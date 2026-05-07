“Perdió el conocimiento”: las repercusiones de la violenta pelea entre Valverde y Tchouaméni que sacude al Real Madrid

Los futbolistas del Real Madrid se pelearon en el vestuario

El vestuario del Real Madrid está en llamas. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una fuerte pelea que terminó con el mediocampista uruguayo hospitalizado por un corte en el rostro y un golpe en la cabeza. El escándalo comenzó en el entrenamiento del equipo blanco en Valdebebas y siguió en los vestidores, donde se produjo la herida del capitán del Merengue.

“Todo comenzó con una entrada temeraria del uruguayo sobre su compañero francés el miércoles. Intercambiaron insultos y se produjo un altercado inicial. El jueves por la mañana, ambos se reencontraron en el campo de entrenamiento y el uruguayo se negó a darle la mano al francés. La situación se agravó cuando Valverde insultó a Tchouaméni, quien le dio una bofetada y lo empujó. Valverde, perdiendo el equilibrio, se estrelló contra una mesa y perdió el conocimiento", publicó el diario L’Equipe, citando a fuentes españolas

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Cabe destacar que Valverde y Tchouaméni ya habían tenido un cruce en el entrenamiento y el club lo había minimizado. El encontronazo entre el uruguayo y el francés no fue el único, ya que también se produjo una pelea entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, que horas más tarde quedó zanjada. Todo esto ocurre en el marco de la previa del clásico español en el Camp Nou frente al Barcelona, donde el conjunto catalán puede consagrarse campeón de La Liga.

La noticia tuvo impacto mundial y otros medios franceses, como RMC Sports, Le Figaro y Le Parisien hablaron del “acalorado altercado” en el vestuario merengue que involucró al jugador de la selección subcampeona del mundo y destacan que el “violento golpe” que dejó herido a Valverde fue “involuntario y no provocado por Tchouaméni”. De acuerdo con la información del diario español Marca, la pelea entre ambos futbolistas generó la apertura de un “gabinete de crisis en el vestuario sin precedentes”. Esto se debe a que los hechos son más graves de los que se creía en un principio.

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea en el vestuario del Real Madrid (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el Real Madrid, que declinó hacer declaraciones oficiales al respecto, reaccionó ante los hechos con una reunión de crisis, encabezada por el director general, José Ángel Sánchez. En ese encuentro participaron jugadores, técnicos y altos cargos, incluidos miembros del plantel como el capitán Dani Carvajal, citado de manera extraordinaria, precisó AS. El asunto escaló rápidamente hasta el propio presidente del club, Florentino Pérez, y dio lugar a la apertura formal de un expediente disciplinario contra ambos implicados.

Kylian Mbappé es foco de las críticas por estos días en Madrid (Foto EFE/Juanjo Martín)

Más problemas internos

La pelea entre Valverde y Tchouameni no es el único foco de conflicto interno que sufre por estos días la Casa Blanca. La figura de Kylian Mbappé también es centro de polémicas. Un rendimiento que no fue el esperado, algunas lesiones y sus viajes personales provocaron el enojo tanto dentro del vestuario como entre los seguidores del conjunto merengue. Sobre este último punto, los viajes del atacante francés a Italia y París mientras se recuperaba de sus dolencias físicas fueron el detonante de las críticas.

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De hecho, Mbappé decidió pasar parte de su periodo de baja en Cagliari, acompañado por la actriz Ester Expósito. Si bien el campeón del mundo con Francia contó con la autorización de la directiva madrileña, puertas adentro muchos no comprenden que sus movimientos “prácticamente hayan sido retransmitidos en directo”. Esto fue reflejado en los últimos días por Mundo Deportivo, As y otros medios europeos como RMC Sport (Francia).

Álvaro Arbeloa, entrenador del equipo, se refirió a lo ocurrido con Mbappé, buscando bajar la tensión. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no”, afirmó. Pero matizó al referirse puntualmente a la libertad de acción de los futbolistas: “A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”.

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