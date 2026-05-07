Deportes

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Son casi 300 las deportistas que, para generar otros ingresos, son parte de la plataforma de contenido bajo suscripción

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Collage de cuatro mujeres: una morena en vestido morado, dos rubias con diferentes peinados y atuendos, y una rubia con piercing nasal y cabello largo
Las deportistas que decidieron abrir una cuenta en OnlyFans

Las plataformas digitales han transformado la manera en que los deportistas interactúan con sus seguidores y generan ingresos. Casi 300 atletas profesionales de diferentes disciplinas han migrado a OnlyFans, la popular plataforma de suscripción de contenido, para compartir imágenes exclusivas, videos y aspectos inéditos de su vida deportiva y personal.

Según un informe que realizó el diario The Sun, la tendencia involucra a figuras olímpicas, campeones mundiales y representantes de deportes como el boxeo, el automovilismo y el fútbol, quienes han encontrado en este espacio una alternativa para diversificar sus fuentes de ingresos y fortalecer el vínculo con sus fanáticos.

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La reciente incorporación de una sección dedicada a la comunidad deportiva dentro de OnlyFans ha impulsado la llegada de deportistas de renombre. De acuerdo con el periódico británico, esta función permite una mayor interacción entre los creadores y su audiencia, además de ofrecer un entorno donde los atletas pueden mostrar entrenamientos, competencias y detalles de su rutina diaria. En este contexto, 10 figuras sobresalen por su presencia y repercusión en la plataforma.

Paige VanZant (luchadora)

Mujer rubia de piel bronceada con un monokini negro de tirantes anchos, sentada sobre una roca. Vegetación densa de hojas verdes en el fondo
Paige VanZant, referente de los deportes de combate, muestra una faceta distinta fuera del octágono.

Paige VanZant, atleta estadounidense de 32 años, ha sido una de las pioneras en trasladar su imagen de luchadora a las redes sociales y OnlyFans. Con experiencia en disciplinas como el boxeo, el MMA, la lucha libre y hasta competencias de bofetadas, VanZant ha logrado una masiva audiencia también fuera del deporte. En 2023, la deportista aseguró que gané más dinero en OnlyFans en un solo día que durante toda mi carrera como luchadora”. Con más de tres millones de seguidores en Instagram, la especialista en deportes de combate utiliza su popularidad para promocionar su contenido exclusivo y trabajos como modelo.

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Elise Christie (patinadora sobre hielo)

Mujer rubia con trenzas, top de encaje negro y tatuaje en el brazo, tomándose una selfie en el espejo con un smartphone rosa
Elise Christie, ex patinadora olímpica, se conecta con sus seguidores tras su retiro de las pistas de hielo

La patinadora británica Elise Christie marcó una etapa en el patinaje de velocidad sobre hielo, representando al equipo olímpico de Gran Bretaña en tres ediciones de los Juegos de Invierno. Christie, retirada en 2021 por una lesión, fue campeona europea en 2013 en las pruebas de 1.500 y 1.000 metros. Al describir su transición a las plataformas digitales, la escocesa afirmó: “Soy tu velocista favorita sobre hielo y, ahora, tu ventana personal al mundo más allá de la pista”. Actualmente, Christie utiliza OnlyFans para mantener el contacto con sus seguidores y compartir aspectos de su vida fuera del deporte profesional.

Río Varner (deportes acuáticos)

Una mujer joven con cabello rubio largo y liso, ojos azules y un piercing en la nariz, sentada dentro de un coche. Lleva un top oscuro y un collar
Río Varner, joven promesa de las motos acuáticas, comparte momentos de su vida dentro y fuera de la competencia.

Río Varner es una de las nuevas promesas de las motos acuáticas en Estados Unidos. La piloto de 25 años compitió en el Campeonato Mundial de 2024, donde obtuvo el décimo lugar, y se consagró ganadora del Gran Premio de Polonia ese mismo año. Varner aprovecha su exposición en redes sociales para mostrar su faceta deportiva y personal. La atleta comparte imágenes en las que alterna su equipamiento de competencia con vestidos glamurosos, proyectando una imagen versátil y cercana a sus seguidores.

Renee Gracie (Automovilismo)

Maren Morris, de pie, luce un traje de carreras blanco y azul con logotipos, como OnlyFans, frente a una pared metálica con luz roja
Renee Gracie combina su pasado en el automovilismo con su nueva carrera en el mundo digital.

La australiana Renee Gracie, de 31 años, es conocida tanto por su paso por el automovilismo como por su carrera en la actuación para adultos. Tras abandonar el automovilismo profesional por la falta de resultados económicos, Gracie inició en 2019 una nueva etapa en la industria del entretenimiento para adultos. “Conté con el apoyo de mi padre en este cambio de carrera”, reconoció. Gracie no ha dejado completamente el deporte, ya que continúa participando en la serie GT World Challenge Pro-Am en Australia, donde ganó siete de las diez carreras en 2025 y promociona OnlyFans en su vehículo de competencia.

Nikkole Teja (ex futbolista)

Imagen dividida que muestra a Nikkole Teja en un vestido morado y a Alejandra Sorchini con uniforme azul de fútbol del Club Necaxa Femenil en un estadio
Nikkole Teja, ex futbolista profesional, refleja su estilo personal tras dejar las canchas.

Nikkole Teja es una ex futbolista de 26 años nacida en Seattle que desarrolló su carrera en el sistema universitario de Estados Unidos antes de fichar por el club mexicano Pachuca y pasar a la Liga MX Femenil. Con casi medio millón de seguidores en Instagram, Teja decidió dejar el fútbol profesional para dedicarse a la creación de contenido digital. “Ahora publico fotos glamurosas con atuendos de lujo”, comparte la ex deportista, quien mantiene una fuerte presencia en redes sociales.

Alysha Newman (atletismo)

Alysha Newman, atleta rubia, sonríe y saluda, envuelta en la bandera canadiense. Viste un top deportivo rojo y blanco con "CANADA". Fondo borroso del estadio
Alysha Newman, medallista olímpica canadiense, continúa ligada al deporte y a sus proyectos en redes sociales.

La canadiense Alysha Newman se destaca como una de las mejores saltadoras con pértiga de su país. Ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de la medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth de Gold Coast 2018, Newman fue la primera atleta de Canadá en subir al podio olímpico en esta disciplina. En 2024, fue suspendida por no presentarse a tres controles antidopaje en un año. Su carrera deportiva se combina actualmente con la gestión de su perfil en OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo con sus seguidores.

Chloe Paquet (tenista)

Una mujer con un monokini verde oscuro con cremallera hasta el pecho se inclina contra armarios de madera clara, ajustando la cremallera de su traje de baño
Chloe Paquet, tenista francesa, alterna su actividad en el circuito profesional con su incursión en el modelaje.

Chloe Paquet, tenista francesa de 31 años, ha construido una trayectoria estable en el circuito profesional, ubicándose entre las cien mejores del mundo y logrando siete títulos en torneos ITF. Paquet alcanzó la tercera ronda del Abierto de Francia en 2024 y compagina su carrera deportiva con el modelaje de ropa deportiva. La deportista destaca por combinar sus ambiciones como jugadora con su faceta de modelo, lo que le permite ofrecer una imagen integral tanto en la cancha como en las plataformas digitales.

Steph Clutterbuck (Remo)

Retrato de mujer ciclista rubia sonriendo a cámara, vestida con maillot blanco con logotipos y pantalón negro, manos en las caderas. Luz rosa a la izquierda
Steph Clutterbuck fusiona su experiencia en el triatlón con el entrenamiento personalizado y la comunicación digital.

La británica Steph Clutterbuck inició su carrera como remera, aunque una lesión la llevó a trasladarse al triatlón. En 2019, se consagró campeona mundial de Ironman 70.3 en la categoría de 25 a 29 años. Clutterbuck también se desempeña como narradora profesional, copresentadora de un pódcast y entrenadora. Su canal de YouTube suma contenido de entrenamiento y consejos especializados, mientras que en OnlyFans ofrece material exclusivo para su audiencia.

Cris Cyborg (MMA)

Mujer de cabello rojo y largo, con tatuajes en el brazo izquierdo, sonríe a cámara mientras sostiene un cinturón de campeón de PFL
Cris Cyborg, campeona mundial de MMA y boxeo, comparte aspectos de su vida deportiva y personal.

Cris Cyborg, de 40 años, es una figura emblemática de los deportes de combate. La brasileña-estadounidense ostenta el título de campeona mundial de peso pluma femenino en MMA en la Professional Fighters League y el cinturón de peso superwélter de boxeo de la WIBA. Considerada una de las mejores luchadoras de todos los tiempos, Cyborg aprovecha OnlyFans como un canal adicional para acercarse a sus fanáticos y mostrar su preparación física.

Paula Novotna (kitesurf)

Mujer rubia de pelo rizado, con sombrero de cubo de OnlyFans y bikini floral, posa en una playa tropical con palmeras y un barco al fondo
Paula Novotna, figura del kitesurf, combina su pasión por los deportes acuáticos con el modelaje.

La checa Paula Novotna se destacó como campeona europea de kitesurf y llegó a estar entre las tres primeras del ranking mundial. Además de practicar otros deportes acuáticos, Novotna comparte contenido como modelo en bikini, traje de baño y ropa de playa. Su perfil en OnlyFans le permite exhibir tanto su carrera deportiva como su actividad en el modelaje, ampliando su alcance internacional.

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