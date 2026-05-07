Histórico cambio en el álbum del Mundial: FIFA tendrá un nuevo proveedor de figuritas y cartas de colección

Panini dejará de ser el proveedor oficial de las figurias del Mundial a partir de 2030

El universo de las figuritas y una de las costumbres más trascendentales de los Mundiales de Fútbol tendrá un punto de inflexión histórico. Tras seis décadas, FIFA finalizó su vínculo con Panini y acordó una licencia exclusiva a largo plazo con Fanatics, a través de Topps, para la producción de cromos, figuritas y cartas coleccionables oficiales para la Copa del Mundo y otros torneos de la federación a partir de 2031. La organización internacional optó por una alianza con la compañía estadounidense para cambiar el paradigma establecido.

La decisión implica la culminación de casi seis décadas de vínculo entre la FIFA y Panini, que ostentó la licencia de álbumes y figuritas de la Copa Mundial desde 1970 —con la única excepción del evento organizado en Estados Unidos en 1994— y que cerrará su ciclo con la edición de 2030.

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“La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos”, destacó la Casa Madre del fútbol mediante un comunicado oficial.

“Se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas, que incluirá los de jugadores debutantes. Estos parches se integrarán en cartas coleccionables a partir de 2031. Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps”, remarcó la FIFA.

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Los álbumes de los Mundiales 2026 y 2030 serán los últimos de Panini (PANINI OFICIAL)

El acuerdo marca un hito para el mercado global de coleccionismo deportivo. Panini, en el ciclo comprendido entre la Copa Mundial de Qatar 2022 y la prevista en 2030, proyectaba ingresos cada vez mayores: la firma reconoció ventas netas cercanas a USD 720 millones con los productos de Qatar, estimó USD 1.480 millones para 2026 y USD 1.500 millones para el siguiente Mundial.

En contraste, Fanatics prevé superar los USD 4.000 millones en ingresos por coleccionables solamente en 2026, de acuerdo con datos citados por el portal The Athletic. La compañía estadounidense ya concentra derechos exclusivos de competencias como la NBA, NFL, MLB, Premier League y Fórmula 1.

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“Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos. Lo he visto personalmente en la Fórmula 1, en la NFL, en la UFC, en la NBA —y en muchos otros ámbitos— y ahora podemos trasladarlo al fútbol con Fanatics, líderes en este sector. Este acuerdo fomenta la participación de los aficionados y la creación de historias, al generar conexiones emocionales más profundas entre los aficionados y los jugadores a través de artículos coleccionables o, por ejemplo, recuerdos usados en partidos y otros eventos”, destacó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Una tarjeta de Topps de Mickey Mantle firmada en 1952, que se vendió por 12.6 millones de dólares. FIFA busca replicar el mismo furor en los coleccionistas con el Mundial de Fútbol (Foto cortesía de Heritage Auctions)

La entrada de Topps supondrá la llegada de nuevos formatos de colección, entre ellos las tarjetas autografiadas Debut Patch. Esta modalidad, consolidada en la NFL, NBA y MLB, implica que un jugador llevará un parche especial en su camiseta durante su debut en el torneo. Ese parche será luego retirado, autenticado y colocado en una carta firmada por el futbolista, transformando la figura en una pieza única. Infantino indicó que la utilización de parches usados en partidos comenzará ya en el Mundial de este año, aunque la licencia oficial de Fanatics solo entrará en vigor en 2031.

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“Este es un día histórico para nuestra empresa. No hay evento más importante en el mundo que la Copa Mundial cada cuatro años. Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol. La unión de la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics con la influencia de la FIFA, la narrativa del fútbol y el interés por los coleccionables pueden alcanzar cotas nunca vistas”, remarcó Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics.

La dimensión del impacto comercial se expresa también en eventos asociados. El Fanatics Fest, un festival para fanáticos y coleccionistas de deportes, trasladó su edición de Nueva York de junio a julio para coincidir con la final de la Copa Mundial; el evento se realizará del 16 al 19 de julio en la ciudad estadounidense, compartiendo fechas y actividades con la final en el MetLife Stadium y las conferencias de prensa previas.

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La carta "Triple Logoman" de LeBron James, que contiene los parches de sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat and Los Angeles Lakers, se vendió en más de 6 millones de dólares (Goldin/Handout REUTERS)

La transición contractual emerge en un escenario de creciente tensión judicial entre Fanatics y Panini. La empresa italiana acusó a la estadounidense de incurrir en prácticas monopólicas y de competencia desleal al concentrar la mayor parte de las licencias deportivas a nivel mundial. Fanatics, a su vez, responde con una contrademanda en la que señala manipulaciones comerciales presuntamente irregulares de Panini durante las negociaciones, según documentación revelada por The Athletic.

La pérdida de la licencia llega en un momento incómodo para Panini. La firma había evaluado la posibilidad de venta para 2025, con la esperanza de que el ciclo de la Copa del Mundo elevara su valuación antes de la finalización del vínculo con la FIFA. El crecimiento de Fanatics alteró todo el tablero, introduciendo dinámicas de mercado inspiradas en modelos comerciales de Norteamérica.

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