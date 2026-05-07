La insólita respuesta de Gladys Florimonte en Pasapalabra que desató las risas en el estudio

En un segmento del programa de televisión Pasapalabra, cuando el conductor hizo una pregunta, Gladys Florimonte dio una respuesta insólita que hizo reír a todos (Video: Pasapalabra, Telefe)

En una nueva emisión de Pasapalabra, la comediante Gladys Florimonte protagonizó uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria televisiva: una respuesta insólita y desopilante que desató carcajadas tanto en el estudio como en las redes sociales. Todo ocurrió cuando el conductor, Iván de Pineda, se dirigió a Florimonte con una consigna aparentemente sencilla, de esas que no suelen generar dudas ni titubeos: “¿Qué gas es vital para los seres humanos, Gladys?

La respuesta de Florimonte fue inmediata y, sobre todo, inesperada. Sin titubear, lanzó con total seriedad: “El GNC”. Las risas no tardaron en estallar. El estudio, habituado a los nervios y la tensión del juego, esta vez se vio invadido por una ola de carcajadas que desarmó por completo la dinámica habitual. El propio Iván de Pineda, sorprendido y divertido, apenas pudo contenerse y exclamó entre risas: “¡No!”, marcando el error con una mezcla de incredulidad y simpatía.

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La situación se volvió aún más graciosa cuando los compañeros de Florimonte y los integrantes del equipo contrario intervinieron con comentarios cargados de humor. Desde el otro lado, Sergio Gonal no dejó pasar la oportunidad de sumar su cuota de comicidad: “Un auto a gas, hay que entenderla, para ella es fundamental”. El comentario logró lo impensado: aumentar el nivel de descontrol en el estudio, con todos los participantes riendo a carcajadas, algunos al borde de las lágrimas.

El clima festivo siguió creciendo de la mano de Gustavo Conti, quien remató con una frase dedicada a la comediante: “Es maravillosa, es una genia”. La espontaneidad de Florimonte ya había quedado inmortalizada, pero aún faltaba el broche final. Iván de Pineda, con la ironía que lo caracteriza y en alusión al inesperado desenlace, concluyó: “Home run”, comparando la respuesta de Gladys con un batazo fuera del estadio. La referencia deportiva fue el cierre perfecto para un episodio que, en pocos minutos, logró desestructurar a todos los presentes.

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La frescura de Gladys Florimonte desató risas en el estudio de Pasapalabra

La escena no tardó en convertirse en viral. Apenas se compartió el corte de video en redes sociales, la reacción de los usuarios fue automática. Los comentarios se multiplicaron con ingenio y complicidad. “Grité cuando lo vi”, escribió uno de los tantos que replicaron el momento. La respuesta “El GNC” quedó instalada como una de esas perlitas televisivas que trascienden el formato y se transforman en fenómeno cultural por unos días.

Lo que más llamó la atención no fue solo el error en sí, sino la frescura y la naturalidad con la que Florimonte se desenvolvió. Su forma de retratar algo que para ella, en ese instante, resultó esencial, generó empatía y diversión tanto en el estudio como en el público. La pregunta de Iván de Pineda, lejos de ser un desafío, se convirtió en el disparador de una de las escenas más recordadas del ciclo y un nuevo material para los memes y las bromas en redes sociales.

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El episodio tuvo lugar con dos equipos compitiendo: de un lado, Gustavo Conti, Sergio Gonal y Mirta Wons; del otro, Fabio Aste, Gladys Florimonte y Rodrigo Vagoneta. Todos ellos, figuras reconocidas y habituales del espectáculo argentino, supieron capitalizar el momento y sumarse a la celebración del blooper con buena onda y sentido del humor. La dinámica habitual de preguntas y respuestas dio paso, por unos minutos, a un verdadero show de risas y camaradería, en el que la equivocación se transformó en el gran protagonista de la noche.

Iván de Pineda, al frente de Pasapalabra, reaccionó divertido ante la respuesta de Gladys Florimonte

Pasapalabra, a lo largo de sus temporadas, ha sido escenario de decenas de situaciones parecidas, pero este episodio logró destacarse por la naturalidad con la que Gladys Florimonte enfrentó el error y la reacción genuina de sus compañeros y del conductor. El ciclo de Telefe volvió a mostrar por qué es uno de los preferidos del público: no solo por el desafío del juego intelectual, sino por esos momentos de espontaneidad que refrescan la pantalla y generan conversación fuera del estudio.

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En las redes, el video del error corrió como reguero de pólvora. Usuarios de todas las edades se sumaron a la ola de humor, compartiendo el clip y sumando frases ingeniosas. El nombre de Gladys Florimonte volvió a posicionarse entre las tendencias, demostrando que en la televisión, a veces, los errores pueden ser más recordados y festejados que los aciertos.