jóvenes participan en una jornada de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo, orientada a facilitar el acceso al empleo formal en El Salvador (Cortesía @PersGlobalsv).
Jóvenes participan en una jornada de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo, orientada a facilitar el acceso al empleo formal en El Salvador (Cortesía @PersGlobalsv).

El programa contempló subsidios estatales para incentivar a las empresas a contratar a personas de 18 años recién egresadas y a mayores de 40 años, quienes suelen enfrentar obstáculos para encontrar empleo.

La intermediación y colocación laboral también han cobrado fuerza. El Ministerio de Trabajo realiza jornadas de empleo cada lunes en las 14 oficinas departamentales, donde se ofrecen vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia.

Además, el programa de migración laboral ha adquirido relevancia en la agenda del Ministerio. El ministro explicó que el programa continúa activo y se expande hacia nuevos mercados internacionales. “Ahorita ya estamos trabajando con España, hemos trabajado, ya estamos trabajando con Francia”, afirmó.

El objetivo es que trabajadores salvadoreños tengan la posibilidad de acceder a empleos temporales en el extranjero, especialmente en sectores como el turismo y los servicios.

Ante este panorama, el enfoque en la capacitación técnica, el acompañamiento a los sectores vulnerables y la diversificación de oportunidades representan, según lo expuesto por Castro los ejes fundamentales del trabajo institucional en materia de empleo.

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